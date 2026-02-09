Live TV

N11 SPION RUS VO 090226_00010
Funcționar bancar din Kiev, judecat pentru trădare. Ținte militare filmate clandestin și coordonate transmise către Kremlin. Foto SBU

Un funcționar bancar din Kiev va fi judecat pentru trădare de stat, fiind acuzat că a furnizat Rusiei informații sensibile despre obiective militare din capitala Ucrainei și date care constituie secret bancar, comercial și de serviciu. Ancheta a fost finalizată, iar rechizitoriul a fost trimis în instanță, potrivit autorităților ucrainene.

Informația a fost confirmată de Biroul Procurorului General al Ucrainei, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și publicația Ukrainska Pravda.

Potrivit Biroului Procurorului General, procurorii au finalizat ancheta penală și au transmis dosarul spre judecare pentru infracțiunea de trădare de stat.

„Ancheta a fost finalizată. Procurorii Biroului Procurorului General au trimis în instanță rechizitoriul pentru examinare pe fond (art. 111 alin. 2 din Codul penal al Ucrainei)”, se arată în comunicatul instituției.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul transmitea serviciilor speciale ale statului agresor informații de recunoaștere privind obiective militare din Kiev. Acesta fotografia și filma în mod clandestin zonele vizate în timpul deplasărilor prin oraș, iar imaginile, înregistrările video și coordonatele exacte erau transmise curatorului său prin intermediul unor aplicații de mesagerie.

Datele erau furnizate contra unor sume de bani și, potrivit autorităților, au fost folosite pentru pregătirea și corectarea bombardamentelor asupra capitalei Ucrainei.

Profitând de funcția sa, bărbatul ar fi transmis Rusiei și informații care constituie secret bancar, comercial și de serviciu. Bărbatul lucra în departamentul de securitate al unei bănci din Kiev, ceea ce îi oferea acces la datele clienților, inclusiv informații despre soldați și voluntari militari.

Anchetatorii susțin că aceste date urmau să fie utilizate pentru atacuri, diversiuni sau operațiuni de recrutare.

Suspectul, în vârstă de 40 de ani, ar fi fost recrutat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). El a fost reținut la Kiev în noiembrie 2025, în timp ce îndeplinea o nouă sarcină, potrivit autorităților.

Asupra acestuia a fost găsit un telefon mobil care conținea dovezi ale activității ilegale, inclusiv conversații cu agenți ai Kremlinului (Kremlin). În urma solicitării procurorilor, instanța a dispus arestarea preventivă a bărbatului, fără drept de cauțiune.

Funcționarul este acuzat de trădare de stat și riscă pedeapsa maximă prevăzută de lege, inclusiv închisoare pe viață.

