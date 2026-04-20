Live TV

Spionajul militar ucrainean a aflat care sunt planurile Rusiei. Ce pregătește Moscova pentru Ucraina în această vară

Data publicării:
Fortificații ucrainene sub forma blocurilor de beton piramidale denumite şi „dinţi de dragon", în Donbas. Foto: Profimedia Images
Din articol
Rusia pregătește o nouă ofensivă terestră în sud-estul Ucrainei, prin care urmărește să cucerească întregul Donbas până în septembrie, potrivit serviciilor de informații militare ucrainene.

Vadim Skibițki, adjunctul Direcției Principale de Informații (GUR) a armatei ucrainene, a declarat pentru Financial Times că Moscova își consolidează prezența pe câmpul de luptă și intensifică atacurile la distanță, potrivit Kyiv Post.

Skibițki a dezvăluit că Rusia desfășoară încă 20.000 de soldați din rezerva sa strategică, ceea ce aduce numărul total al forțelor rusești din Ucraina la aproximativ 680.000.

În același timp, Moscova își intensifică campania de atacuri cu rachete. Rusia produce aproximativ 60 de rachete Iskander pe lună și și-a extins capacitatea de lansare, crescând presiunea asupra apărării aeriene ucrainene.

El a avertizat că Ucraina duce lipsă de sisteme avansate precum Patriot, fabricat în SUA, ceea ce face ca infrastructura critică – în special instalațiile energetice grav avariate în timpul atacurilor de iarnă – să fie extrem de vulnerabilă.

Potrivit lui Skibițki, amploarea tot mai mare a atacurilor cu rachete și drone face parte dintr-o strategie mai amplă de degradare a infrastructurii Ucrainei și de modelare a câmpului de luptă înainte de ofensiva planificată de primăvară-vară.

Evaluarea serviciilor de informații ucrainene indică faptul că obiectivul Rusiei este de a cuceri întreaga regiune Donbas până în septembrie.

Skibițki, care este implicat și în negocierile de pace din Ucraina, a declarat că aceste pregătiri semnalează că Moscova nu urmărește cu seriozitate discuțiile, ci continuă să acorde prioritate câștigurilor militare.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 31 martie că Rusia a emis efectiv Ucrainei un ultimatum de două luni: retragerea din Donbas sau se confruntă cu termeni de pace mai duri.

Într-o discuție cu jurnaliștii, Zelenski a spus că Moscova a transmis Statelor Unite că se așteaptă să cucerească estul Ucrainei în acest interval de timp și cere Kievului să se retragă în avans.

Zelenski a respins propunerea ca fiind nerealistă și a întrebat de ce astfel de cereri sunt încă luate în serios.

„Sunt surprins cum poate cineva să creadă asta... după atâția ani, ei continuă să promoveze această narațiune”, a spus el.

Zelenski a subliniat, de asemenea, contradicțiile din poziția Rusiei, menționând că retorica sa mai largă depășește Donbasul.

„Dacă obiectivul lor este doar Donbasul, de ce spun că vor merge mai departe și vor impune alte condiții?”, a spus el.

El a respins afirmația Moscovei că ar putea cuceri regiunea în termen de două luni.

Remarcile sale au venit în contextul în care discuțiile de pace conduse de SUA cu Rusia au rămas blocate, Washingtonul mutându-și din ce în ce mai mult atenția către războiul din Iran.

Zelenski a respins anterior o propunere a SUA care, a spus el, ar implica cedarea de către Ucraina a unor părți din Donbas în schimbul unor garanții de securitate.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Recomandările redacţiei
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
