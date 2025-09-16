Spania, una dintre cele 5 mari finanțatoare ale Eurovision, se retrage dacă Israelul participă. Cine mai boicotează concursul muzical

Spania, una dintre cele „cinci mari” țări participante la concursul muzical Eurovision, a decis să boicoteze evenimentul, dacă Israelul nu va fi exclus de la ediția din 2026, de la Viena, din cauza războiului din Gaza, scrie The Guardian. Țara se alătură altor trei state care au anunțat deja că nu vor participa din același motiv: Slovenia, Irlanda și Țările de Jos (Olanda).

Membrii consiliului de administrație al postului public de televiziune RTVE au votat în majoritate în favoarea boicotării concursului dacă Israelul se numără printre țările care vor participa anul viitor. Astfel, Spania devine prima dintre „cele cinci mari” țări Eurovision care contribuie financiar cel mai mult la eveniment – celelalte fiind Franța, Germania, Italia și Marea Britanie – care ia o astfel de măsură ca răspuns la ofensiva Israelului în Gaza.

Decizia a fost luată în aceeași zi în care o comisie de anchetă a ONU a concluzionat că Israelul comite genocid în Gaza.

Slovenia, Irlanda și Țările de Jos au anunțat anterior decizii similare privind participarea la concursul Eurovision.

RTVE a declarat într-un comunicat: „În iulie, RTVE a solicitat EBU [Uniunea Europeană de Radiodifuziune, care organizează Eurovision] să se angajeze într-o dezbatere serioasă și aprofundată cu privire la participarea Israelului la următorul festival Eurovision. Alte țări au susținut cererea Spaniei”.

RTVE a declarat că moțiunea de retragere din evenimentul din 2026 a fost adoptată cu 10 voturi pentru, patru împotrivă și o abținere. RTVE a declarat că decizia nu va afecta Benidorm Fest, concursul anual în cadrul căruia Spania își alege reprezentantul la Eurovision, deoarece acest eveniment este „un festival cu o reputație bine stabilită”.

Următorul concurs Eurovision va avea loc la Viena, în luna mai. Eurovision este unul dintre cele mai mari evenimente televizate din lume, cu peste 160 de milioane de telespectatori.

Rusia a fost exclusă din concurs după invadarea Ucrainei în 2022, dar Israelul a continuat să participe în ultimii doi ani, în ciuda îngrijorărilor internaționale crescânde cu privire la ofensiva sa din Gaza.

EBU a deschis un proces de consultare în iulie cu cele 37 de posturi de televiziune care au participat anul trecut, după ce a fost convocată o reuniune, găzduită de BBC la Londra, pentru a discuta diferențele de opinie cu privire la participarea Israelului în 2026.

În mod normal, posturile de televiziune trebuie să informeze EBU până în octombrie dacă vor participa sau nu, dar anul acesta termenul limită a fost prelungit până în decembrie, permițând decizii tardive de a nu participa.

Însă posturile de televiziune care încep procesul de selecție în toamnă prin concursuri naționale de cântece sunt sub presiune să ia decizii acum.

Postul public de televiziune din Slovenia, RTV, a fost primul care a anunțat că nu va participa, urmat de RTÉ din Irlanda și Avrotros din Olanda săptămâna trecută.

„Radiodifuzorul își exprimă, de asemenea, profunda îngrijorare cu privire la erodarea gravă a libertății presei: excluderea deliberată a reportajelor internaționale independente și numeroasele victime în rândul jurnaliștilor”, a declarat Avrotros, repetând o declarație făcută cu o zi înainte de RTÉ, care a afirmat că ar fi „inconștient” să participe în circumstanțele actuale.

Radiodifuzorul public islandez RÚV a declarat că își analizează poziția și că „își rezervă dreptul de a se retrage”.

Mai multe țări nordice au început procesul de selecție a pieselor cu emisiuni de divertisment care ocupă o parte importantă din calendarul televiziunilor, dar își păstrează și opțiunea de a se retrage.

Johanna Törn-Mangs, directoarea departamentului de cultură și conținut factual al postului public finlandez YLE, a declarat: „Situația umanitară din Gaza este tragică și sperăm sincer ca suferința să ia sfârșit cât mai curând posibil. Participarea Israelului la Eurovision a fost un subiect important de discuție în Finlanda și am informat în mod constant EBU despre conversațiile care au loc aici. Prin urmare, EBU este la curent cu discuțiile publice din Finlanda. La YLE, am primit – și continuăm să primim – feedback săptămânal cu privire la această problemă, atât în favoarea, cât și împotriva continuării participării Israelului la concursul Eurovision.”

RTL din Luxemburg, al cărui acționar principal este grupul media german Bertelsmann, a declarat pentru The Guardian că va participa anul viitor, deoarece codul de conduită al concursului subliniază că Eurovision „este un eveniment de divertisment internațional, apolitic”. ARD din Germania a declarat că participă la procesul de consultare lansat de EBU.

Martin Green, directorul concursului de muzică, a declarat: „Înțelegem îngrijorările și opiniile profund înrădăcinate cu privire la conflictul în curs din Orientul Mijlociu. Încă consultăm toți membrii EBU pentru a aduna opinii cu privire la modul în care gestionăm participarea și tensiunile geopolitice în jurul concursului Eurovision... Fiecare membru decide dacă dorește să participe la concurs și vom respecta orice decizie luată de radiodifuzori.”

Postul public național israelian Kan, care a fost amenințat cu privatizarea de către Benjamin Netanyahu pe fondul acuzațiilor că este prea de stânga, a decis deja că dorește să participe.

Televiziunea Română nu a mai participat la concursul muzical în ultimii doi ani din motive financiare, potrivit anunțurilor făcute de conducerea TVR.

