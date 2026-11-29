Spaniolii sunt chemaţi la urne pentru alegeri parlamentare anticipate, convocate pe 5 octombrie de şeful guvernului Pedro Sanchez după respingerea de către Parlament a două decrete privind locuinţele. Campania oficială, lansată pe 13 noiembrie, s-a încheiat vineri, la miezul nopţii. Scrutinul va avea loc duminică, între orele 10:00 şi 22:00. Potrivit Institutului Naţional de Statistică din Spania (INE), aproape 39 de milioane de alegători pot vota la aceste alegeri: 36 de milioane locuiesc în Spania şi 3 milioane în străinătate.

Dintre alegătorii care locuiesc în Spania, 1,6 milioane vor putea participa pentru prima dată la alegerile parlamentare, întrucât au împlinit vârsta de 18 ani de la ultimele alegeri, care au avut loc pe 23 iulie 2023.

Alegerile de astăzi reprezintă cea de-a 16-a rundă de alegeri generale din era democratică a Spaniei. Cinci dintre scrutinele anterioare au dus la o schimbare de guvern. Însă niciunul nu s-a desfășurat într-o atmosferă asemănătoare cu cea de acum. Mai mult decât o simplă predare a puterii, ceea ce pare să fie în joc pe 29 noiembrie este un moment de cotitură istoric pentru Spania, comentează El Pais.

În Spania, votul nu este obligatoriu

În Spania, votul nu este obligatoriu. Nimeni nu poate fi obligat să voteze sau să-şi dezvăluie opţiunea electorală, amintește News.ro.

Campania a fost dominată de marile preocupări ale actualităţii spaniole, printre care se numără în primul rând locuinţele şi imigraţia. „Locuinţele vor fi marea noastră prioritate în următoarea legislatură. Trebuie să construim mai multe locuinţe, în special sociale, şi să reglementăm acest domeniu. Şi pentru asta, avem nevoie de o majoritate progresistă în Parlament”, a declarat, printre altele, pe 25 noiembrie, Pedro Sánchez, conştient de importanţa acestui subiect pentru populaţie, notează presa internaţională.

Consecinţele catastrofei feroviare produse la sfârşitul lunii octombrie la Urda, care a dus la demisia ministrului Transporturilor, Óscar Puente, au fost, de asemenea, aduse în discuţie. Ca semn al tensiunilor sociale care traversează ţara în pragul alegerilor, sindicatele spaniole au salutat mobilizarea puternică din cadrul grevei generale din 11 noiembrie, prima organizată în comun de cele două principale confederaţii sindicale din 2012.

Mobilizarea, care a avut ca scop apărarea accesului la locuinţe şi a puterii de cumpărare, a reunit 120.000 de persoane în capitala Madridului, potrivit cifrelor anunţate de reprezentanţa guvernului central din Madrid.

Reînnoirea Cortes Generales

Duminică, spaniolii vor alege noii membri ai Cortes Generales, Parlamentul naţional, compus din Congresul Deputaţilor şi Senat.

Congresul Deputaţilor, Camera Inferioară a Parlamentului, numără 350 de deputaţi, aleşi pentru un mandat de patru ani. Alegătorii nu votează pentru un candidat în cadrul unui scrutin majoritar, ci pentru o listă prezentată de un partid sau o coaliţie. Spania este împărţită în 52 de circumscripţii electorale, corespunzătoare celor 50 de provincii ale ţării şi celor două oraşe Ceuta şi Melilla.

În fiecare circumscripţie, locurile sunt repartizate proporţional, conform metodei D'Hondt. Pentru a participa la repartizarea locurilor, listele trebuie să obţină cel puţin 3% din voturile valabile exprimate în circumscripţie.

Congresul joacă un rol central în formarea viitorului guvern

Congresul joacă un rol central în formarea viitorului guvern. După alegeri, candidatul la funcţia de preşedinte al guvernului trebuie să obţină învestitura deputaţilor, cu majoritate absolută în cadrul unui prim vot sau cu majoritate simplă în cadrul unui al doilea vot, organizat după 48 de ore.

