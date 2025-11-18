Live TV

Spania anunţă un nou ajutor militar de 615 milioane de dolari pentru Ucraina. Sanchez: „Lupta voastră este lupta noastră”

Data actualizării: Data publicării:
Volodimir Zelenski şi Pedro Sanchez.
Volodimir Zelenski şi Pedro Sanchez. Foto: Profimedia

Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunţat, marţi, un „nou pachet de ajutor” militar pentru Ucraina în valoare de 615 milioane de euro începând de „luna viitoare”, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„L-am informat pe preşedintele (Volodimir) Zelenski că luna viitoare Spania va mobiliza un nou program de sprijin militar pentru Ucraina în valoare de 615 milioane de euro”, a declarat el la deschiderea unei conferinţe de presă comune a celor doi lideri la Madrid.

Acest pachet de ajutor „va include, cu prioritate, livrarea de noi echipamente de apărare în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro, în cadrul acordului nostru bilateral de securitate” de un miliard de euro anual, a declarat Sanchez în faţa presei.

Liderul socialist a vorbit după o ceremonie de semnare a unor documente bilaterale, inclusiv a unora care vizează combaterea „dezinformării ruseşti”.

Prim-ministrul spaniol a exprimat „sprijinul deplin şi neclintit al guvernului spaniol în faţa neoimperialismului” lui Vladimir Putin, preşedintele rus care a ordonat armatei sale să invadeze Ucraina în februarie 2022.

De atunci, războiul a făcut zeci de mii de morţi, atât civili, cât şi soldaţi, şi a strămutat milioane de ucraineni, într-o ţară devastată.

„Lupta voastră este lupta noastră”, a spus Pedro Sanchez, stând lângă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a aflat marţi la Madrid după o vizită la Paris luni.

Liderul ucrainean urmează să se deplaseze miercuri în Turcia pentru a încerca să relanseze discuţiile care vizează încheierea războiului, în prezenţa preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan şi a trimisului SUA Steve Witkoff, într-un moment în care negocierile cu Moscova sunt în impas.

Înainte de întâlnirea lor bilaterală de la Palatul Moncloa, reşedinţa prim-ministrului spaniol, Volodimir Zelenski şi Pedro Sanchez au vizitat în cursul după amiezii Muzeul de Artă Reina Sofia din centrul Madridului pentru a vedea „Guernica”, celebra pictură a lui Pablo Picasso, care a devenit un „simbol universal al barbariei şi al războiului”, după cum i-a spus liderul spaniol „dragului său prieten” ucrainean.

În 2022, Volodimir Zelenski a comparat invazia rusă din ţara sa cu masacrul de la Guernica, un orăşel din Ţara Bascilor bombardat în 1937, în special de forţele aeriene naziste, în sprijinul trupelor lui Franco în timpul Războiului Civil din Spania.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Campioana de 1,87 m și 96 kg a luat decizia fără să ezite, după ”avalanșa” de insulte: ”XXL”
Digi Sport
Campioana de 1,87 m și 96 kg a luat decizia fără să ezite, după ”avalanșa” de insulte: ”XXL”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sistem de lansare al rachetelor ATACMS
Ucraina confirmă că a lovit Rusia cu rachete americane ATACMS, după...
ID325722_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un...
3 Grupul de nivel inalt in domeniul apararii Romania-SUA - foto Laurentiu Turoi.jpg
Reuniune în domeniul apărării. MAPN: SUA vor continua să sprijine...
alegeri locale stampila votat
Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria...
Ultimele știri
Atac terorist în Cisiordania: un mort și trei răniți. Atacatorii, uciși de armata israeliană
Trump, prins în corzi chiar în Biroul Oval: „Nu trebuie să-l puneţi într-o situaţie stânjenitoare pe oaspetele nostru”
Urmărire ca în filme la Suceava: un șofer a ignorat focurile de avertisment ale polițiștilor și a fugit într-un lan de porumb
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov
Replică dură a Kremlinului la acuzațiile Poloniei că serviciile secrete ruse au sabotat o cale ferată vitală pentru ucraineni
European Political Community summit in Copenhagen
Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a încerca reluarea negocierilor cu Rusia
volodimir zelenski - pedro sanchez
Volodimir Zelenski, vizită în Spania: „Am întâlniri pe care le pregătim de ceva vreme”. Unde va merge mâine liderul de la Kiev
Margus Tsahkna
Numărătoare inversă în zona baltică: Estonia avertizează că Rusia se va întoarce cu mai multe trupe și echipamente în cel mult doi ani
Viktor Orban
Viktor Orban, furios după ce UE a cerut ajutor suplimentar pentru Ucraina: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
Patru noi turiști cazați în hotelul groazei din Istanbul au ajuns la spital! Ce simptome grave au. Poliția...
Fanatik.ro
Ce se află, de fapt, în spatele raportului BNR. Avertisment dur pentru români: taxe până la 300%, impozite...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea a dat lovitura la final de an! Premiul fabulos pe care sportiva ar putea să îl primească
Adevărul
Makaveli, la Interviurile Adevărul. De la live-uri pe Tik Tok la dorința de a deveni primar. „Domnul...
Playtech
Cu cât se măresc taxele şi impozitele de la 1 ianuarie 2026: lista actualizată a majorărilor
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
vladimir putin
Putin cheamă China şi India să-şi coordoneze politicile energetice cu Rusia, afectată de sancţiunile SUA
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
Pachetul 2 de austeritate vine cu noutăți: datornicii la stat nu vor mai putea cumpăra mașini sau case, iar...
Newsweek
Guvernul, anunț despre pensiile militare. Crește vârsta de pensionare, pensia - înghețată. Probleme la salarii
Digi FM
Când se deschide Târgul de Crăciun București în 2025. Cel mai mare va fi în Piata Constituției
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos