Aproape 200 de evenimente au avut loc în Washington cu ocazia festivităților dedicate celebrării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Aici, după două ore întârziere, președintele Donald Trump a ținut un discurs în care a adus laude realizărilor americanilor. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol de artificii care a ținut 40 de minute și unde au fost lansate 850.000 de artificii din zece zone ale Capitalei americane.

Un spectacol pirotehnic unic în istoria Statelor Unite a luminat cerul din Washington la finalul ceremoniilor dedicate zilei naționale. Festivitățile au fost amenințate pe rând de canicula extremă și de furtună. Președintele Donald Trump a promis să rostească discursul indiferent de vreme, chiar dacă acesta a fost scurtat și s-a desfășurat cu o întârziere cu cel puțin două ore.

„Am zis că dacă ar fi trebuit să vin să vorbesc la ora 4 în fața unei singure persoane tot aș fi fost aici. Nu era nimic ce ar fi putut să îmi schimbe decizia. Timp de 250 de ani, Statele Unite ale Americii a fost speranța, promisiunea, lumina și gloria din toate națiunile de pe glob. Peste tot în lumea întreagă încearcă să fie ca noi, dar nimeni nu poate face asta, iar cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom afla mereu la nivelul acesta sau mai bine. Americanii nu vor lăsa pe nimeni să le ia libertatea și toate discuțiile astea de la comuniști care spun că se va întâmpla asta. Le transmit că nu au nicio șansă. Nicio șansă. Nu vrem comuniști în țara noastră!”, a declarat Donald Trump.

În urma avertismentelor meteorologilor, zeci de mii de oameni adunați în National Mall au fost nevoiți să evacueze zona scenei și să se adăpostească la monumentul Jefferson și în muzee. În așteptarea veștilor despre desfășurarea evenimentelor, unii vizitatori au cântat imnul Statelor Unite.

Temperaturile de peste 40 de grade Celsius din Washington D.C. au dus la anularea paradei de Ziua Independenței, dar și a multor alte evenimente din capitală. Marele Târg de stat, un parc de distracții impresionant aflat la câțiva pași de Casa Albă a fost închis, temporar, după ce peste 50 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii.

În New York, startul ceremoniilor de Ziua Independenței a fost dat de un spectaculos show aerian. Ulterior, fluviul Hudson s-a umplut de nave din cel puțin 20 de țări, printre care și Bricul Mircea din România, venite special pentru parada aniversară. Sute de localnici și turiști au venit să le admire. Startul evenimentelor de la New York a fost dat de vicepreședintele JD Vance.

„Vă transmit mulțumiri, dar și urări călduroase din partea președintelui Statelor Unite pentru că ați reînviat această tradiție navală incredibilă pe măsură ce sărbătorim 250 de ani de curaj american și 250 de ani de excelență navală americană”, a declarat vicepreședintele american.

Ziua de 4 iulie a fost marcată și în Europa, unde monumente simbol din țări precum Germania și Franța au fost luminate în culorile drapelului american. La Turnul Eiffel din Paris, un bărbat a fost arestat în timp ce încerca să escaladeze clădirea arborând steagul Statelor Unite.

Editor : I.B.