Senatul numără în prezent 266 de membri, dintre care 208 sunt aleşi direct de cetăţeni şi 58 sunt desemnaţi de parlamentele comunităţilor autonome. Doar primii 208 vor fi aleşi pe 29 noiembrie.

Noile Camere se vor reuni pentru şedinţa constitutivă pe 23 decembrie.

Care sunt principalele forţe implicate

Pedro Sánchez candidează pentru un nou mandat la conducerea guvernului spaniol. Candidat al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), şeful guvernului a ajuns la putere în 2018, în urma unei moţiuni de cenzură care l-a înlăturat pe Mariano Rajoy. Acum intenţionează să rămână la conducere, în ciuda unui context politic deosebit de incert.

Principalul său adversar este Alberto Núñez Feijóo, reconfirmat drept candidat al Partidului Popular (PP). Deja cap de listă al principalei formaţiuni de dreapta în 2023, acesta a ieşit în frunte la alegeri, fără a reuşi însă să adune sprijinul necesar pentru învestirea sa. De data aceasta, el speră să-şi transforme rezultatul electoral într-o victorie politică şi să preia conducerea guvernului.

Vox intenționează să influențeze rezultatul alegerilor

La dreapta PP-ului, Vox intenţionează, de asemenea, să influenţeze rezultatul alegerilor.

Preşedintele său, Santiago Abascal, reconfirmat drept candidat, speră să confirme ascensiunea partidului său de extremă dreaptă, care se bucură de o dinamică favorabilă în sondaje.

Un astfel de rezultat i-ar consolida ponderea în negocierile pentru formarea unei majorităţi şi influenţa asupra orientărilor viitorului guvern.

Noutatea alegerilor: crearea Frente Amplio

La stânga PSOE, principala noutate a acestor alegeri este crearea Frente Amplio. Această vastă coaliţie reuneşte, printre altele, Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid, Catalunya en Comú, Batzarre, Recortes Cero, Verdes Equo şi Somos Partido Progresista. Condusă de Ada Colau, fosta primăriţă a Barcelonei, aceasta îşi propune să unească forţele progresiste dincolo de diviziunile lor tradiţionale.

Această dorinţă de unificare nu se traduce însă printr-o candidatură comună la nivel naţional. În mai multe regiuni, Frente Amplio se prezintă sub denumiri proprii sau în cadrul unor alianţe teritoriale specifice, în special în Andaluzia, Aragon, Insulele Baleare, Insulele Canare şi Comunitatea Valenciană.

Podemos a ales să candideze pe cont propriu

O altă consecinţă a diviziunilor din cadrul stângii spaniole: Podemos a ales să candideze pe cont propriu în majoritatea circumscripţiilor, după câteva luni de tensiuni cu celelalte formaţiuni din cadrul Frente Amplio. Candidatura este condusă de Irene Montero, fost ministru al Egalităţii şi actuală deputată europeană.

Cu toate acestea, Podemos a încheiat alianţe locale, în special cu Frente Amplio în Insulele Canare şi în Comunitatea Valenciană, precum şi cu Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) în Catalonia.

În cursă mai sunt și alte formațiuni naționale

În sfârşit, sunt în cursă şi alte formaţiuni naţionale, printre care Democracia 21, aliată cu Ciudadanos, Se Acabó La Fiesta (SALF), mişcarea eurodeputatului Luis Alvise Pérez, precum şi Partidul PACMA.

La aceste candidaturi se adaugă cele ale mai multor partide regionale, printre care Junts. Formaţiunea prezidată de Carles Puigdemont, exilat în Belgia de nouă ani şi aşteptat în Catalonia pentru o întoarcere foarte mediatizată pe 12 decembrie, a ales să o reconfirme pe Míriam Nogueras drept cap de listă la Barcelona.

Alegerile din Spania, a patra economie a zonei euro, urmează să fie observate cu mare atenţie în Europa, odată cu apropierea unor scrutinuri în ţări ca Franţa, Italia şi Polonia, care ar putea redefini echilibrele puterii în Uniunea Europeană (UE).

