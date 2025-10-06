Spionajul german are dovezi că Rusia discută cum să atace NATO, avertizează un comisar UE. „Trebuie să recuperăm timpul pierdut”

Serviciile secrete germane au dovezi că Rusia discută un plan de atac asupra NATO, a declarat comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, într-un interviu acordat ziarului polonez Wyborcza, citat de RBC-Ukraine.

„Serviciile secrete germane susțin că au dovezi că Kremlinul discută un atac asupra NATO. Și dacă discută acest lucru, înseamnă că plănuiește un atac? Nu știm. Dar astfel de semnale trebuie tratate cu extremă seriozitate”, a spus Kubilius.

Comisarul european nu exclude posibilitatea ca Rusia să se pregătească într-adevăr pentru război. Potrivit acestuia, NATO și Europa trebuie să fie în gardă și să învețe nu numai din experiența ucrainienilor, ci chiar și din experiența rușilor.

„Trebuie să recuperăm timpul pierdut. Și deja facem asta. Comisia Europeană a început să sprijine industria de apărare. Drept urmare, producția de obuze de artilerie va crește în 2025. Mă bucur să văd că se construiesc noi fabrici de arme în UE. Recuperăm terenul pierdut”, a remarcat Kubilius.

Un avertisment a venit și din partea viceministrul ucrainean de Externe, Serhii Kyslytsia, care a spus că președintele rus Vladimir Putin încearcă să „mute liniile roșii” ale NATO. Declarația vine în contextul celor mai recente provocări rusești la adresa Europei.

În ultimele săptămâni, dronele au încălcat spațiul aerian al cel puțin opt țări europene. Valul a început cu 19 drone care au traversat teritoriul polonez la începutul lunii septembrie. De atunci, au fost raportate alte incidente în Danemarca, Lituania, Finlanda, Estonia, România, Germania și Belgia.

Dacă Rusia nu se va confrunta cu o reacție fermă din partea SUA și a UE, Putin va continua „escaladarea”, întreprinzând mai multe acțiuni pentru a perturba și paraliza Occidentul, avertizează oficialul ucrainean.

„Sunt sigur că Putin obține satisfacție emoțională umilind Occidentul, prin demonstrarea a ceea ce el percepe ca fiind superputerea sa”, adaugă el.

Putin afirmă că nu intenționează să atace NATO

Recent, Putin le-a reproşat aliaților europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluţionării conflictului din Ucraina şi le-a sugerat să se ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să alimenteze „isteria” unui război cu Rusia.

„Elitele europene continuă să alimenteze isteria” unui conflict cu Rusia, a remarcat Putin într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră.

Conform liderilor europeni, „se pare că războiul cu Rusia este aproape la uşă. Ei repetă la nesfârşit acest nonsens, această mantră”, a adăugat el.

„Sincer, vreau doar să le spun: calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi şi vedeţi-vă de propriile voastre probleme. Uitaţi-vă doar la ceea ce se întâmplă pe străzile oraşelor europene, în ce stare se află economia, industria, cultura şi identitatea europene, datoriile enorme, criza crescândă în asistenţa socială, migraţia necontrolată” a îndemnat Putin.

