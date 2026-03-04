Soţul unei deputate laburiste din Marea Britanie şi alţi doi bărbaţi, arestaţi pentru spionaj în favoarea Chinei

Trei bărbaţi au fost arestaţi miercuri de poliţia britanică în diferite locaţii din Anglia şi Ţara Galilor, sub suspiciunea de spionaj în favoarea Chinei, unul dintre ei fiind soţul unei deputate laburiste membră a Camerei Comunelor, relatează agenţia EFE.

Poliţia Metropolitană din Londra a anunţat arestarea celor trei bărbaţi, în vârstă de 39, 43 şi 68 de ani. Unul dintre ei a fost identificat de presa britanică drept David Taylor, soţul deputatei scoţiene Joani Reid.

Aceasta din urmă a confirmat ulterior arestarea soţului ei, adăugând că nu a observat niciodată nimic care să o facă să suspecteze că el ar fi spion al Chinei, notează EFE, citată de Agerpres.

„Nu am fost niciodată în China. Nu am vorbit niciodată în Camera Comunelor despre China sau despre chestiuni care să aibă legătură cu China. Nu am întrebat niciodată ceva legat de China”, a indicat deputata laburistă.

Ea a mai spus că nu este o „admiratoare a dictaturii Partidului Comunist Chinez” şi că niciodată în timpul mandatului său parlamentar nu s-a întâlnit cu vreo companie, cu vreun diplomat sau oficial guvernamental din China. Deputata a insistat astfel că nu este implicată în activităţile soţului ei, la fel nici copiii săi.

Soţul ei în vârstă de 39 de ani acum aflat în arest, David Taylor, este director al companiei de consultanţă în relaţii publice şi comunicare Earthcott Limited, precum şi responsabil pentru politică şi programe la Asia House, un centru de reflecţie (think-tank) axat pe consolidarea legăturilor economice dintre Asia, Orientul Mijlociu şi Europa.

Editor : Liviu Cojan