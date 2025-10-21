Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în interiorul Rusiei: „Rușii încă nu înțeleg fenomenul”

Atacurile ucrainenilor în interiorul teritoriului rus vizează infrastructura critică a Rusiei, iar efectul acestor operațiuni este deja semnificativ, susține Vadym Skibitskyi, şeful adjunct al agenţiei de informaţii militare a Ucrainei (HUR), potrivit RBC Ukraine.

Skibitskyi a menționat că HUR colaborează strâns cu toate unitățile care operează drone cu rază lungă de acțiune. Iar această cooperare vizează în primul rând selectarea țintelor prioritare. Cele mai importante fiind elementele care asigură continuarea războiului.

El a împărțit țintele Ucrainei pe teritoriul Rusiei în trei categorii: sistemul de comandă, complexul industrial de apărare și infrastructura energetică.

„Avem planuri. Încercăm să lovim țintele cele mai critice. Iar rezultatele muncii noastre asupra rafinăriilor de petrol și a bazelor de stocare a combustibilului sunt evidente”, a adăugat adjunctul șefului HUR.

Potrivit acestuia, ucrainenii au obținut un succes deosebit în timpul atacurilor asupra rafinăriilor de petrol. Pierderile Rusiei în acest sector se ridică la 27-30%.

„Este o cifră semnificativă. Are cu adevărat un impact. Afectează nu numai câmpul de luptă și capacitatea Rusiei de a purta război, ci și situația internă din Rusia. Pentru că, în esență, ei înțeleg ce se întâmplă. Dar, din păcate, încă nu înțeleg natura acestui fenomen”, a spus Skibitskyi.

Ucraina își îmbunătățește atacurile

Potrivit lui Skibitskyi, forțele ucrainene își îmbunătățesc atât tactica de utilizare a dronelor, cât și dronele în sine. Acum, acestea pot lovi ținte la o distanță de aproximativ 1.500 de kilometri și chiar mai departe, creând capacitatea de a ataca cele mai critice ținte de pe teritoriul rus care contribuie la susținerea războiului.

„Aș dori să menționez că cele mai critice, cele mai importante întreprinderi, companii, fabrici și uzine ale Federației Ruse sunt situate la o distanță de 500 și chiar mai mult de 750 de kilometri de granița noastră. Pentru a lovi astfel de instalații, sunt necesare mijloace foarte puternice. De aceea se numește lovitură profundă”, a subliniat el.

Institutul pentru Studiul Războiului a scris că, în urma atacurilor ucrainene de succes asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, prețurile combustibililor au crescut.

Potrivit ISW, sondajele arată că peste 70% dintre ruși au resimțit deja impactul creșterii prețurilor la benzină.

Editor : C.L.B.