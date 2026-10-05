Spania convoacă alegeri anticipate. Anunțul premierului Pedro Sánchez

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate, în urma presiunilor tot mai mari exercitate de protestele de masă legate de criza locuințelor din țară.

Sánchez a anunțat organizarea alegerilor anticipate pe 29 noiembrie, în cadrul unui discurs televizat adresat națiunii de la Palatul Moncloa, reședința sa oficială din Madrid, transmite cnn.

„A sosit momentul ca poporul spaniol să decidă ce viitor își dorește pentru sine și pentru țara sa”, a declarat Sánchez.

Anunțul vine la mai puțin de 72 de ore după ce guvernul lui Sánchez nu a reușit să obțină sprijinul parlamentar pentru două decrete regale privind locuințele, menite să atenueze presiunea publică tot mai mare legată de criza locuințelor din Spania.

De câteva zile, sute de oameni au instalat corturi în piața centrală Puerta del Sol din Madrid pentru a protesta împotriva crizei locuințelor care afectează țara.

În ultima săptămână, demonstrațiile prin care se solicită măsuri pentru soluționarea situației de urgență din domeniul locuințelor s-au extins și în alte orașe din Spania.

Editor : A.R.