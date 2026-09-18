Sora lui Kim Jong Un dă vina pe SUA pentru tensiunile din regiune și ameninţă cu o ripostă „mai ofensivă”

Influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a acuzat Washingtonul că amplifică tensiunile regionale prin exerciţii militare frecvente şi a avertizat că Phenianul ar putea oferi un răspuns „mai ofensiv”, potrivit unui comunicat publicat vineri de o instituţie de presă de stat, relatează AFP.

„Situaţia actuală, în care sunt doborâte noi recorduri în ceea ce priveşte acţiunile practice ostile faţă de RPDC, subliniază necesitatea de a stabili noi recorduri în acţiunile noastre de ripostă, care vor fi proporţionale sau mai ofensive prin natura lor”, a declarat Kim Yo Jong, citată de agenţia de presă KCNA, potrivit Agerpres.

Kim Yo Jong, sora mai mică a lui Kim Jong Un, este oficial directoarea departamentului de afaceri generale al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea, aflat la putere la Phenian. Considerată una dintre figurile-cheie ale regimului, ea ia cuvântul regulat pentru a pune la zid inamicii ţării.

Statele Unite, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Canada şi Noua Zeelandă au desfăşurat între 29 august şi 10 septembrie exerciţiul lor naval anual comun Pacific Vanguard în jurul insulei americane Guam, în Oceanul Pacific. Acest exerciţiu vizează, potrivit forţelor armate americane, consolidarea capacităţii acestor ţări de a desfăşura operaţiuni navale comune în regiune.

„Exerciţiile de război regulate desfăşurate de Statele Unite constituie principala sursă a agravării constante a situaţiei în Peninsula Coreeană şi în regiune”, a afirmat Kim Yo Jong.

Calificând aceste exerciţii drept o "repetiţie de război condusă de Statele Unite", ea a avertizat că "voinţa noastră de a ne apăra suveranitatea se va exprima printr-o acţiune mai clară şi nu va exista niciodată, dar niciodată, o schimbare în direcţia intensificării descurajării războiului nuclear".

„Îi reamintesc încă o dată inamicului că, dacă se va considera că interesele supreme ale naţiunii noastre, precum şi suveranitatea sa militară şi mediul de securitate din regiune au fost grav încălcate de manevrele lor militare, forţele armate ale RPDC vor aplica prevederile relevante, fidele obligaţiilor lor constituţionale, şi vor mobiliza toate mijloacele disponibile pentru a le face faţă”, a continuat ea.

Coreea de Nord, care a efectuat primul său test nuclear în 2006 şi a dezvoltat de atunci o gamă largă de rachete balistice, consideră arma atomică drept garanţia supremă a supravieţuirii regimului său.

Aflată sub incidenţa unor sancţiuni dure din partea Naţiunilor Unite, ţara nu a mai revenit la masa negocierilor privind programul său nuclear de la eşecul din 2019 al celui de-al doilea summit dintre Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump.

Editor : C.L.B.