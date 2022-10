Rusia trimite tot mai multe trupe în orașul cheie Herson, din sudul Ucrainei. Pregătește străzile de apărare, spune șeful spionajului ucrainean. Rușii au luat Hersonul încă din primele zile ale războiului, dar trupele ucrainene presează tot mai mult. Autoritățile de ocupație au anunțat că vor înființa și unități de miliție, cărora bărbații vor avea "oportunitatea" să li se alăture. De fapt, ar fi o campanie deghizată de recrutare a populației locale - spun ucrainenii. De asemenea, rușii au ordonat evacuarea a mii de civili. O înfrângere la Herson ar fi un eșec major. Este capitala uneia dintre cele patru regiuni pe care Putin le-a anexat ilegal. De la începutul lunii, ucrainenii au recuperat 90 de sate de aici. Răspunsul Rusiei la această contraofensivă a fost bombardarea infrastructurii energetice de pe întreg teritoriul Ucrainei. Volodimir Zelenski îi avertizează pe ucraineni că va fi cea mai grea iarnă din istoria țării.

Zelenski: Mai avem până la victoria Ucrainei

ACTUALIZARE 9.00 Volodimir Zelenski: "Ucraina distruge așa-zisa a doua armată a lumii. Și, de acum încolo, Rusia doar va cere. Cer câte ceva de la Iran, încearcă să stoarcă ceva de la țările occidentale, inventând diverse prostii despre Ucraina, intimidând, înșelând...

Niciodată Rusia nu va mai fi cineva care poate dicta ceva cuiva. Nu mai are potențialul de a dicta. Lumea vede asta.

Potențialul rusesc este irosit acum cu această nebunie, cu războiul împotriva statului nostru și a întregii lumi libere.

Mai avem până la victoria Ucrainei. Va fi drum greu. Să trecem iarna aceasta, care va fi cea mai grea din istoria noastră".

Șeful spionajului ucrainean: Rusia e pregătită să apere Herson

ACTUALIZARE 8.45 Rusia trimite mai multe trupe în oraşul Herson, un oraş cheie din sudul ţării, şi s-ar putea să se pregătească să îl apere, a declarat şeful spionajului ucrainean, potrivit BBC.

Ucraina a sugerat anterior că unele unităţi ruseşti ar putea pleca. Rusia a cucerit Herson în primele zile ale războiului, dar recent a fost supusă la presiuni pe măsură ce trupele ucrainene avansează de-a lungul râului Dnipro.

Autorităţile ruse din oraş au ordonat evacuarea a mii de civili. Kyrylo Budanov, şeful serviciilor secrete ucrainene, a respins această acţiune ca fiind o "operaţiune de informare", declarând pentru site-ul Ukrayinska Pravda că Moscova "încearcă să creeze iluzia că totul este pierdut".

Armata rusă trimite mai multe trupe şi pregăteşte străzile pentru apărare, a spus el, adăugând că evacuarea cetăţenilor este un pretext pentru a salva aparenţele în cazul în care oraşul va cădea în mâinile Ucrainei.

Aceasta este o schimbare faţă de comentariile anterioare ale Kievului, care a declarat că forţele invadatoare părăsesc oraşul. "Ele nu se pregătesc să iasă acum", a spus el.

BBC precizează că nu a verificat mişcările precise ale trupelor ambelor părţi pe teren.

Ucraina avansează spre Herson de la începutul lunii octombrie. Ea a recucerit aproximativ 90 de sate din regiune, cu o populaţie totală de 12.000 de locuitori, potrivit armatei sale.

Luni, oficialii numiţi de ruşi în Herson au anunţat crearea unor unităţi de miliţie, afirmând că bărbaţii vor avea "posibilitatea" de a se alătura acestora. Dar Serhiy Bratchuk, un purtător de cuvânt militar ucrainean din Odesa, a declarat că acesta este doar un mod de a recruta bărbaţi rezidenţi în armata rusă.

