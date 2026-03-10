Live TV

Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”

Israel launched new airstrikes on Beirut
Atac israelian în districtul Dahieh din Beirut, Liban. Foto: Profimedia

Ministrul spaniol al afacerilor externe, Jose Manuel Albares, a declarat marţi că integritatea teritorială a Libanului trebuie păstrată şi a calificat drept „o greşeală imensă” posibilitatea unei invazii terestre cu care „Israelul ameninţă într-un mod foarte periculos”, informează EFE, potrivit Agerpres. 

La conferinţa de presă organizată după şedinţa de guvern în care a anunţat un ajutor umanitar pentru Liban în valoare de nouă milioane de euro, Jose Manuel Albares a declarat că Spania condamnă „atacurile masive ale Israelului împotriva Libanului”, la fel cum a condamnat „cu toată fermitatea” lansarea de rachete de către gruparea şiită libaneză Hezbollah.

Albares a subliniat că „securitatea şi stabilitatea Libanului sunt vitale pentru întreaga regiune” şi a îndemnat Israelul să „îşi îndeplinească obligaţiile conform dreptului internaţional”, iar Hezbollah să „înceteze atacurile împotriva Israelului şi să se supună planului de dezarmare al guvernului libanez”.

El a mai declarat că a discutat cu omologul său libanez pentru a-i transmite acestuia sprijinul Spaniei pentru suveranitatea şi integritatea teritorială ale Libanului şi pentru a-i comunica că ceea ce îşi doreşte Spania este o ţară „suverană, în pace şi liberă de grupuri armate şi de atacuri externe”.

Referitor la ajutor, pe care l-a justificat deoarece deja aproape 10% din populaţie Libanului a fost strămutată din cauza războiului actual, a anunţat că răspunsul umanitar al Spaniei se va concretiza printr-un pachet de nouă milioane de euro, din care imediat vor fi trimise 2,4 milioane în alimente şi apă, salubrizare şi asistenţă medicală de primă necesitate.

Ulterior va urma un plan de intervenţii suplimentare „în funcţie de nevoi”, cu trimiterea de medicamente, materiale pentru adăpost şi mai multe alimente. De asemenea, o parte din ajutor va fi canalizată prin intermediul ONG-urilor spaniole prezente pe teren.

De asemenea, ministrul a detaliat că Spania urmăreşte foarte atent situaţia de securitate a misiunii ONU în Liban după atacul asupra contingentului din Ghana, pe care l-a condamnat, şi a reamintit că armata spaniolă are desfăşuraţi acolo aproape 700 de soldaţi sub egida ONU.

Albares a reiterat, de asemenea, sprijinul guvernului spaniol pentru mandatul misiunii, inclusiv sprijinul pentru redistribuirea efectivă a forţelor armate libaneze în sudul ţării, şi a amintit că poziţia Spaniei în acest conflict „este clară de la început: apărăm dreptul internaţional, apărăm dezamorsarea tensiunilor, apărăm revenirea la masa negocierilor şi pacea”.

Hezbollah a lansat în zorii zilei de marţi mai multe atacuri cu artilerie, drone şi rachete împotriva poziţiilor militare israeliene din sudul Libanului şi din Israel, potrivit unor surse apropiate grupului, urmate de un nou avertisment al armatei israeliene de a evacua sudul Libanului în faţa unor noi bombardamente.

Între timp, guvernul libanez caută sprijinul comunităţii internaţionale pentru a gestiona criza persoanelor strămutate, care deja sunt în număr de 600.000, în timp ce îşi continuă campania militară împotriva Hezbollah.

