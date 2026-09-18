Live TV

Sora lui Kim Jong Un dă vina pe SUA pentru tensiunile din regiune și ameninţă cu o ripostă „mai ofensivă”

Data publicării:
Kim Yo Jong
Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong Un. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a acuzat Washingtonul că amplifică tensiunile regionale prin exerciţii militare frecvente şi a avertizat că Phenianul ar putea oferi un răspuns „mai ofensiv”, potrivit unui comunicat publicat vineri de o instituţie de presă de stat, relatează AFP.

„Situaţia actuală, în care sunt doborâte noi recorduri în ceea ce priveşte acţiunile practice ostile faţă de RPDC, subliniază necesitatea de a stabili noi recorduri în acţiunile noastre de ripostă, care vor fi proporţionale sau mai ofensive prin natura lor”, a declarat Kim Yo Jong, citată de agenţia de presă KCNA, potrivit Agerpres. 

Kim Yo Jong, sora mai mică a lui Kim Jong Un, este oficial directoarea departamentului de afaceri generale al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea, aflat la putere la Phenian. Considerată una dintre figurile-cheie ale regimului, ea ia cuvântul regulat pentru a pune la zid inamicii ţării.

Statele Unite, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Canada şi Noua Zeelandă au desfăşurat între 29 august şi 10 septembrie exerciţiul lor naval anual comun Pacific Vanguard în jurul insulei americane Guam, în Oceanul Pacific. Acest exerciţiu vizează, potrivit forţelor armate americane, consolidarea capacităţii acestor ţări de a desfăşura operaţiuni navale comune în regiune.

„Exerciţiile de război regulate desfăşurate de Statele Unite constituie principala sursă a agravării constante a situaţiei în Peninsula Coreeană şi în regiune”, a afirmat Kim Yo Jong.

Calificând aceste exerciţii drept o "repetiţie de război condusă de Statele Unite", ea a avertizat că "voinţa noastră de a ne apăra suveranitatea se va exprima printr-o acţiune mai clară şi nu va exista niciodată, dar niciodată, o schimbare în direcţia intensificării descurajării războiului nuclear".

„Îi reamintesc încă o dată inamicului că, dacă se va considera că interesele supreme ale naţiunii noastre, precum şi suveranitatea sa militară şi mediul de securitate din regiune au fost grav încălcate de manevrele lor militare, forţele armate ale RPDC vor aplica prevederile relevante, fidele obligaţiilor lor constituţionale, şi vor mobiliza toate mijloacele disponibile pentru a le face faţă”, a continuat ea.

Coreea de Nord, care a efectuat primul său test nuclear în 2006 şi a dezvoltat de atunci o gamă largă de rachete balistice, consideră arma atomică drept garanţia supremă a supravieţuirii regimului său.

Aflată sub incidenţa unor sancţiuni dure din partea Naţiunilor Unite, ţara nu a mai revenit la masa negocierilor privind programul său nuclear de la eşecul din 2019 al celui de-al doilea summit dintre Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
Siegfried Mureşan
2
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
JD Vance
3
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
Ajunsă la spital, Lorena Balaci s-a lovit de realitatea din România și a povestit totul: "Bătaie de joc instituționalizată"
Digi Sport
Ajunsă la spital, Lorena Balaci s-a lovit de realitatea din România și a povestit totul: "Bătaie de joc instituționalizată"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
UN Security Council Meeting On Iran Sanctions
Lovitură pentru SUA la ONU. Rusia și China fac scut în jurul Iranului și blochează supravegherea sancțiunilor pentru programul nuclear
profimedia-1047732772
Noul mod în care Putin folosește nord-coreenii trimiși de Kim Jong Un. Cum sfidează Rusia sancțiunile internaționale (Raport)
Creditul din 2001 intră la scadență: ce a cumpărat România cu un sfert de secol de garanție occidentală
profimedia-1079776785
O anchetă ONU arată că Statele Unite au comis crime de război în Iran. Ce atacuri au analizat experții
Dmitri Peskov.
Avertismentul lansat de Kremlin după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei
Recomandările redacţiei
cv1
Culisele desemnării lui Siegfried Mureșan ca premier: Ilie Bolojan nu...
nicusor dan volodimir zelenski presidency
Nicuşor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Iniţiativei...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar...
Depozit gaze naturale
Europa intră în sezonul rece cu stocurile de gaze cu mult sub nivelul...
Ultimele știri
Prețurile motorinei din Germania au atins un nivel record. Avetismentul benzinarilor: „În curând, 3 euro”
Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Unde va ploua și unde va fi mai frig decât în mod normal
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția dură a lui Catherine Zeta-Jones după ce copiii ei au fost numiți „nepo babies”: „Nu au cerut să se...
Cancan
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Fanatik.ro
Ce riscă Tavi Popescu după ce grecii au aflat de scandalul provocat la FCSB? Exclusiv
editiadedimineata.ro
De ce nu funcționează interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți: cazul Australiei
Fanatik.ro
Horia Ivanovici: Tavi Popescu, 23 de ani - este deontologic să-i distrugem cariera „pe surse”?
Adevărul
Ipoteză macabră în cazul osemintelor descoperite la cimitirul din Slatina. „M-am gândit că poate sunt și...
Playtech
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E oficial: Qatar a mai cumpărat o echipă! "Va distruge fotbalul / Luați-vă adio de la campionat"
Pro FM
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles după divorțul de CRBL. Și-a comparat actualul iubit cu fostul soț: „Unii se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cillian Murphy are o “copie” de 19 ani. Fiul actorului a devenit viral după apariția pe covorul roșu...
Adevarul
„Rusia ne caută punctele slabe“. Moscova ar putea folosi împotriva Marii Britanii propria sa tactică de...
Newsweek
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
A dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și la nunți. Max este de negăsit de șase...
Film Now
Avertismentul primit de la sora ei i-a schimbat viața Sandrei Bullock. Mărturisire despre anii în care și-a...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”