Santiago Abascal: omul care deține cheia puterii în extrema dreaptă spaniolă Omul care a transformat partidul Vox în cea mai de succes forță ultranaționalistă din Spania se confruntă acum cu cea mai mare provocare a sa: transformarea succeselor electorale într-un rol durabil în guvern, scrie POLITICO. Santiago Abascal și-a petrecut o mare parte din carieră criticând vehement establishmentul politic spaniol. Acum, este pe punctul de a se alătura acestuia. După alegerile de duminică, combativul politician în vârstă de 50 de ani din Țara Bascilor este pe cale să conducă extrema dreaptă în guvernul național pentru prima dată de la restaurarea democrației în anii 1970. Sondajele indică o majoritate de dreapta, Partidul Popular (PP) de centru-dreapta al lui Alberto Núñez Feijóo fiind pe cale să termine pe primul loc. Se preconizează însă că marja sa de victorie față de prim-ministrul socialist Pedro Sánchez va fi strânsă, ceea ce înseamnă că PP va avea nevoie de partidul ultranaționalist Vox al lui Abascal pentru a forma o majoritate de guvernare. Acest lucru îi conferă lui Abascal o putere semnificativă în calitate de „făuritor de regi” al Spaniei, deși, deocamdată, acesta își ține cărțile ascunse. El nu a precizat încă dacă ar intra într-o coaliție ca partener minoritar al PP, ce ministere ar putea solicita sau ce concesii ar cere de la Feijóo. Agenda lui Abascal Agenda sa de extremă dreapta este însă clară și ar orienta viitorul guvern spaniol pe o traiectorie foarte diferită de cea a administrației lui Sánchez, care a acordat prioritate multilateralismului, integrării migranților și economiei verzi. În schimb, Abascal dorește să consacre „politici de prioritate națională” care să le acorde spaniolilor acces preferențial la beneficiile publice, să efectueze deportări în masă ale imigranților, să reducă reglementările din domeniul muncii și să elimine normele privind schimbările climatice. Chiar dacă se va alătura oficial PP după 29 noiembrie, marea întrebare este dacă va rămâne pe această linie și va menține stabilitatea guvernului. Feijóo se prezintă ca un manager moderat și sobru, în timp ce Abascal este un ideolog înflăcărat care s-a despărțit de PP în trecut - atât părăsind personal partidul, cât și retrăgând Vox din coalițiile regionale cu centrul-dreapta. La mitingurile din cadrul campaniei actuale, liderul Vox a descris alegerile generale drept „existențiale” pentru Spania, insistând că „totul este în joc” și că este „acum sau niciodată”. „Aceasta este ultima șansă pentru marea majoritate a spaniolilor, și nu o vom irosi”, a declarat el la un miting din Madrid, la scurt timp după ce Sánchez a convocat alegerile anticipate. Influența lui Abascal ar fi fost de neimaginat în 2019, când Vox a intrat pentru prima dată în Parlament după ce a câștigat 24 din cele 350 de locuri din hemiciclu. De atunci, partidul și-a extins ambițiile alăturându-se PP-ului în numeroase guverne regionale și preluând controlul asupra a zeci de municipalități. Însă acum el culege pe deplin roadele unei erodări de zece ani a sprijinului acordat stângii și dreptei tradiționale și se așteaptă să-și dubleze numărul de mandate față de alegerile din 2023, ajungând la aproximativ 60 de locuri. „Din 2023, toate partidele politice din Spania au înregistrat un declin - doar Vox a crescut”, a declarat el săptămâna trecută la un miting aglomerat din Alicante, susținând că numai Vox ar putea asigura că Sánchez nu va reuși o altă revenire politică, așa cum a făcut-o acum trei ani. „Un vot pentru Vox este singurul lucru care garantează schimbarea”, a adăugat el, stârnind un val de aprobare din partea susținătorilor care nu văd o mare diferență între om și partidul său. Abascal, care nu a răspuns la solicitarea de interviu pentru acest articol, nu este doar candidatul sau purtătorul