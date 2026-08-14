Spectacolul astronomic continuă cu alte două eclipse. Când vor avea loc și de ce următoarea e considerată eclipsa secolului

După eclipsa totală de soare de miercuri, o alta va avea loc anul viitor, tot în august, şi pe care oamenii de ştiinţă o consideră eclipsa secolului datorită duratei sale neobişnuite, ce va fi de peste şase minute în Egipt, după care va urma în 2028 o eclipsă inelară, relatează EFE și Agerpres.

Pe 2 august 2027, Luna va acoperi din nou complet Soarele, iar cea mai lungă fază de totalitate va dura 6 minute şi 23 de secunde, astfel că va fi una dintre cele mai lungi eclipse totale ale secolului, conform datelor Institutului Geografic Naţional spaniol (IGN).

Fenomenul va începe în Oceanul Atlantic, după care va traversa Strâmtoarea Gibraltar, va continua pe coasta nord-africană până în Egipt, va traversa Marea Roşie şi unele regiuni din Arabia Saudită, Yemen şi extrema nord-estică a Somaliei, înainte de a se termina deasupra Oceanului Indian.

Există două diferenţe principale între eclipsa de miercuri şi cea de anul viitor. Astfel, eclipsa de anul acesta a depăşit doar două minute de totalitate în apropierea Islandei, în timp ce eclipsa din 2027 va dura mai mult de şase minute. Cealaltă diferenţă este ora din zi. În timp ce eclipsa de miercuri a fost spre sfârşitul după-amiezii şi aproape de amurg în Spania, unde a fost cel mai bine observată, cea de anul viitor va fi dimineaţa, prin urmare contrastul dintre lumina zilei şi întunericul momentan va fi mai pronunţat.

În cazul eclipsei din 2027, de la începutul ei în Atlantic, la ora 07:30 GMT, până la sfârşitul de deasupra Oceanul Indian, la ora 14:43 GMT, vor trece 313 minute. Locurile de centralitate din Egipt vor fi cele mai bune din lume pentru a o observa.

După aceste două eclipse totale, anul 2028 va începe cu o eclipsă inelară, pe 26 ianuarie, când Luna nu va acoperi complet discul solar, astfel încât se va forma un inel intens de foc în jurul siluetei satelitului Terrei.

Maximul eclipsei va fi atins în Brazilia, unde durata de anularitate va fi de 10 minute şi 27 de secunde, ceea ce va face ca această eclipsă inelară să fie una dintre cele mai lungi din acest secol.

Faza inelară va începe în Oceanul Pacific şi va traversa o mare parte din America de Sud (Ecuador, Peru, extrema sudică a Columbiei, Brazilia, Surinam şi Guyana Franceză), înainte de a ajunge deasupra Oceanului Atlantic şi în Portugalia (mai întâi deasupra Insulelor Azore) şi a se va termina în Spania.

De asemenea, faza parţială va acoperi America Centrală, o mare parte din America de Nord şi de Sud, sudul Groenlandei, partea cea mai vestică a Europei şi unele regiuni din Africa de Nord. Eclipsa va începe la ora 11:06 GMT în Pacific şi se va încheia la ora 17:08 GMT în Spania, având o durată totală de 362 de minute.

Editor : A.P.