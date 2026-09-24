Live TV

Spațiul aerian în nordul R. Moldova a fost închis, după ce incursiuni repetate de drone. Cel puțin cinci incidente în această dimineață

Data actualizării: Data publicării:
Heavy kamikaze drones at sunset sky. Drone attack
Drone, imagine exemplificativă. Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul Apărării de la Chișinău a semnalat mai multe situaţii în care drone au pătruns în spaţiul aerian naţional al Republicii Moldova, joi, în contextul atacurilor ruseşti din Ucraina. Ca urmare a incidentelor repetate, spațiul aerian în nordul Republicii a fost închis.

Ministerul Apărării din Republica Moldova semnalează patru situaţii în care drone au pătruns în spaţiul aerian naţional, joi, în contextul atacurilor ruseşti din Ucraina. Ulterior s-a semnalat un al cincilea caz.

„În contextul atacurilor masive ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operaţii Aeriene informează că a detectat survolarea neautorizată a spaţiului aerian naţional de către un aparat de zbor fără pilot, care a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcţia localităţii Chelimenţi, regiunea Cernăuţi, Ucraina, şi a traversat frontiera de stat în direcţia localităţii Larga, raionul Briceni”, anunţă Ministerul Apărării de la Chişinău.

La ora 06:16, drona a părăsit spaţiul aerian naţional şi s-a deplasat în direcţia localităţii Chelimenţi, Ucraina.

Tot joi, la 5:21, o patrulă a poliţiei de frontieră a Republicii Moldova a observat un alt obiect neidentificat, care se deplasa din direcţia localităţii Velicoe Coşniţa, reg. Vinița, Ucraina, în direcţia localității Vasilcău, raionul Soroca. Ulterior, acesta a părăsit spaţiul aerian naţional.

Un alt obiect a traversat spaţiul aerian naţional la ora 6:35, din direcţia Pridnistreanske, regiunea Viniţa - Ucraina, în direcţia Voloviţa, raionul Soroca, iar la ora 6:45 a fost observat de cetăţeni zburând pe direcţia de zbor Gura Căinarului-Lunga-Băhrineşti-Gura Camencii, raionul Floreşti.

Serviciul Operații Aeriene informează despre o altă dronă, care a survolat spaţiul aerian la 06:58 din direcţia localităţii Kodîma, regiunea Vinița, Ucraina, în direcţia localităţii Socola, segmentul transnistrean (RM). La 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea localităţii Cunicea, raionul Camenca.

„Din motive de securitate, spaţiul aerian al Republicii Moldova în zona nord a fost închis. Serviciul Operaţii Aeriene continuă monitorizarea spaţiului aerian naţional, în coordonare cu autorităţile competente şi partenerii”, au transmis autorităţile de la Chişinău.

La 7:46, spaţiul aerian zona nord a fost redeschis.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Arnaud Denis 2
1
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
2
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de...
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
3
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
2026-09-21-2255
4
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
2026-09-22-4208
5
Călin Georgescu și Ionel Rusen au scăpat de arest. Fostul candidat mers la Poliția Buftea...
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr
Digi Sport
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Terminal 1 evacuated at Berlin BER Airport over alleged toxic threat
Aeroportul din Berlin a suspendat temporar zborurile din cauza apariției unei drone
Lithuania Holds 2018 NATO Thunder Storm Military Exercises
NATO învață în țările baltice cum să poarte un război în epoca dronelor: De ce „un tanc pe câmpul de luptă este acum ca un tort”
nicusor dan avionul artice
Nicușor Dan, interviu pentru un post de radio din SUA: „Suntem afectați de războiul din Ucraina”
Bomb shelters Russia
Rusia își pregătește buncărele din Moscova și Sankt Petersburg fără anunțuri publice. Ce dezvăluie achizițiile autorităților
nicusor dan presidency ro
Nicușor Dan, interviu la SiriusXM: Cum vede președintele viitorul NATO, relația cu SUA și sprijinul pentru Ucraina și Moldova
Recomandările redacţiei
dronasuceava
Dronă prăbușită în județul Suceava, cursurile din patru școli au fost...
piste biciclete sat
Combinație românească cu fonduri europene. Primarii au tranformat...
Melbourne australia
Un agent autonom al OpenAI a accesat fără autorizație un site...
nicusor dan in fata la onu, in new york
Nicușor Dan: „Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce îmi doresc...
Ultimele știri
Catalogul electronic devine obligatoriu de anul viitor în toate școlile: „Poți să pui note, situații. Părintele află în timp real”
Un nou sondaj confirmă prăbușirea popularității președintelui Donald Trump. Ultimele cifre, cele mai proaste înregistrate vreodată
Statele Unite și China prelungesc armistițiul comercial până pe 10 ianuarie. Bessent: „Să vedem ce putem face pe plan economic”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum să cureți canapeaua fără să o strici. Ce faci cu petele de cafea, vin sau grăsime
Cancan
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în...
Fanatik.ro
„M-a blocat pe telefon!”. Daniel Pancu, ruptură cu Marius Șumudică: „O să se pupe cu suporterii FCSB?”
editiadedimineata.ro
România și Republica Moldova, acord de cooperarea electorală. Securitatea cibernetică și dezinformarea...
Fanatik.ro
Au apărut primele imagini! AȘA ar putea arăta cel mai nou stadion de lux care se ridică în România! Echipa e...
Adevărul
Trump, Xi și Putin îmbătrânesc la putere. Ce se întâmplă când autocrații nu au un plan de succesiune
Playtech
Radarul te-a prins, dar Poliția nu te-a oprit. Poate veni amenda acasă? Ce spune legea în 2026
Digi FM
Un actor de 43 de ani a fost eutanasiat, după o operație care i-a distrus viața. Durerile deveniseră...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat "mască" pe italieni, apoi și-a luat soția și a plecat din Peninsulă
Pro FM
„Așa arată eleganța!” Jennifer Lopez a defilat pe podium la 57 de ani și a oprit timpul în loc la Milano
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită. Anunțul medicilor legiști
Adevarul
Roboții de război ucraineni, echipați cu microfoane și difuzoare, ascultă trupele ruse și transmit mesaje de...
Newsweek
Cum a fost executat silit un pensionar cu 1.500 lei pensie? Pierde o treime din pensie în contul unei datorii
Digi FM
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui atac al Rusiei asupra NATO: „Trebuie să fim pregătiți”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Momentul în care o ursoaică și puiul ei au intrat într-o farmacie. Ce a făcut animalul printre rafturi
Film Now
Clauza neobișnuită pe care Sharon Stone a impus-o la Hollywood. Experiența degradantă din anii '80 care a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...