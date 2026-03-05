Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul

Spania trimite cea mai avansată fregată a sa pentru a ajuta la asigurarea apărării aeriene a Ciprului, un stat membru al UE care a fost atacat cu drone pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, a anunțat joi Ministerul Apărării spaniol.

Fregata Cristóbal Colón (F105) va fi dislocată în estul Mediteranei pentru a ajuta la protejarea insulei împotriva amenințărilor aeriene și pentru a asista la eventualele evacuări ale civililor din regiune.

Nava de război spaniolă se va alătura unei forțe navale europene multinaționale conduse de portavionul francez Charles de Gaulle (R91), alături de nave din Olanda, Grecia și Italia, cu misiunea de a consolida apărarea aeriană în jurul Ciprului, situat la aproximativ 150 de mile (240 km) de coasta Israelului.

Desfășurarea urmează unui atac cu drone, luni dimineața, asupra bazei britanice RAF Akrotiri de pe insulă. Oficialii britanici au declarat că atacul a provocat pagube minime și nu a făcut victime, adăugând joi că drona nu a fost lansată din Iran.

De atunci, mai multe țări europene au luat măsuri pentru a consolida apărarea insulei. Marea Britanie trimite distrugătorul de apărare aeriană HMS Dragon (D35) împreună cu elicoptere Wildcat echipate cu rachete anti-drone, în timp ce Franța a redirecționat grupul de portavioane Charles de Gaulle către estul Mediteranei.

Italia va trimite, de asemenea, resurse navale în zilele următoare, a declarat joi ministrul apărării Guido Crosetto în fața parlamentului.

Roma se pregătește, de asemenea, să furnizeze sisteme de apărare aeriană, anti-drone și anti-rachetă partenerilor strategici din Golf, confirmând declarațiile prim-ministrului Giorgia Meloni.

