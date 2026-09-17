Sora lui Kim Jong Un, reacție furioasă după ce s-a cerut denuclearizarea Coreei de Nord: „Cuvintele unor imbecili”

Kim Yo Jong, sora puternică a liderului nord-coreean Kim Jong Un, i-a calificat joi drept „imbecili” pe cei care cer ca ţara sa să renunţe la arsenalul nuclear, despre care a reiterat că este permanent şi ireversibil.

Kim Yo Jong, sora mai mică a lui Kim Jong Un, este în mod oficial directoarea departamentului de afaceri generale al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea, aflat la putere la Phenian. Considerată una dintre figurile-cheie ale regimului, ea ia regulat cuvântul pentru a-i critica aspru pe duşmanii ţării, scrie AFP, preluată de News.ro.

Intervenţia sa de joi are loc în contextul în care Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) îşi ţine la Viena adunarea generală anuală. Lidera a declarat că se aşteaptă la apeluri pentru denuclearizarea Coreei de Nord, pe care le-a calificat drept „prostii obişnuite”.

„Dacă ei cred că acest lucru este cu adevărat posibil, înseamnă că ascultă doar cuvintele unor imbecili care nu cunosc legile lumii”, a scris Kim Yo Jong într-un comunicat citat de agenţia oficială KCNA.

„Poziţia (Coreei de Nord) ca stat dotat cu arme nucleare este absolută şi nu poate fi pusă sub semnul întrebării de nimic, iar existenţa sa puternică contribuie în mod semnificativ la descurajarea actelor scandaloase ale ticăloşilor internaţionali şi la garantarea păcii şi securităţii”, a adăugat ea.

Statutul Coreei de Nord ca putere nucleară, prevăzut în constituţia sa încă din 2023, „nu se poate schimba nici măcar cu o iota”, a continuat Kim.

Coreea de Nord, care a efectuat primul său test nuclear în 2006 şi a dezvoltat de atunci o gamă largă de rachete balistice, consideră arma atomică drept garanţia supremă a supravieţuirii regimului său. Sub greutatea sancţiunilor severe impuse de Naţiunile Unite, ţara nu s-a mai întors la masa negocierilor privind programul său nuclear de la eşecul, în 2019, al celui de-al doilea summit dintre Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump.

Editor : C.S.