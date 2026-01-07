Live TV

Spionajul militar ucrainean a obținut de la Kremlin o recompensă de jumătate de milion de dolari. Cum au fost păcăliți rușii

Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

Serviciile secrete militare ucrainene (HUR) au publicat o înregistrare video în care arată cum au convins Kremlinul că Denis Kapustin, comandantul Corpului de Voluntari Ruși, a fost ucis pe front, pentru a putea solicita recompensa oferită de Moscova, relatează marți Kyiv Independent

Moartea lui Kapustin într-o misiune de luptă în regiunea Zaporojie a fost raportată pe 27 decembrie. HUR a dezvăluit apoi, pe 1 ianuarie, că acesta este în viață și că rapoartele anterioare făceau parte dintr-o operațiune specială complexă menită să inducă în eroare serviciile de informații ruse, care ordonaseră asasinarea comandantului.

Spionajul ucrainean a publicat pe 2 ianuarie imagini video cu „moartea” înscenată a lui Kapustin, pe care agenția le-a folosit pentru a încasa o recompensă de 500.000 de dolari.

Videoclipul arată o lovitură directă a unei drone asupra unui microbuz, la scurt timp după ce Kapustin este văzut urcând în vehicul. Mai târziu, în imagini se vede cum autobuzul e cuprins de flăcări în urma loviturii.

„Pentru a susține narațiunea, a fost creat un videoclip cu atacul a două drone”, a declarat HUR.

Serviciile secrete rusești care au pus recompensa pe capul lui Kapustin „au crezut videoclipul”, a declarat HUR, iar banii din recompensă colectați de agenție „vor îmbunătăți semnificativ capacitățile de luptă ale forțelor speciale HUR”.

Kapustin, cunoscut și sub numele de război „White Rex”, conduce Corpul de Voluntari Ruși, o unitate militară formată din voluntari ruși care luptă pentru Ucraina din 2014.

RDK a efectuat incursiuni transfrontaliere în regiunile ruse Belgorod și Kursk în 2023 și 2024, operând alături de alte formațiuni ruse anti-Kremlin legate de forțele de apărare și securitate ale Ucrainei, precum Legiunea Libertatea Rusiei și Batalionul Siberian.

A doua zi după ce șeful HUR, Kirilo Budanov, a dezvăluit operațiunea specială de înscenare a morții lui Kapustin, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Budanov a fost numit șef al Biroului Prezidențial.

Zelenski a declarat că intenționează să efectueze rotații mai ample în cadrul conducerii din domeniul securității, al aplicării legii și al armatei, pentru a asigura „forță proaspătă” pe măsură ce războiul continuă. Se așteaptă ca majoritatea oficialilor care pleacă să rămână în guvern în noi funcții.

Editor : C.L.B.