O înfrângere în Herson ar fi un eşec major pentru Rusia. Este capitala uneia dintre cele patru regiuni pe care preşedintele Putin a încercat să le anexeze în urma unor referendumuri autoproclamate, mai precizează BBC.

Tabloul unui oraș fantomă. După ora 15.00 nu mai e nimeni pe străzi, o mașină la o oră târzie "nu este un semn bun"

ACTUALIZARE 8.30 Herson a ajuns un oraș fantomă, cu oameni epuizați emoțional, cu străzi goale, cu doar două-trei lumini aprinse în cartiere și soldați ruși care patrulează în haine civile, cu arma în mână.

O femeie din Herson a vorbit pentru CNN despre situația din orașul ocupat de ruși, unde civililor li s-a ordonat să plece dacă vor să rămână în viață. Administrația din oraș a ordonat sâmbătă evacuarea urgentă: "Din cauza situației tensionate de pe front, a pericolului crescut de bombardare masivă a orașului și a amenințării cu atacuri teroriste, toți civilii trebuie să părăsească imediat orașul și să treacă pe malul de est al Niprului!".

"Din păcate, mulți locuitori din Herson au fost nevoiți să ia în considerare părăsirea orașului. Fiecare avea propriile motive, griji și temeri. Dar sunt 100% sigur că nimeni nu a vrut să plece", a declarat femeia.

Ea a spus că Herson a devenit un oraș fantomă, deoarece zeci de mii de locuitori au plecat de la începutul ocupației ruse în martie. "Seara se pot vedea numeroase clădiri înalte în care sunt luminate maxim două-trei ferestre. În timpul zilei, puteți întâlni oameni mai ales în zona pieței. Dar la orele 15-16 străzile sunt goale și nu mai este nimeni nicăieri", a adăugat ea. Femeia a susținut că nu se gândește să plece: "Să fiu sinceră, această întrebare mă enervează... Acesta este pământul meu, Herson este casa mea. Am luat parte la mitinguri împotriva ocupanților din primele zile de război, am luptat cât am putut. Această luptă continuă."

Ea a povestit că atmosfera din oraș este tensionată: "Oamenii sunt epuizați emoțional, unii pur și simplu nu ies din casă pentru a nu se întâlni cu soldații. Este imposibil să te relaxezi aici. Seara când aud o mașină trecând pe lângă casă, încep să devin nervoasă, pentru că o mașină la o oră târzie nu este un semn bun".

Un fost diplomat rus avertizează că Putin este dispus să sacrifice viața a 20 de milioane de ruși ca să îi „măcelărească” pe ucraineni

ACTUALIZARE 8.20 Vladimir Putin ar putea sacrifica viața a 20 de milioane de soldați ruși ca să câștige războiul din Ucraina și să își asigure supraviețuirea politică, potrivit unui fost diplomat rus aflat în exil, scrie Sky News.

Boris Bondarev, care și-a dat demisia din misiunea permanentă a Rusiei pe lângă ONU de la Geneva din cauza războiului declanșat de liderul de la Kremlin pe 24 februarie, a spus că lui Putin „i s-a terminat norocul”.

„Cred că cei 20 de ani cu el la putere au fost foarte norocoși pentru el”, a spus Bondarev. „El nu e deștept, el e doar norocos. Acum cred că norocul lui s-a terminat.” Bondarev, care a lucrat în domeniul dezarmării nucleare, a descris nivelul disperării lui Putin, spunând că se așteaptă ca peste 10% din populația Rusiei să fie sacrificată în încercarea de a câștiga războiul din Ucraina.

„După ce va pierde războiul, va trebui să explice elitelor și populației de ce s-a întâmplat asta și s-ar putea să aibă niște probleme ca să le explice”, a spus Bondarev. „După aceea va fi opoziția care va încerca să îl detroneze sau el va trebui să dea vina pe subordonații săi pentru toate aceste probleme. Va fi o perioadă de tulburări interne.”

Bondarev a explicat că Putin „ar putea să sacrifice 10 sau 20 de milioane de ruși doar ca să câștige acest război și doar ca să îi măcelărească pe toți ucrainenii pentru că este o problemă de principiu. Este o problemă de supraviețuire politică pentru el.”

