Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile energetice

Miniştrii Economiei şi Comerţului din Spania, Germania, Italia, Portugalia şi Austria au cerut Comisiei Europene, printr-o scrisoare publicată sâmbătă, un impozit pe profiturile companiilor energetice, pentru a distribui „într-o manieră echitabilă” consecinţele războiului din Orientul Mijlociu, relatează agenţia EFE.

"Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat o creştere a preţurilor petrolului, ceea ce reprezintă o povară considerabilă pentru economia europeană şi pentru cetăţenii europeni. Este important ca această povară să fie distribuită într-un mod echitabil", au semnalat miniştrii în scrisoare, datată 3 aprilie şi adresată comisarului european pentru Climă, Wopke Hoekstra, după cum a anunţat pe reţeaua X ministrul spaniol al Economiei, Comerţului şi Întreprinderilor, Carlos Cuerpo, potrivit Agerpres.

De aceea, miniştrii din cele cinci state membre propun ca Executivul european să stabilească măsuri pentru a impozita profiturile extraordinare ale companiilor energetice printr-un "instrument de contribuţie la nivelul UE susţinut de o bază juridică solidă".

"Deja, în 2022, a fost introdus un instrument similar prin intermediul unei contribuţii de solidaritate temporare (...) ca măsură de urgenţă pentru a face faţă preţurilor ridicate la energie", provocate de invazia rusă în Ucraina, au reamintit miniştrii.

Totuşi, aceştia au propus Comisiei să analizeze dacă profiturile obţinute în străinătate de către companiile petroliere multinaţionale pot fi incluse într-un mod mai specific decât s-a făcut în 2022.

Miniştrii Economiei au dat asigurări că această "soluţie europeană" va permite finanţarea "ajutoarelor temporare, în special pentru consumatori, şi va atenua creştere inflaţiei, fără a fi impuse sarcini suplimentare asupra bugetelor publice".

De asemenea, ar transmite "un mesaj clar" că aceia care beneficiază de război trebuie să contribuie "pentru a uşura povara care cade asupra populaţiei, în general".

"Ne bucură faptul că Comisia Europeană a promis că va analiza rapid propunerea", au punctat miniştrii.

Editor : A.P.