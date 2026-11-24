Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a ameninţat că va închide biroul diplomatic al Elveţiei la Phenian, deschis la sfârşitul lunii octombrie, ca represalii la sancţiuni impuse recent de Berna, a relatat marţi agenţia oficială KCNA.

„După părerea mea, biroul diplomatic elveţian şi-a pierdut în mod spontan raţiunea de a exista”, a declarat Kim Yo Jong într-un comunicat, denunţând sancţiunile pe care Elveţia le-a impus împotriva unei tabere de vacanţă din Coreea de Nord frecventată de copii ruşi şi chinezi.

„Voi recomanda Ministerului nostru de Externe să examineze cu stricteţe chestiunea retragerii biroului diplomatic elveţian de la Phenian în zilele următoare şi să ia o măsură adecvată”, a adăugat ea, potrivit KCNA, preluată de Reuters și Agerpres.

Elveţia a sancţionat tabăra pe 4 noiembrie, considerând că aceasta participă la „transferul copiilor ucraineni din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei” către Coreea de Nord şi contribuie la „eforturi care vizează condiţionarea ideologică şi rusificarea copiilor ucraineni”.

Ministrul elveţian de Externe, Ignazio Cassis, a evocat pe 30 octombrie, în timpul unei vizite la Phenian, relansarea dialogului politic cu Coreea de Nord, după ce restabilise acolo o prezenţă diplomatică permanentă.

Biroul de la Phenian, „operaţional din 19 octombrie”, potrivit Bernei, aparţine de ambasada Elveţiei la Beijing care rămâne responsabilă de relaţiile diplomatice şi consulare cu Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC, numele oficial al Coreei de Nord).

Elveţia dispunea anterior de un „birou de cooperare” în Coreea de Nord, care fusese închis în 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit ministerului.

Berna afirmă că „aplică cu rigurozitate sancţiunile ONU” împotriva Coreei de Nord. Însă măsurile luate împotriva taberei de vacanţă au stârnit furia Phenianului.

„Este foarte îndoielnic că am putea obţine ceva în relaţiile noastre cu Berna, care neagă suveranitatea RPDC şi chiar libertatea şi drepturile omului ale poporului său, urmând linia Londrei şi a Bruxellesului”, a apreciat sec Kim Yo Jong în comunicatul său.

Editor : B.P.