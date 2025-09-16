Live TV

Spania, una dintre cele 5 mari finanțatoare ale Eurovision, se retrage dacă Israelul participă. Cine mai boicotează concursul muzical

Data publicării:
Eurovision_Song_Contest_2026_logo

Spania, una dintre cele „cinci mari” țări  participante la concursul muzical Eurovision, a decis să boicoteze evenimentul, dacă Israelul nu va fi exclus de la ediția din 2026, de la Viena, din cauza războiului din Gaza, scrie The Guardian. Țara se alătură altor trei state care au anunțat deja că nu vor participa din același motiv: Slovenia, Irlanda și Țările de Jos (Olanda).

Membrii consiliului de administrație al postului public de televiziune RTVE au votat în majoritate în favoarea boicotării concursului dacă Israelul se numără printre țările care vor participa anul viitor. Astfel, Spania devine prima dintre „cele cinci mari” țări Eurovision care contribuie financiar cel mai mult la eveniment – celelalte fiind Franța, Germania, Italia și Marea Britanie – care ia o astfel de măsură ca răspuns la ofensiva Israelului în Gaza.

Decizia a fost luată în aceeași zi în care o comisie de anchetă a ONU a concluzionat că Israelul comite genocid în Gaza.

Slovenia, Irlanda și Țările de Jos au anunțat anterior decizii similare privind participarea la concursul Eurovision.

RTVE a declarat într-un comunicat: „În iulie, RTVE a solicitat EBU [Uniunea Europeană de Radiodifuziune, care organizează Eurovision] să se angajeze într-o dezbatere serioasă și aprofundată cu privire la participarea Israelului la următorul festival Eurovision. Alte țări au susținut cererea Spaniei”.

RTVE a declarat că moțiunea de retragere din evenimentul din 2026 a fost adoptată cu 10 voturi pentru, patru împotrivă și o abținere. RTVE a declarat că decizia nu va afecta Benidorm Fest, concursul anual în cadrul căruia Spania își alege reprezentantul la Eurovision, deoarece acest eveniment este „un festival cu o reputație bine stabilită”.

Următorul concurs Eurovision va avea loc la Viena, în luna mai. Eurovision este unul dintre cele mai mari evenimente televizate din lume, cu peste 160 de milioane de telespectatori.

Rusia a fost exclusă din concurs după invadarea Ucrainei în 2022, dar Israelul a continuat să participe în ultimii doi ani, în ciuda îngrijorărilor internaționale crescânde cu privire la ofensiva sa din Gaza.

EBU a deschis un proces de consultare în iulie cu cele 37 de posturi de televiziune care au participat anul trecut, după ce a fost convocată o reuniune, găzduită de BBC la Londra, pentru a discuta diferențele de opinie cu privire la participarea Israelului în 2026.

În mod normal, posturile de televiziune trebuie să informeze EBU până în octombrie dacă vor participa sau nu, dar anul acesta termenul limită a fost prelungit până în decembrie, permițând decizii tardive de a nu participa.

Însă posturile de televiziune care încep procesul de selecție în toamnă prin concursuri naționale de cântece sunt sub presiune să ia decizii acum.

Postul public de televiziune din Slovenia, RTV, a fost primul care a anunțat că nu va participa, urmat de RTÉ din Irlanda și Avrotros din Olanda săptămâna trecută.

„Radiodifuzorul își exprimă, de asemenea, profunda îngrijorare cu privire la erodarea gravă a libertății presei: excluderea deliberată a reportajelor internaționale independente și numeroasele victime în rândul jurnaliștilor”, a declarat Avrotros, repetând o declarație făcută cu o zi înainte de RTÉ, care a afirmat că ar fi „inconștient” să participe în circumstanțele actuale.

Radiodifuzorul public islandez RÚV a declarat că își analizează poziția și că „își rezervă dreptul de a se retrage”.

