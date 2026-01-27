Spania anunță despăgubiri de 20 milioane de euro pentru victimele catastrofei feroviare în care au murit 45 de oameni

Spania va acorda despăgubiri totale de 20 milioane de euro pentru victimele catastrofei feroviare de săptămâna trecută în care au murit 45 de persoane şi mai mult de 150 au fost rănite, a anunţat marţi ministrul transporturilor, Oscar Puente.

Spania se află încă sub şocul gravului accident feroviar petrecut pe 18 ianuarie la Adamuz, provincia Cordoba, care a provocat cel mai grav bilanţ de victime de după 2013.

Familiile celor ucişi vor primi câte 216.000 de euro în termen maxim de trei luni. Suma totală va fi compusă din 72.000 de euro ca ajutor scutit de impozit de stat, 72.000 de euro ca avans pentru asigurare, iar alte 72.000 de euro vor fi plătite din asigurarea de călătorie obligatorie a pasagerilor, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Ştim că procedurile obişnuite şi termenele legale nu răspund întotdeauna urgenţei vitale unei tragedii ca aceasta”, a spus Puente, subliniind că victimele nu îşi pot permite să aştepte ani pentru a primi sprijin.

„Nu putem permite ca incertitudinea economică să se adauge durerii emoţionale”, a subliniat el.

Potrivit ministrului transporturilor, plăţile pentru răniţi vor varia între 2.400 şi 84.000 de euro.

Puente se află sub presiune publică în urma catastrofei de la Adamuz şi a altor incidente feroviare în aceeaşi săptămână, unul soldat cu decesul unui mecanic de locomotivă în Catalonia şi alte două fără victime. În acest context, Partidul Popular, principala formaţiune de opoziţie, a cerut demisia ministrului transporturilor.

Întrebat despre viitorul său, Puente le-a declarat reporterilor că are conştiinţa împăcată, îşi îndeplineşte atribuţiile cât poate de bine şi depune toate eforturile pentru a comunica opiniei publice toate informaţiile disponibile.

Reţeaua feroviară catalană Rodiales a suferit de asemenea perturbări însemnate săptămâna trecută. Mulţi mecanici au refuzat să lucreze din cauza temerilor privind securitatea, astfel încât mii de călători au rămas blocaţi, în timp ce o pană informatică a provocat întreruperea funcţionării centrului de control al traficului feroviar luni.

Editor : M.B.