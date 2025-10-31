Live TV

Spania admite abuzurile comise în timpul cuceririi Mexicului: „A existat durere și nedreptate față de popoarele indigene”

Femeie maya din Yucatán, Mexic, în timpul unei ceremonii tradiționale. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Ministrul de externe al Spaniei, José Manuel Albares, a recunoscut vineri „durerea și injustiția” cauzate popoarelor autohtone în timpul cuceririi spaniole a Americii, după ce președinta mexicană Claudia Sheinbaum a cerut din nou Madridului să prezinte scuze oficiale. Declarațiile au fost făcute în cadrul inaugurării unei expoziții dedicate femeilor indigene din Mexic, la Muzeul de Antropologie din Madrid, potrivit AFP și Agerpres.

„A existat injustiție, este corect să recunoaștem astăzi acest lucru și este corect să-l regretăm. Pentru că aceasta face, de asemenea, parte din istoria noastră comună, iar noi nu putem nici să negăm, nici să uităm acest lucru”, a adăugat ministrul, care face parte din guvernul condus de premierul Pedro Sánchez.

Afirmațiile vin la scurt timp după ce președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a reluat apelul ca Spania și Biserica Catolică să își ceară scuze pentru abuzurile comise în perioada Conquistei, cucerirea teritoriilor americane de către coloniștii spanioli în secolul al XVI-lea.

În 2019, fostul președinte mexican Andrés Manuel López Obrador a trimis o scrisoare oficială Madridului, cerând Coroanei spaniole să își asume crimele și atrocitățile comise în timpul cuceririi.

Solicitarea a provocat atunci o răcire a relațiilor diplomatice dintre Mexic și Spania, tensionând pentru o perioadă îndelungată legăturile bilaterale. Regele Felipe al VI-lea nu a făcut nicio declarație publică pe această temă și nu a răspuns direct scrisorii.

Ministerul spaniol al Afacerilor Externe a emis la acea vreme un comunicat în care sublinia istoria comună a celor două țări și respingea ideea prezentării unor scuze oficiale, insistând asupra „relațiilor de respect și cooperare” dintre Madrid și Ciudad de México.

 