Mai multe țări nordice au început procesul de selecție a pieselor cu emisiuni de divertisment care ocupă o parte importantă din calendarul televiziunilor, dar își păstrează și opțiunea de a se retrage.

Johanna Törn-Mangs, directoarea departamentului de cultură și conținut factual al postului public finlandez YLE, a declarat: „Situația umanitară din Gaza este tragică și sperăm sincer ca suferința să ia sfârșit cât mai curând posibil. Participarea Israelului la Eurovision a fost un subiect important de discuție în Finlanda și am informat în mod constant EBU despre conversațiile care au loc aici. Prin urmare, EBU este la curent cu discuțiile publice din Finlanda. La YLE, am primit – și continuăm să primim – feedback săptămânal cu privire la această problemă, atât în favoarea, cât și împotriva continuării participării Israelului la concursul Eurovision.”

RTL din Luxemburg, al cărui acționar principal este grupul media german Bertelsmann, a declarat pentru The Guardian că va participa anul viitor, deoarece codul de conduită al concursului subliniază că Eurovision „este un eveniment de divertisment internațional, apolitic”. ARD din Germania a declarat că participă la procesul de consultare lansat de EBU.

Martin Green, directorul concursului de muzică, a declarat: „Înțelegem îngrijorările și opiniile profund înrădăcinate cu privire la conflictul în curs din Orientul Mijlociu. Încă consultăm toți membrii EBU pentru a aduna opinii cu privire la modul în care gestionăm participarea și tensiunile geopolitice în jurul concursului Eurovision... Fiecare membru decide dacă dorește să participe la concurs și vom respecta orice decizie luată de radiodifuzori.”

Postul public național israelian Kan, care a fost amenințat cu privatizarea de către Benjamin Netanyahu pe fondul acuzațiilor că este prea de stânga, a decis deja că dorește să participe.

Televiziunea Română nu a mai participat la concursul muzical în ultimii doi ani din motive financiare, potrivit anunțurilor făcute de conducerea TVR.

Citește și:

Premierul spaniol cere interzicerea participării Israelului la competiții sportive cât timp „barbaria” din Gaza continuă

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
3
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
profimedia-0973430131
5
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
GEORGESCU_HORA_CAROL_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu...
cladire_lovita_drone
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit...
port arde
Armata israeliană a atacat un important port din Yemen
Ultimele știri
Ucrainenii, reticenți față de acordul de pace care îngheață linia frontului cu sprijinul garanțiilor occidentale, arată un sondaj
UE va propune sancțiuni împotriva Israelului, pe fondul escaladării conflictului din Gaza
„Gaza arde”. Ofensiva israeliană în orașul palestinian este în desfășurare. Mesajul dur al lui Donald Trump pentru Hamas
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi.
Preşedintele Egiptului a numit Israelul „inamic”, o premieră după semnarea tratatului de pace din 1979
Understanding,The,Israel-palestinian,Authority,Dispute.,Top,View,Photo,Of,Palestinian
Încă o țară europeană va recunoaște statul Palestina. Anunțul lui Xavier Bettel
Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis
Israelul comite genocid în Fâșia Gaza, acuză ONU. Printre atrocitățile comise, soldații ar fi apelat la viol și tortură sexuală
Benjamin Netanyahu
Tensiuni în creștere: Qatarul acuză Israelul că a încercat să saboteze negocierile pentru pacea în Gaza
Final stage of La Vuelta a Espańa cycle race cancelled due to pro-Palestine protest, Spain - 14 Sep 2025
Premierul spaniol cere interzicerea participării Israelului la competiții sportive cât timp „barbaria” din Gaza continuă
Partenerii noștri
Pe Roz
Nick Cannon, declarații rare despre cum a ajuns să fie tatăl a 12 copii: „A fost modalitatea mea de a...
Cancan
De ce a fugit Toto Dumitrescu de la locul faptei! Ce au descoperit polițiștii
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case...
Digi FM
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi...
Digi Sport
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce este regula 80/20 când vine vorba de alimentație
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”