Spaţiul aerian al R. Moldova a fost încălcat de 63 de ori de la începutul anului.15 incidente au avut loc doar luna aceasta

Şapte incidente de încălcare a spaţiului aerian al Republicii Moldova au fost înregistrate în perioada 10-16 octombrie, pe fondul atacurilor ruseşti asupra Ucrainei. Patru dintre acestea s-au produs vineri, în raioanele Ştefan Vodă şi Ocniţa, precum şi pe segmentul transnistrean. Bilanţul incidentelor de acest fel a ajuns la 63 de la începutul anului, anunţă Ministerul Apărării de la Chișinău.

Șase dintre cele şapte cazuri au implicat aparate de zbor cu destinaţie militară care au pătruns neautorizat în spaţiul aerian. Recente survolări au fost în zona localităţii Tudora, pe direcţiile Otaci - Hădărăuţi şi Căplani - Olăneşti, dar şi între Purcari şi Dnestrovsc, relatează jurnal.md, citat de News.ro.

Cu o zi înainte, pe 15 octombrie, alte două aparate de zbor au încălcat spaţiul aerian în apropierea localităţilor Purcari, raionul Ştefan Vodă, şi Ivanovca, pe segmentul transnistrean.

Primul incident din perioada analizată a fost consemnat pe 10 octombrie, când în localitatea Geamăna, raionul Anenii Noi, au fost descoperite fragmentele unei drone care conţinea explozibil.

Datele Ministerului Apărării arată că 15 dintre cele 63 de incidente înregistrate de la începutul anului s-au produs în luna octombrie. În total, din 2022 şi până în prezent, autorităţile au înregistrat 100 de încălcări a spaţiului aerian al Republicii Moldova.

Instituţia avertizează că dronele, rachetele şi fragmentele acestora pot reprezenta un pericol pentru populaţie şi îndeamnă cetăţenii să nu se apropie, şi să nu atingă asemenea obiecte. Orice descoperire trebuie raportată imediat la numărul de urgenţă 112.

Editor : M.B.