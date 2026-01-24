SpaceX se pregătește de listarea la bursă. Elon Musk ar putea vinde un pachet de acțiuni, la o evaluare de 800 de miliarde de dolari

SpaceX ia în calcul listarea la bursă, într-o mișcare care ar presupune vânzarea unui pachet de acțiuni. Potrivit The Guardian, Elon Musk poartă discuții cu mari bănci de pe Wall Street pentru o posibilă ofertă publică inițială care ar putea evalua compania la aproximativ 800 de miliarde de dolari.

Potrivit informațiilor, SpaceX ar lua în calcul Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs și Morgan Stanley pentru roluri de conducere într-o ofertă publică inițială, potrivit Financial Times și Reuters.

Compania ar fi discutat anul trecut despre o vânzare privată de acțiuni care ar evalua businessul la 800 de miliarde de dolari, la câteva luni după ce fusese evaluat la 400 de miliarde de dolari. Reuters a relatat, de asemenea, că SpaceX încearcă să strângă 25 de miliarde de dolari, într-una dintre cele mai mari listări globale din istorie, dacă IPO-ul va avea loc.

Anul trecut, Musk, considerat cel mai bogat om din lume, cu o avere de 690 de miliarde de dolari, a declarat că veniturile anuale ale SpaceX ar urma să ajungă la 15,5 miliarde de dolari, dintre care 1,1 miliarde provin din contracte cu NASA, agenția spațială a Statelor Unite. SpaceX obține venituri din lansarea de rachete reutilizabile pentru misiuni precum trimiterea sateliților pe orbită și reaprovizionarea International Space Station. Compania operează, totodată, serviciul de internet prin satelit Starlink.

Informațiile privind planurile de listare ale SpaceX apar în contextul așteptărilor pentru un an excepțional în ceea ce privește IPO-urile din sectorul tehnologic american. OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, și rivalul său din domeniul inteligenței artificiale, Anthropic, se numără printre startup-urile aflate în centrul speculațiilor privind listarea la bursă, cu evaluări raportate de 1.000 de miliarde de dolari, respectiv 350 de miliarde de dolari. Aceste potențiale IPO-uri au fost supranumite „hectocorni”, companii evaluate la peste 100 de miliarde de dolari.

Neil Wilson, analist la Saxo Capital Markets, a declarat că ambițiile lui Musk de a coloniza Marte sunt elementul care atrage titlurile de presă în cazul SpaceX, însă investitorii vor acorda mai multă atenție planurilor de creștere, precum amplasarea de ferme solare și centre de date pe orbită.

Referindu-se la un posibil IPO al OpenAI, Wilson a adăugat: „SpaceX va atrage foarte multă atenție, dar va reprezenta și un test real pentru aceste IPO-uri din domeniul inteligenței artificiale. Dacă OpenAI va ajunge la bursă, va fi un test de turnesol pentru întregul sector: putem, într-adevăr, să ne bazăm pe un startup? Se leagă cifrele?”

„Piața bursieră a mers pe valul inteligenței artificiale timp de doi ani și se confruntă acum cu un test dur de rezistență, odată cu apariția unor IPO-uri uriașe care vor decide dacă a fost sau nu o bulă.”

Goldman Sachs și JP Morgan au refuzat să comenteze. Morgan Stanley, Bank of America și SpaceX au fost contactate pentru un punct de vedere.

Editor : Ș.A.