de cuvânt al partidului Vox, ci forța motrice incontestabilă a acestuia și figura centrală a unei campanii construite în jurul personalității și retoricii sale. „Are un talent natural pentru conducere”, a declarat europarlamentarul Vox Jorge Martín Frías, care conduce grupul de reflecție al partidului, Disenso, într-un interviu recent acordat POLITICO. El a subliniat nu numai carisma lui Abascal în rândul propriilor susținători - un recent sondaj YouGov i-a acordat un scor de 7,9 din 10 în rândul potențialilor alegători ai Vox, devansând scorul de 7,5 al lui Sánchez în rândul socialiștilor și cel de 6,9 al lui Feijóo în rândul susținătorilor PP -, ci și relațiile pe care le-a construit cu lideri de extremă dreaptă din întreaga lume, printre care Javier Milei din Argentina, pe Giorgia Meloni din Italia și pe Marine Le Pen din Franța. A mizat totul pe Spania Născut la Bilbao în 1976, Abascal provine dintr-o regiune marcată de decenii de violență separatistă: Țara Bascilor. A crescut în Amurrio, un mic oraș industrial de aproximativ 10.000 de locuitori din valea Ayala, verde și împădurită, din provincia Álava, unde familia sa era o prezență constantă în politica locală. Bunicul său, Manuel, veteran al forțelor lui Francisco Franco din timpul războiului civil, a fost numit primar al orașului Amurrio de către dictatură în 1963. Acesta a deținut funcția până în 1979, când a fost învins de Partidul Naționalist Basc în primele alegeri locale de după tranziția Spaniei către democrație. Tatăl lui Abascal, Santiago Abascal Escuza, a fost, de asemenea, un politician local important, reprezentând partidul conservator Alianza Popular, care ulterior a devenit PP. Afilierile politice ale familiei au transformat-o într-o țintă a ETA, gruparea teroristă separatistă bască a cărei campanie de violență, care a durat zeci de ani, a inclus asasinarea a zeci de politicieni conservatori. Militanții au încercat să-l șantajeze pe bunicul lui Abascal, au dat foc magazinului de textile al tatălui său și au pictat chiar insulte pe caii familiei. Abascal a urmat pașii familiei sale, aderând la PP în 1994. Și el a devenit o țintă. În memoriile sale din 2014, el și-a amintit cum un grup de atacatori cu cagule a luat cu asalt Universitatea din Deusto din Bilbao, unde studia sociologia, și a scris amenințări pe pereții, ușile și tablele facultății. După câteva zile, pe coridoare au apărut fluturași cu fotografia sa în vizorul unei arme, avertizându-l să „părăsească Țara Bascilor sau să suporte consecințele”. Asasinarea din 1997 a lui Miguel Ángel Blanco, un consilier al PP în vârstă de 29 de ani din orașul vecin Ermua, a stârnit indignare la nivel național și a adus în prim-plan amenințarea cu care se confruntau activiștii basci ai partidului. După doi ani, la vârsta de 23 de ani, Abascal a fost ales consilier în Llodio, un oraș situat între Amurrio și Bilbao. Această mutare l-a obligat să trăiască sub protecția poliției în următorul deceniu. Pentru Guillermo Fernández Vázquez, politolog la Universitatea Carlos III din Madrid, care a studiat ani de zile partidul Vox, anii de formare ai lui Abascal în Țara Bascilor ajută la explicarea stilului său combativ. Faptul că a crescut într-un orășel în care susținerea Partidului Popular (PP) putea implica riscuri serioase, a spus el, i-a insuflat „o viziune personală asupra rezistenței, a forței” - și un instinct de a-și apăra poziția cu orice preț. „Are aceste concepții aproape de modă veche despre loialitate, curaj și onoare”, a spus el. „Iar aceste principii îl fac extrem de inflexibil.” Chestiunea banilor publici Abascal a petrecut aproape două decenii în PP, ocupând funcțiile de consilier, reprezentant provincial și deputat regional. După ce nu a reușit să-și păstreze locul în Parlamentul Bascilor în 2009, loialitatea sa față de