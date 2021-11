Soțul prințesei Mako a Japoniei a picat examenul de admitere în barou. A renunțat la statutul regal pentru a se căsători cu el

Soțul prințesei Mako a Japoniei a picat examenul de intrare în baroul din New York. Vestea nefericită vine la doar câteva zile după ce prințesa și Kei Komuro s-au căsătorit, în urma unei scurte ceremonii care a avut loc la Tokyo, săptămâna trecută.

Legea japoneză prevede că, dacă femeile membre ale familiei regale se căsătoresc cu „oameni de rând”, atunci acestea își pierd statutul, însă regula nu se aplică și în cazul bărbaților. Pe lângă părăsirea familiei imperiale, Mako și-a pierdut și drepturile la o nuntă regală.

Mako este fiica cea mare a prințului Akishino și a prințesei Kiko și nepoata împăratului Naruhito. Ea și Kei Komuro s-au cunoscut la universitatea la care au studiat amândoi și au fost logodiți timp de opt ani înainte de a se căsători.

Dar cuplul s-a lovit de o mică problemă după ce Komuro, care lucrează în prezent pentru o firmă de avocatură din New Jersey, a picat examenul New York State Bar Association. Rezultatele au fost făcute publice zilele acestea, iar numele lui Komuro nu era menționat printre cei 5.791 candidați admiși, potrivit The Independent.

Potrivit presei japoneze, Komuro a discutat rezultatele cu Okuno Yoshihiko, care este șeful firmei de avocatură din Japonia unde a lucrat. Yoshihiko spune că acesta nu este descurajat de rezultat și va relua examenul în februarie anul viitor.

Vorbind la o conferință de presă din ziua căsătoriei, Mako și-a cerut scuze pentru „inconvenientul” cauzat de căsnicia ei, adăugând că soțul ei este „de neînlocuit”. „Îmi pare foarte rău pentru neplăcerile cauzate și le sunt recunoscătoare celor care au continuat să mă susțină. Pentru mine, Kei este de neînlocuit – căsătoria a fost o alegere logică pentru noi”, a spus prințesa.

Prințesa Mako a Japoniei s-a căsătorit cu iubitul ei din facultate, Kei Komuro. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Kei Kumuro a spus că își iubește soția și că vrea să-și petreacă restul vieții alături de ea.

Dar, în ciuda angajamentului devotamentului lor, legătura a fost afectată de controverse, mulți criticând-o pe fosta prințesă pentru alegerea partenerului.

Săptămâna trecută, oamenii s-au adunat într-un parc din Tokyo pentru a protesta împotriva nunții.

