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Soția premierului Spaniei, nevoită să ceară voie judecătorului să își însoțească soțul într-o vizită oficială în Turcia

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Premierul spaniol Pedro Sanchez și soția sa, Begona Gomez. Foto Profimedia
Premierul spaniol Pedro Sanchez și soția sa, Begona Gomez. Foto: Profimedia
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Din articol
Invitată la Ankara de soția lui Recep Tayyip Erdogan

Situație umilitoare pentru soția premierului spaniol, Begona Gomez. Ea a fost nevoită să ceară marţi judecătorului care o anchetează permisiunea de a-şi însoţi soţul la Ankara, în Turcia, unde va avea loc un summit al NATO la începutul lunii iulie. În plus, ea a solicitat magistratului de instrucție, care a emis în urmă cu o săptămână și jumătate un ordin controversat prin care a impus o serie de măsuri preventive împotriva sa, inclusiv confiscarea pașaportului și interdicția de a părăsi Spania, să îi acorde permisiunea de a participa la ceremonia de absolvire a uneia dintre fiicele sale, care studiază la Londra, scrie todoalicante.es.

Avocatul lui Gomez a adresat această cerere judecătorului Juan Carlos Peinado, care recent i-a confiscat paşaportul soţiei premierului şi i-a interzis să părăsească ţara ca măsură de precauţie până la procesul pentru cele patru infracţiuni investigate.

Magistratul investighează din 2024 fapte legate de o catedră pe care Begona Gomez a codirijat-o la o universitate publică din Madrid şi o acuză de infracţiunile de trafic de influenţă, corupţie în afaceri private între persoane fizice, însuşire necuvenită şi deturnare de fonduri publice.

Invitată la Ankara de soția lui Recep Tayyip Erdogan

Apărarea lui Gomez solicită ca acesteia să i se permită să călătorească în străinătate în perioada 7-10 iulie, pentru a face parte din delegaţia oficială spaniolă care îl însoţeşte pe prim-ministru la cel de-al 36-lea Summit NATO al şefilor de stat şi de guvern, care va avea loc la Ankara.

Documentul detaliază faptul că Gomez a fost invitată oficial de soţia preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.

Şi adaugă că întoarcerea din această călătorie oficială se va face via Londra „pentru a participa la absolvirea fiicei sale" şi că zborul retur va fi cu o cursă comercială în data de 10 iulie, din Regatul Unit.

Avocatul lui Gomez subliniază că „deplasarea se va face cu echipa de securitate care îl însoţeşte pe prim-ministru în toate călătoriile sale, ceea ce, în sine, garantează deja securitatea absolută a tuturor călătoriilor".

Şi pentru a putea efectua călătoria, apărarea lui Gomez solicită returnarea paşaportului, pe care soţia premierului Pedro Sanchez îl va preda a doua zi după aterizare, şi ca autorizaţia să fie introdusă în sistemul public de justiţie Siraj pentru a evita potenţiale probleme.

Editor : M.C

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