partid a fost răsplătită cu două numiri bine remunerate în instituții finanțate de guvernul regional din Madrid. Inițial, a ocupat funcția de șef al Agenției pentru Protecția Datelor din regiunea capitalei din 2010 până la desființarea acesteia în 2012. În anul următor, a fost numit director al Fundației pentru Sponsorizare și Mecenat Social, un organism format din două persoane, însărcinat cu încurajarea întreprinderilor să finanțeze proiecte sociale. Deși propriile rapoarte financiare ale fundației recunoșteau că aceasta nu și-a îndeplinit misiunea principală, Abascal a primit un salariu anual de 82.492 de euro - de peste patru ori mai mult decât salariul mediu din Spania la acea vreme, de 19.029 de euro - plus un bonus de productivitate. De atunci, aceste numiri au alimentat acuzațiile că și-a construit o carieră trăind din bani publici, inclusiv prin intermediul „chiringuitos”, un cuvânt folosit de spanioli pentru a se referi atât la barurile improvizate de pe plajă, cât și la organismele guvernamentale care servesc doar pentru a-i recompensa pe aliații politici. Abascal însuși recunoaște că fundația pe care a condus-o era inutilă - dar susține că experiența i-a oferit cunoștințe valoroase, de primă mână, despre entitățile inutile pe care Vox se angajează acum să le elimine. Nașterea partidului Vox La scurt timp după ce Fundația pentru Sponsorizare și Patronaj Social a fost desființată în cadrul măsurilor de austeritate din Madrid, în 2013, Abascal s-a despărțit de PP. La acea vreme, el a declarat că plecarea sa a fost determinată de orientarea partidului către centrul politic sub conducerea prim-ministrului Mariano Rajoy, care a guvernat Spania între 2011 și 2018. În ciuda promisiunilor de a revoca legislația progresistă a Spaniei privind avortul și a angajamentului de a nu majora impozitele, guvernul lui Rajoy a făcut exact opusul. Însă pentru Abascal, trădarea supremă a fost efortul lui Rajoy de a pacifica Țara Bascilor și de a încuraja dizolvarea ETA prin îmbunătățirea condițiilor de detenție ale prizonierilor grupării militante și prin aprobarea eliberării unora dintre cei mai notorii membri ai acesteia. „Conducerea partidului ne-a trădat valorile și ideile”, a scris el într-o scrisoare deschisă prin care și-a anunțat demisia. Fernández Vázquez, de la Universitatea Carlos III, susține că ruptura lui Abascal cu PP-ul pe tema abordării Țării Bascilor reflectă ceva fundamental despre caracterul său: „El este, în esența sa, un naționalist spaniol.” „Ideea de națiune - istoria, unitatea și locul ei în lume - este firul central care străbate cariera sa politică”, a adăugat el. Viziunea națională a partidului Vox asupra identității spaniole este, de asemenea, esențială pentru mesajul său. Acesta se opune separatismului catalan și basc, este ostil față de imigrație și respinge ceea ce descrie drept idei „globaliste” privind politica climatică și progresismul social „woke”. Apariția și creșterea Vox Deși s-a retras din politica electorală după ce a rupt legăturile cu PP, Abascal a rămas activ la marginea acestuia, valorificând nemulțumirea crescândă în rândul conservatorilor care considerau că partidul devenise mai preocupat de proiectarea unei imagini de gestionare responsabilă decât de lupta pe teme culturale și naționale. În 2014, el a revenit în viața publică cu Vox, un partid pe care l-a prezentat ca fiind apărătorul autentic al ideilor și valorilor clasice ale PP. În anii care au urmat, a afirmat Fernández Vázquez, Vox a investit masiv în construirea unui proiect ideologic, „urmărind nu doar să câștige voturile alegătorilor conservatori nemulțumiți, ci, în cele din urmă, chiar să determine fostul partid al lui Abascal să adopte pozițiile lor”. Mesajul partidului Vox s-a schimbat, de asemenea, de-a lungul timpului. Pablo Simón, politolog