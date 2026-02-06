Live TV

Spania îl acuză pe fondatorul Telegram că răspândește minciuni și subminează instituțiile democratice

Pavel Durov, fondatorul Telegram
Reacţia guvernului spaniol și contextul legal

Spania l-a acuzat pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, că răspândește informații false și încearcă să submineze instituțiile democratice, după ce acesta a folosit aplicația de mesagerie pentru a critica planurile guvernului de a restricționa accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale și de a responsabiliza companiile de tehnologie pentru conținut dăunător, potrivit The Guardian.

Intervenţia publică extraordinară a lui Durov - care a avut loc la o zi după ce Elon Musk l-a numit pe prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, un „adevărat totalitar fascist” în legătură cu măsurile propuse - relevă tensiunile în rapidă escaladare dintre guvernele europene şi puternicii şefi ai companiilor tehnologice globale.

Într-un mesaj general trimis miercuri după-amiază tuturor utilizatorilor Telegram din Spania, antreprenorul rus din domeniul tehnologiei a acuzat guvernul lui Sánchez că „impune noi reglementări periculoase care ameninţă libertăţile voastre pe internet”, adăugând că măsurile ar putea transforma Spania „într-un stat de supraveghere sub pretextul «protecţiei»”.

Citește și: Pavel Durov, șeful Telegram, este liber să călătorească în voie după ce Franța a ridicat interdicția

Durov a susţinut că verificarea obligatorie a vârstei prevăzută în legislaţia propusă ar crea un precedent pentru urmărirea „identităţii fiecărui utilizator, erodând anonimatul şi deschizând uşa către colectarea în masă a datelor”. El a mai afirmat că tragerea la răspundere a directorilor executivi din domeniul tehnologic pentru conţinut ilegal, instigator la ură sau dăunător ar încuraja „cenzura excesivă” şi ar determina platformele să „ştergă orice conţinut cât de puţin controversat pentru a evita riscurile, reducând la tăcere disidenţa politică, jurnalismul şi opiniile cotidiene”.

Reacţia guvernului spaniol și contextul legal

Surse din cadrul guvernului spaniol au ripostat, afirmând că mesajul fără precedent al lui Durov către milioane de utilizatori a fost conceput pentru a eroda încrederea în instituţii şi a demonstrat necesitatea reglementării reţelelor sociale şi a aplicaţiilor de mesagerie mobilă.

„Fondatorul Telegram, Pavel Durov, şi-a folosit controlul nelimitat asupra aplicaţiei pentru a trimite un mesaj în masă tuturor utilizatorilor din Spania, răspândind mai multe minciuni şi lansând atacuri ilegitime împotriva guvernului. Este prima dată când se întâmplă acest lucru în istoria ţării noastre”, au afirmat acestea.

„Spaniolii nu pot trăi într-o lume în care oligarhii străini din domeniul tehnologiei pot inunda telefoanele noastre cu propagandă după bunul lor plac, doar pentru că guvernul a anunţat măsuri de protecţie a minorilor şi de aplicare a legii”.

Citește și: Emmanuel Macron vrea ca UE să devină un gulag digital, acuză Pavel Durov: „Încearcă să reducă la tăcere criticii online”

Durov a fost arestat la Paris în august 2024 în cadrul unei anchete privind acuzaţii de fraudă, trafic de droguri, crimă organizată, promovarea terorismului şi hărţuire cibernetică. El a fost reţinut sub suspiciunea că nu a luat măsuri pentru a combate utilizarea presupus infracţională a platformei sale şi a fost în cele din urmă acuzat de 12 infracţiuni. Ulterior, a fost eliberat sub supraveghere judiciară şi a negat toate acuzaţiile aduse împotriva sa, descriind arestarea sa ca fiind „absurdă din punct de vedere juridic şi logic” şi afirmând că anchetatorii „se străduiau să găsească ceva greşit făcut de mine sau de Telegram”.

După arestare, Telegram a emis o declaraţie în care afirma că directorul său executiv „nu avea nimic de ascuns” şi că era „absurd să se pretindă că o platformă sau proprietarul acesteia sunt responsabili pentru abuzul asupra respectivei platforme”.

Declaraţia guvernului spaniol publicată miercuri afirma că Durov „a conceput în mod deliberat o arhitectură de moderare minimă care a transformat Telegram într-un spaţiu recurent pentru activităţi criminale documentate, precum traficul sexual de copii şi traficul de droguri”, cu cazuri aflate în curs de investigare în Spania, Franţa şi Coreea de Sud.

Editor : Ana Petrescu

