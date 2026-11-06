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Spania şi Olanda se confruntă pentru conducerea BCE, după plecarea Christinei Lagarde

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EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei der Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank in der EZB in Frankfurt. Die EZB
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde (foto) Sursa foto: Profimedia Images
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Spania şi Olanda au depus vineri candidaturile pentru preşedinţia Băncii Centrale Europene (BCE), în vederea înlocuirii Christinei Lagarde, care îşi va încheia mandatul pe 7 februarie 2027. Competiţia face parte dintr-o negociere mai amplă între marile economii ale zonei euro pentru ocuparea funcţiilor de conducere ale instituţiei, relatează Politico.

Cei doi candidaţi sunt Pablo Hernández de Cos, fost guvernator al Băncii Spaniei, şi Klaas Knot, fost preşedinte al Băncii Centrale a Olandei. Nicio altă candidatură nu a fost depusă până la expirarea termenului-limită de vineri, ora 17:00.

Disputa pentru preşedinţia BCE este legată de negocierile dintre Spania, Olanda, Germania şi Franţa privind reprezentarea în Comitetul executiv al băncii centrale, format din şase membri. Instituţia stabileşte politica monetară a zonei euro, având ca obiectiv menţinerea inflaţiei la 2% pe termen mediu.

Germania urmăreşte să păstreze postul ocupat în prezent de economista Isabel Schnabel, care va părăsi BCE pe 3 ianuarie pentru a prelua o funcţie la Fondul Monetar Internaţional. Franţa vizează, la rândul său, poziţia de economist-şef al BCE, care va deveni vacantă la 31 mai, odată cu încheierea mandatului irlandezului Philip Lane.

Miniştrii de Finanţe din zona euro vor discuta luni, la reuniunea Eurogrupului de la Bruxelles, despre viitoarea conducere a BCE. Deşi cei doi candidaţi la preşedinţie nu vor participa la reuniunea cu uşile închise, miniştrii din ţările lor urmează să le susţină candidaturile.

Potrivit diplomaţilor europeni, negocierile politice ar putea avansa la summitul informal al liderilor UE programat la Dublin, la sfârşitul săptămânii viitoare. Termenul pentru depunerea candidaturilor la postul care va fi eliberat de Isabel Schnabel este 27 noiembrie.

Rezultatul competiţiei pentru preşedinţia BCE va depinde astfel nu doar de profilul profesional al celor doi candidaţi, ci şi de compromisurile politice dintre principalele economii europene privind distribuirea funcţiilor de conducere ale instituţiei.

Editor : A.P.

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