la Universitatea Carlos III din Madrid, a afirmat că, deși inițial partidul s-a concentrat pe naționalismul spaniol și pe opoziția față de separatismul regional, mai recent a plasat imigrația în centrul strategiei sale și a coordonat îndeaproape acțiunile cu aliații din grupul „Patrioții Europeni”. Rezultatul, a spus Fernández Vázquez, este un partid care a devenit din ce în ce mai mult „un nod de comunicare, o punte, o articulație între noua dreaptă latino-americană, extrema dreaptă europeană și dreapta trumpistă” - și a cărui agendă internă le reflectă din ce în ce mai mult pe ale acestora. „Ajunge să mai suportăm ca oricine intră în Spania să aibă dreptul să rămână în Spania pentru totdeauna!”, le-a spus Abascal susținătorilor săi în Alicante la începutul acestei săptămâni. Urmând exemplul președintelui american Donald Trump în promisiunea sa de a lua toate măsurile - chiar și cele interzise în prezent de lege - pentru a opri fluxul de migranți în țară, liderul partidului Vox a promis: „Ne prezentăm la alegeri pentru a legaliza ceea ce ni se spune astăzi că este ilegal.” Cel care face regii Abascal își cultivă imaginea unui om care se simte mai în largul său în munții împăduriți ai Spaniei decât în coridoarele puterii de la Madrid. Liderul de extremă dreapta este un pasionat observator de păsări, o pasiune pe care a dezvoltat-o încă din tinerețe, când își petrecea weekendurile cutreierând dealurile dens împădurite din jurul localității Amurrio. În timp ce majoritatea politicienilor spanioli sunt obsedați de fotbal, Abascal este curios de indiferent față de acest sport - atât de mult încât, în mai 2026, a fost la un pas de a-și înstrăina o parte considerabilă a publicului din Sevilla, pasionat de fotbal, prin faptul că și-a îmbrăcat fără nicio reținere un tricou al clubului Sevilla FC, aparent fără să țină cont de rivalitatea acerbă cu cealaltă echipă a orașului, Real Betis. Dar are și alte pasiuni, mai convențional „masculine”. Pasiunea sa pentru motociclete este evidentă pe paginile sale de social media și, în ciuda dragostei sale pentru păsări, manifestă un interes tot mai mare pentru vânătoare, un hobby de lungă tradiție al cercului conservator înstărit din Spania. În ciuda bravurii discursurilor sale incendiare, Abascal este o figură introvertită din punct de vedere politic, care se înconjoară de un cerc restrâns de consilieri de încredere — un grup care s-a schimbat dramatic în ultimii ani. Multe dintre figurile de frunte din perioada de început a partidului Vox au părăsit partidul sau au fost îndepărtate, consolidând astfel influența unor colaboratori-cheie precum Kiko Méndez-Monasterio, adesea descris ca eminența cenușie a partidului, secretarul general Ignacio Garriga și europarlamentarii Jorge Buxadé și Jorge Martin Frías. Acest lucru face cu atât mai probabil ca direcția viitoare a politicii spaniole să fie modelată chiar de Abascal. Dacă PP va avea nevoie de Vox pentru a guverna după alegerile de duminică, Abascal ar putea obține un loc în cabinet - posibil chiar funcția de viceprim-ministru - și un cuvânt de spus substanțial în materie de politici. Însă unii din Madrid cred că el a observat cum Matteo Salvini, liderul partidului italian de extremă dreapta Lega, și-a pierdut importanța politică în calitate de partener minoritar în coaliția de guvernare a prim-ministrului Giorgia Meloni. În încercarea de a evita aceeași soartă, Vox ar putea rămâne în afara guvernului, permițând PP-ului să guverneze ca o administrație minoritară cu sprijinul extremei drepte în Parlament - și lăsându-i lui Abascal libertatea de a-și distanța partidul de orice decizii nepopulare. Simón consideră acest scenariu posibil, dar puțin probabil. „Ar fi surprinzător dacă nu s-ar alătura guvernului”, a spus el, argumentând că ar fi dificil pentru partid