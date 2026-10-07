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SpaceX critică operatorii care lansează sateliți, dar nu le dezvăluie traiectoria. Risc de coliziune cu rețeaua Starlink

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Illustration of a satellite orbiting Earth against a backdrop of space and a prominently displayed moon.
Foto: Profimedia Images
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SpaceX a criticat companiile rivale care lansează sateliți pe orbită, după o serie de situații în care aceștia au fost la un pas de a se ciocni cu rețeaua Starlink, relatează Business Insider.

Într-o postare publicată marți pe blogul său, compania de rachete a lui Elon Musk a avertizat că operatorii care nu își partajează traiectoriile sateliților joacă „un joc periculos de-a leapșa” pe orbita Pământului.

SpaceX, care are în jur de 11.000 de sateliți Starlink pe orbită, a declarat că rețeaua sa de internet prin satelit s-a confruntat anul acesta cu un risc potențial de coliziune cu aproximativ 650 de sateliți, dintre care jumătate nu își partajaseră poziția.

În postarea de pe blog, SpaceX a semnalat două incidente deosebit de periculoase.

În august, unul dintre sateliții săi s-a apropiat la doar 134 de metri de un alt satelit, fiind forțat să își rotească panourile pentru a se feri din calea vecinului său, după ce acesta din urmă își schimbase neașteptat direcția.

Vicepreședintele executiv al SpaceX, Michael Nicolls, le-a cerut marți, într-un discurs, operatorilor de sateliți să partajeze datele despre constelațiile lor pentru a preveni posibile ciocniri. Deși SpaceX publică date „efemeride” actualizate privind poziția și viteza sateliților săi, Nicolls a precizat că mulți alți operatori nu fac acest lucru.

Acest lucru a dus la apropieri periculoase la distanțe de doar câteva zeci sau sute de metri, a declarat Nicolls la Congresul Internațional de Astronautică din Turcia. „Mult prea aproape pentru a ne simți în siguranță.”

SpaceX a mai atras atenția asupra acestei probleme și în trecut, cel mai notabil în decembrie, când un satelit lansat de China a fost la un pas de coliziune cu Starlink „într-o apropiere periculoasă la 200 de metri”. Deși propulsoarele sateliților pot efectua manevre pentru a evita obiectele spațiale, riscul unei coliziuni crește dacă un satelit își schimbă brusc poziția fără a alerta restul comunității, a explicat Nicolls, potrivit Yahoo News.

Prezentarea companiei a inclus imagini reale realizate de sateliții Starlink de pe orbita Pământului, arătând „apropieri periculoase” de alți sateliți. Pe blogul său, SpaceX a menționat, de asemenea, că în octombrie 2025, un satelit Starlink s-a aflat pentru scurt timp pe o traiectorie care l-ar fi adus la doar 57 de metri de un alt satelit, după ce acesta din urmă a făcut o schimbare bruscă de direcție.

Nicolls a descris deșeurile spațiale inerte provocate de rachete și sateliți drept „obstacole pe un drum” ce pot fi monitorizate și evitate.

„Ce nu poți evita sunt alți operatori care manevrează sateliți fără să îți spună încotro se îndreaptă. Din păcate, avem multe exemple de acest fel”, a spus el.
Constelația Starlink reprezintă aproximativ două treimi din toți sateliții activi de pe orbită. În plus, SpaceX intenționează să lanseze zeci, dacă nu sute de mii de sateliți din generația următoare, inclusiv centre de date orbitale. Prin urmare, orice coliziune nu doar că ar întrerupe rețeaua Starlink, dar ar și umple orbita joasă a Pământului cu deșeuri periculoase, îngreunând operarea acestor sateliți.

Ca răspuns, SpaceX a dezvoltat un sistem numit Stargaze, care utilizează senzorii de la bordul sateliților Starlink pentru a detecta și cataloga obiectele spațiale. Rezultatul este un sistem de control al traficului spațial disponibil pe Space-Safety.com, care este gratuit și deschis tuturor operatorilor de sateliți. Cu toate acestea, Stargaze poate doar să reducă riscul unei coliziuni.

„Operatorii trebuie să își partajeze datele în avans pentru a elimina complet acest risc”, se arată pe pagina companiei.

SpaceX susține că principalii vinovați sunt operatorii chinezi, care refuză să partajeze public datele efemeride.

„În 2026, Starlink s-a confruntat cu riscuri de coliziune cu aproximativ 650 de sateliți terți care efectuau manevre, dintre care doar jumătate și-au partajat efectiv datele efemeride. Unii operatori nu le partajează din teama că divulgarea manevrelor viitoare ar putea compromite informații confidențiale. În alte situații, operatorii sunt dispuși să le partajeze, dar nu pot obține permisiunea din partea guvernului. Astfel de politici sunt contraproductive și nu fac altceva decât să creeze riscuri de coliziune ce ar putea fi prevenite”, a adăugat compania.

Editor : M.B.

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