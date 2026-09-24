Spațiul aerian în nordul R. Moldova a fost închis, după ce incursiuni repetate de drone. Cel puțin cinci incidente în această dimineață

Ministerul Apărării de la Chișinău a semnalat mai multe situaţii în care drone au pătruns în spaţiul aerian naţional al Republicii Moldova, joi, în contextul atacurilor ruseşti din Ucraina. Ca urmare a incidentelor repetate, spațiul aerian în nordul Republicii a fost închis.

Ministerul Apărării din Republica Moldova semnalează patru situaţii în care drone au pătruns în spaţiul aerian naţional, joi, în contextul atacurilor ruseşti din Ucraina. Ulterior s-a semnalat un al cincilea caz.

„În contextul atacurilor masive ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operaţii Aeriene informează că a detectat survolarea neautorizată a spaţiului aerian naţional de către un aparat de zbor fără pilot, care a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcţia localităţii Chelimenţi, regiunea Cernăuţi, Ucraina, şi a traversat frontiera de stat în direcţia localităţii Larga, raionul Briceni”, anunţă Ministerul Apărării de la Chişinău.

La ora 06:16, drona a părăsit spaţiul aerian naţional şi s-a deplasat în direcţia localităţii Chelimenţi, Ucraina.

Tot joi, la 5:21, o patrulă a poliţiei de frontieră a Republicii Moldova a observat un alt obiect neidentificat, care se deplasa din direcţia localităţii Velicoe Coşniţa, reg. Vinița, Ucraina, în direcţia localității Vasilcău, raionul Soroca. Ulterior, acesta a părăsit spaţiul aerian naţional.

Un alt obiect a traversat spaţiul aerian naţional la ora 6:35, din direcţia Pridnistreanske, regiunea Viniţa - Ucraina, în direcţia Voloviţa, raionul Soroca, iar la ora 6:45 a fost observat de cetăţeni zburând pe direcţia de zbor Gura Căinarului-Lunga-Băhrineşti-Gura Camencii, raionul Floreşti.

Serviciul Operații Aeriene informează despre o altă dronă, care a survolat spaţiul aerian la 06:58 din direcţia localităţii Kodîma, regiunea Vinița, Ucraina, în direcţia localităţii Socola, segmentul transnistrean (RM). La 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea localităţii Cunicea, raionul Camenca.

„Din motive de securitate, spaţiul aerian al Republicii Moldova în zona nord a fost închis. Serviciul Operaţii Aeriene continuă monitorizarea spaţiului aerian naţional, în coordonare cu autorităţile competente şi partenerii”, au transmis autorităţile de la Chişinău.

La 7:46, spaţiul aerian zona nord a fost redeschis.

Editor : S.S.