să nu cedeze tentației de a conduce ministere și de a exercita puterea directă. În funcție de numărul de locuri pe care le va câștiga duminică, a adăugat el, partidul ar fi în măsură să ceară o parte considerabilă din funcții și să exercite o putere semnificativă în cadrul cabinetului. Europarlamentarul de la Vox, Martín Frías, îl caracterizează pe Abascal ca pe un lider care se simte în largul său să construiască relații dincolo de granițele ideologice și naționale, lucrând pe baza „unui diagnostic comun” chiar și atunci când nu există „un program comun”. Fernández Vázquez a afirmat însă că pragmatismul de care a dat dovadă Abascal atunci când a colaborat cu personalități de seamă de dreapta, precum Meloni și Milei, pe scena internațională, ar putea fi mai greu de reprodus la Madrid, unde el are încă resentimente personale. „Există încă o profundă nemulțumire față de PP, un partid pe care îl considera al său, unul care, în opinia sa, a trădat valorile fundamentale și l-a abandonat pe el și pe alte personalități cu viziuni similare”, a spus el. Această tensiune ar putea apărea în orice relație cu Feijóo, care săptămâna trecută s-a prezentat în fața alegătorilor declarând: „Știu ce înseamnă să guvernezi; am guvernat. Știu ce înseamnă să gestionezi; am gestionat, și de asta are nevoie Spania.” Pentru Abascal, tocmai acest tip de politică managerială — axată pe competență și stabilitate mai degrabă decât pe lupta ideologică - a contribuit la îndepărtarea sa din PP. Liderul de extremă dreapta ar putea intra în conflict și cu Borja Sémper, purtătorul de cuvânt al campaniei PP, care provine și el din Țara Bascilor, dar din orașul plin de viață Irun. Un moderat care apără legea actuală a Spaniei privind avortul, susține drepturile comunității LGBTQ+ și și-a exprimat deschiderea față de regularizarea migranților fără documente, el întruchipează o mare parte din ceea ce Abascal nu agreează la fostul său partid. O colaborare tensionată Există precedente pentru ceea ce ar putea deveni în curând guvernul național al Spaniei. În 2022, PP și Vox au format prima lor coaliție regională în Castilla y León, unde relațiile au fost tensionate de încercările Vox de a impune un protocol anti-avort și de a înlocui legislația privind violența de gen cu conceptul său preferat de „violență intrafamilială”. Însă în Valencia, unde s-a format o coaliție în anul următor, relația a funcționat relativ fără probleme, cele două partide adoptând bugete și promovând o agendă legislativă comună. Ambele experimente, alături de coaliții similare din Extremadura, Aragón și Murcia, au avut un sfârșit brusc în iulie 2024, când Vox s-a retras din cele cinci guverne regionale în care colabora cu PP, după ce acesta din urmă a acceptat să-și îndeplinească obligația legală de a reloca minorii migranți neînsoțiți din Insulele Canare în Spania continentală. Retragerile au lăsat PP să guverneze în administrații minoritare, dependente de bunăvoința Vox pentru adoptarea legislației în parlamentele regionale. Fernández Vázquez a prezis că o coaliție națională ar putea avea aceeași soartă dacă Feijóo va încerca să limiteze influența Vox sau să-l trateze pe Abascal ca pe un partener secundar. „Cred că Vox va intra într-un guvern de coaliție? Da”, a spus el. „Va rămâne în acel guvern până la sfârșitul mandatului legislativ? Nu.” Deși lui Abascal îi place să descrie alegerile ca fiind „existențiale” pentru Spania - probabil că același lucru este valabil și pentru partidul său, care s-ar putea să nu mai aibă o altă șansă de a intra în guvernul național. „Există oportunități care apar o singură dată în viață”, a spus el în Alicante săptămâna aceasta. „Avem speranță pentru că avem credință în Dumnezeu, în familiile noastre, în patria noastră, Spania, și în această mișcare care este Vox.”

Editor : M.C