Suspectul principal în doborârea zborului MH17 se întoarce pe frontul din Ucraina. Kievul vrea să îl captureze cu orice preț

ACTUALIZARE 8.10 Fostul comandant al trupelor separatiste din Donețk, Igor Girkin - zis și „Strelkov”, acuzat de procurorii olandezi că ar fi responsabil pentru doborârea zborului MH17, s-ar putea întoarce pe frontul din Ucraina, iar Kievul face toate eforturile pentru a-l captura.

Piet Ploeg a simțit că există din nou o șansă să se facă, în sfârșit, dreptate, atunci când a citit știrea că notoriul naționalist rus Igor Girkin s-ar putea întoarce pe câmpul de luptă din Ucraina, scrie The Guardian.

Fratele, nora și nepotul lui Ploeg au fost uciși împreună cu alți 295 de pasageri și membri ai echipajului atunci când avionul cu care decolaseră de la Amsterdam pe 17 iulie 2014 a fost lovit deasupra teritoriului ocupat de separatiștii din Ucraina de ceea ce investigatorii internaționali cred că era o rachetă sol-aer de producție rusească.

Procurorii olandezi spun că Girkin, comandantul forțelor separatiste ale Kremlinului în timpul primei invazii a Ucrainei în 2014, a facilitat aprovizionarea sistemului folosit la doborârea avionului.

Preşedintele german Steinmeier a sosit la Kiev într-o vizită surpriză

ACTUALIZARE 8.00 Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a sosit marţi la Kiev, a anunţat purtătoarea sa de cuvânt, confirmând vizita surpriză a lui Steinmeier în Ucraina.

"Mă bucur de întâlnirea mea cu preşedintele Volodimir Zelenski la Kiev şi cu populaţia din nordul ţării, unde îmi voi face o idee despre viaţa lor în plin război", a spus Steinmeier, potrivit unui text transmis de purtătoarea de cuvânt.

Înainte de întrevederea sa cu Zelenski, Steinmeier se va deplasa în orăşelul Koriukivka (nordul Ucrainei, la frontiera cu Belarus), care fusese ocupat de trupele ruse. Această localitate, care între timp a fost eliberată, trebuie să facă faţă frigului, în condiţiile în care infrastructurile sale sunt distruse.

Preşedintele german va furniza ajutor localităţii pentru infrastructurile sale energetice.

"Mesajul meu pentru ucraineni: puteţi conta pe Germania! Vom continua să susţinem Ucraina: militar, politic, financiar şi pe plan umanitar", a dat asigurări Steinmeier.

"Cu cât mai multe sponsorizări vor exista, cu atât mai uşor va fi să se treacă de iarnă şi să se construiască împreună un viitor european", a mai spus el.

Șeful diplomaţiei iraniene: Iranul nu va rămâne "indiferent" dacă Moscova foloseşte drone de fabricaţie iraniană în Ucraina

ACTUALIZARE 7.50 Ministrul de externe iranian Hossein Amir-Abdollahian a declarat luni că ţara sa nu va rămâne "indiferentă" dacă se dovedeşte că Rusia foloseşte drone de fabricaţie iraniană în Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia a comandat "aproximativ 2.000 de drone Shahed iraniene", drone kamikaze, pentru a sprijini invadarea Ucrainei.

"În războiul din Ucraina (...) suntem împotriva înarmării atât a Rusiei, cât şi a Ucrainei", a afirmat Amir-Abdollahian în declaraţii video difuzate de presa locală.

"Nu am furnizat Rusiei arme sau drone pentru a le folosi în războiul împotriva Ucrainei", a adăugat el, recunoscând că există o cooperare în domeniul apărării între Teheran şi Moscova.

Ministrul iranian a reafirmat disponibilitatea ţării sale de a purta discuţii directe cu Ucraina pe acest subiect, subliniind că a transmis un mesaj în acest sens şefului diplomaţiei Uniunii Europene (UE), Josep Borrell.





