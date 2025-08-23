Soţia lui Erdogan face apel la Melania Trump, referitor la copiii din Gaza. „Fâșia este un cimitir”

Prima Doamnă a Turciei, Emine Erdogan, i-a cerut Primei Doamne a SUA, Melania Trump, să arate aceeaşi îngrijorare pentru cei peste 18.000 de copii palestinieni "ucişi brutal" în Gaza, aşa cum a făcut-o în cazul copiilor ucraineni care au fost victime ale invaziei ruse, informează sâmbătă EFE.

Într-o scrisoare datată vineri şi publicată sâmbătă de presa turcă, Emine Erdogan a lăudat sensibilitatea demonstrată de Prima Doamnă a SUA faţă de copiii ucraineni, dar a îndemnat-o să îşi extindă această compasiune şi în Gaza, unde a amintit că "un copil moare la fiecare 45 de minute", potrivit UNICEF.

„După cum aţi subliniat chiar dumneavoastră, dreptul copiilor de a creşte într-un mediu sigur şi afectuos este universal şi incontestabil”, a scris Emine Erdogan, adăugând: „Acest drept nu este privilegiul niciunei geografii, rase, etnii, grup religios sau ideologii”. „Sunt încredinţată că veţi arăta cu şi mai mare forţă faţă de Gaza îngrijorarea pe care aţi exprimat-o pentru cei 648 de copii ucraineni ucişi în război, deoarece în doar doi ani 62.000 de civili nevinovaţi - printre care 18.000 copii - au fost ucişi brutal” în enclava palestiniană, a mai scris ea.

Ermine Erdogan a amintit cuvintele cuprinse într-un raport al UNICEF care descriau suprafaţa Fâşiei Gaza drept „un iad pentru copii” şi subteranul enclavei palestiniene drept „un cimitir” şi i-a cerut Melaniei Trump să-i trimită prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu o scrisoare similară cu cea pe care a adresat-o preşedintelui rus Vladimir Putin în care şi-a exprimat îngrijorarea pentru copiii ucraineni.

Soţia lui Erdogan şi-a încheiat scrisoarea menţionând cazuri concrete de victime, precum cel al lui Hind Recep, în vârstă de şase ani, ciuruită de „335 de gloanţe”.

Prima Doamnă a Turciei a remarcat că este prea târziu pentru cei peste 18.000 de bebeluşi şi copii morţi, „dar pentru cei peste un milion de copii care încă supravieţuiesc în Gaza încă mai avem o şansă”.

