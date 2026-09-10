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Soția lui Benjamin Netanyahu este vizată de o plângere după ce a distribuit o teorie a conspirației referitoare la 7 octombrie 2023

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First Lady
Sara Netanyahu. Foto: Profimedia
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O plângere depusă pentru calomnie și incitare la violență Benjamin Netanyahu, chemat să demisioneze

Un reprezentant al opoziției israeliene a depus o plângere împotriva Sarei Netanyahu, soția prim-ministrului statului Israel, pentru că a răspândit o teorie a conspirației care sugerează că acesta ar fi avut cunoștință despre atacul din 7 octombrie 2023  comis de Hamas în teritoriul israelian, scrie BFM TV.

Acest caz ilustrează atmosfera tensionată în care se desfășoară campania pentru alegerile parlamentare din 27 octombrie, într-o țară profund divizată și traumatizată de cel mai grav masacru comis vreodată pe teritoriul israelian.

La sfârșitul lunii august, în cadrul unui interviu televizat, Sara Netanyahu a lăsat să se înțeleagă că oponentul Yaïr Golan, un fost general care conduce partidul de stânga „Democrații”, adversar al lui Benjamin Netanyahu, avea cunoștință de planul de atac al grupării armate palestiniene.

Yaïr Golan era „deja îmbrăcat și pregătit” în zori, pe 7 octombrie 2023, „în timp ce alții nu știau nimic, inclusiv prim-ministrul”, a declarat ea în cadrul acestui interviu, fără a merge până la a-l acuza în mod explicit de complicitate.

Aceste declarații au stârnit o avalanșă de reacții, cu atât mai mult cu cât mulți israelieni laudă, dimpotrivă, atitudinea lui Yaïr Golan în ziua de 7 octombrie 2023: înarmat cu arma sa personală, acesta s-a alăturat spontan ripostei care se organiza.

O plângere depusă pentru calomnie și incitare la violență

Ca reacție la declarațiile Sarei Netanyahu, reprezentantul opoziției a depus o plângere pentru calomnie și incitare la violență.

El denunță „teoriile conspirației născocite de minți răuvoitoare” care vizează „să-i lezeze demnitatea și reputația”, potrivit procesului-verbal consultat joi de AFP.

În cadrul acestei acțiuni în justiție, Yaïr Golan solicită despăgubiri în valoare de 2,5 milioane de shekeli (aproximativ 700.000 de euro), potrivit aceluiași document.

Aceste acuzații fac ecou unor teorii conspiraționiste recurente în rândul unei părți a clasei politice. Conform unui sondaj realizat pentru canalul 13 de televiziune din Israel în luna august, 40% dintre israelieni și 63% dintre alegătorii actualei coaliții consideră că o trădare internă a dus la masacrul din 7 octombrie 2023.

Evenimentele din 7 octombrie se află în centrul campaniei pentru alegerile parlamentare din 27 octombrie, iar Benjamin Netanyahu nu scapă de critici și acuzații.

Benjamin Netanyahu, chemat să demisioneze

Mai mulți oponenți i-au cerut săptămâna aceasta premierului Netanyahu să demisioneze, după publicarea unui articol de presă în cotidianul Haaretz, în care se afirma că fusese avertizat de către Emiratele Arabe Unite cu privire la un atac iminent al Hamas, cu 10 zile înainte de 7 octombrie 2023. Prim-ministrul israelian neagă acest lucru și a anunțat că va da în judecată ziarul.

Atacul fără precedent al grupării armate palestiniene Hamas împotriva Israelului a provocat 1.221 de morți, în majoritate civili, potrivit unui bilanț al AFP.

Ofensiva lansată ca represalii de către Israel în Fâșia Gaza a provocat peste 73.000 de morți, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriul palestinian, aflat sub autoritatea Hamas.

Editor : M.C

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