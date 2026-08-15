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Spania ar fi ignorat avertismentele înainte ca peste 70.000 de migranţi să intre în Ceuta. Și Marocul s-a uitat în altă parte

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Spania încearcă să disperseze miile de migranți care au intrat în exclava spaniolă Ceuta.
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Critici şi la adresa Marocului

Sindicatele angajaţilor de la frontieră susţin că autorităţile spaniole au fost avertizate cu câteva săptămâni înainte de afluxul fără precedent de peste 70.000 de migranţi în enclava Ceuta, dar nu au luat suficiente măsuri pentru a preveni criza, potrivit Reuters.

Peste 70.000 de migranţi au intrat în Ceuta în numai 24 de ore, în perioada 29-30 iulie. Cel puţin 94 de persoane au murit, majoritatea prin înec: autorităţile spaniole au raportat 80 de decese, iar Marocul alte 14. Organizaţiile pentru drepturile omului susţin că există în continuare persoane dispărute, informează News.ro.

O decizie a instanţei ar fi încurajat traversările pe mare

Tensiunile au crescut după ce o instanţă spaniolă a stabilit, într-o hotărâre publicată pe 29 iunie, că migranţii pot fi returnaţi imediat doar dacă trec de o barieră fizică, nu şi dacă ajung înot în Ceuta.

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Informaţiile despre această decizie, alături de imaginile distribuite pe reţelele sociale cu migranţi care reuşeau să intre în enclavă, au încurajat noi tentative.

Sindicatele poliţiştilor şi ale Gărzii Civile afirmă că au transmis în repetate rânduri avertismente autorităţilor şi au solicitat instrucţiuni clare, personal suplimentar şi crearea unui centru temporar de primire.

Guvernul spaniol a atribuit valul masiv de migranţi dezinformării răspândite de reţele criminale şi susţine că a analizat mai multe soluţii după hotărârea instanţei. O barieră plutitoare a fost instalată în mare la 1 august, după criză.

Critici şi la adresa Marocului

Şi autorităţile marocane fuseseră alertate de intensificarea tentativelor de traversare, însă controalele mai stricte în gări şi autogări ar fi început abia cu una-două zile înaintea afluxului masiv. Întăriri importante au fost trimise la frontieră când numărul migranţilor ajunsese deja la zeci de mii.

Marocul primeşte finanţare din partea Uniunii Europene pentru controlul migraţiei şi afirmă că cheltuie aproximativ 500 de milioane de euro anual pentru securizarea frontierelor din nordul ţării.

Criza de la Ceuta a relansat dezbaterea privind politica europeană în domeniul migraţiei şi dependenţa UE de statele nord-africane pentru controlul frontierelor. Comisia Europeană a anunţat că va continua cooperarea cu Spania şi Marocul şi că ar putea acorda sprijin financiar suplimentar pentru consolidarea frontierei.

Editor : Sebastian Eduard

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