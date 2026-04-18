Între 20.000 și 25.000 de persoane participă în acest weekend la „Spannabis”, cel mai mare târg european dedicat canabisului. Evenimentul are loc pentru prima dată la Bilbao, după ce mai bine de două decenii târgul a fost organizat în Barcelona. Organizatorii vor să transforme orașul într-un centru important al industriei.

Târgul, organizat timp de 23 de ani la Barcelona, a fost mutat anul acesta în Țara Bascilor. Schimbarea a fost necesară din cauza spațiului limitat, potrivit organizatorilor. Noul loc permite extinderea evenimentului și atragerea unui număr mai mare de companii.

Aproximativ 3.000 de profesioniști din domeniu și peste 300 de expozanți din întreaga lume își prezintă cele mai recente inovații în tehnologia de cultivare a canabisului și în dezvoltarea produselor terapeutice. Evenimentul durează trei zile și include atât o conferință de specialitate, cât și un festival de muzică.

În cadrul Conferinței Mondiale a Canabisului, specialiști din domeniul științific, medical și politic discută despre reglementare, utilizările medicinale și perspectivele industriei la nivel internațional.

Târgul are și o componentă de divertisment. Pe parcursul celor trei zile, mai mulți artiști urcă pe scenă, iar în exterior sunt amenajate zone de relaxare și food truck-uri.

În Spania, cultivarea canabisului pentru consum propriu nu este sancționată, însă, în funcție de cantitate, poate fi considerată activitate de comercializare.

