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Soția premierului spaniol a fost trimisă în judecată. Care sunt acuzațiile care i se aduc

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Madrid, Spain. 09th June, 2024. Begoña Gomez, wife of Pedro Sánchez, Spanish Prime Minister and General Secretary of the Spanish Socialist Workers Party (PSOE), speaks with people after her vote at a polling station during the European Parliament election
Begona Gomez, soția lui Pedro Sanchez. Foto: Profimedia
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Soția prim-ministrului spaniol va fi judecată pentru acuzații de trafic de influență și deturnare de fonduri. Begona Gomez este acuzată că a folosit resurse publice și personalul guvernamental pentru a-și promova cariera, scrie Politico.

Judecătorul de instrucție Juan Carlos Peinado a dispus luni ca Gomez și Cristina Alvarez, asistenta acesteia de la La Moncloa, sediul prim-ministrului, să fie trimise în judecată, după ce Tribunalul Provincial din Madrid a deschis calea în luna iulie, au relatat mass-media spaniole.

Cazul se concentrează pe acuzațiile conform cărora Gomez și-ar fi folosit relațiile pentru a-și promova cariera și pentru a codirija un program la Universitatea Complutense din Madrid, utilizând totodată resurse publice și personal guvernamental în interes personal. Gomez neagă orice faptă ilegală.

Judecătorul nu a dispus însă nicio măsură preventivă împotriva soţiei lui Sanchez, investigată în două dosare care au legătură cu activitatea sa din trecut în cadrul Universităţii Complutense din Madrid.

Primul dosar priveşte cazul funcţionarei angajate oficial la biroul premierului, dar care ar fi lucrat de fapt pentru Begona Gomez în perioada când aceasta din urmă conducea un program de masterat la acea universitate. Ar putea fi vorba astfel despre un caz de deturnare de fonduri publice, întrucât respectiva angajată s-ar fi ocupat de activităţi private ale soţiei premierului, deşi oficial era angajată la biroul acestuia din urmă.

Al doilea dosar este unul de trafic de influenţă, dar legat tot de activitatea sa în cadrul Universităţii Complutense, unde Begona Gomez a condus respectivul program de masterat până la începutul anului universitar 2024. Ea este suspectată în acest dosar că s-a folosit de statutul său de soţie a premierului pentru a obţine sponsorizări destinate acestui program masteral.

Prin decizia de trimitere în judecată se încheie o investigaţie începută în urmă cu aproape doi ani şi jumătate în urma unei plângeri formulate pe baza unor relatări din presă de un sindicat denumit „Mâini Curate”.

Judecătorul a dispus iniţial ca Begona Gomez să fie judecată pentru patru capete de acuzare, respectiv trafic de influenţă, deturnare de fonduri, însuşire necuvenită şi corupţie în afaceri, dar în urma unui apel formulat de apărare au fost în final reţinute numai primele două.

Surse guvernamentale au condamnat trimiterea în judecată, susţinând că este „arbitrară şi nedreaptă” şi că ar fi motivată doar de faptul că Begona Gomez este soţia premierului Pedro Sanchez.

Ea la rândul său a susţinut că este nevinovată şi a denunţat împreună cu soţul ei ceea ce consideră a fi o campanie de denigrare orchestrată de extrema-dreaptă şi opoziţia de dreapta.

Există însă numeroasele alte anchete privind presupuse fapte de corupţie care implică cercul apropiat al lui Sanchez, acuzaţii în urma cărora partidele de opoziţie îi cer acestuia să demisioneze.

Acest proces este cel mai recent dintr-un an marcat de scandaluri pentru liderul socialist Sánchez. Fostul prim-ministru José Luis Rodríguez Zapatero a fost recent interogat în legătură cu un ajutor financiar de 53 de milioane de euro acordat în contextul pandemiei, în timp ce personalitatea influentă din rândul socialiștilor, Santos Cerdán, a făcut obiectul unei anchete privind mita în cadrul unor contracte publice, anchetă în care este implicat și fostul ministru José Luis Ábalos. Ambii neagă orice faptă ilegală.

Cazul lui Gomez va fi acum trimis la o instanță superioară, care trebuie să stabilească data ședinței de judecată. Parchetul spaniol, care afirmă că probele nu demonstrează săvârșirea unei infracțiuni, și echipele de apărare solicită achitarea. Hazte Oír, o organizație ultra-catolică care acționează în calitate de parte civilă, solicită 13 ani de închisoare pentru Gomez.

Avocatul acesteia, Jaime Campaner, a susținut că rechizitoriul Hazte Oír conține „deficiențe tehnice grave” incompatibile cu legea și „iremediabile” în această etapă. El a solicitat clasarea dosarului.

Editor : M.C

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