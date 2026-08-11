Spioni israelieni au verificat „de mai multe ori” un sit nuclear iranian. Dezvăluirile unui fost şef al Mossad

Un fost şef al serviciilor de informaţii externe israeliene (Mossad) a afirmat marţi că agenţi israelieni s-au dus „de mai multe ori” la centrul nuclear iranian de la Fordo cu scopul de a înţelege mai bine instalaţiile, relatează AFP, potrivit Agerpres.

În iunie 2025, Israelul a lansat un război împotriva inamicului său declarat, Iranul, cu scopul de a-i slăbi programele nuclear şi balistic, pe care le consideră o „ameninţare existenţială” la adresa sa.

Forţele armate americane au participat pentru scurt timp la acest conflict de 12 zile, utilizându-şi avioanele pentru a bombarda situri nucleare de la Fordo, Natanz şi Ispahan.

Complexul de îmbogăţire a uraniului de la Natanz a fost vizat din nou în cursul conflictului lansat în 28 februarie printr-o ofensivă americano-israeliană.

„Noi am vizitat centrul nuclear de la Fordo în mai multe rânduri pentru a-l înţelege”, a declarat Yossi Cohen, care a condus Mossad din 2016 până în 2021, într-o conferinţă reunind responsabili ai unor colectivităţi locale, potrivit media israeliene.

El nu a precizat când au avut loc aceste vizite şi nici cine a participat la ele.

Cohen a adăugat că „bombardarea sitului de către americani era realizarea tuturor visurilor sale”.

Programul nuclear iranian constituie de mult timp un subiect major de dezacord între Teheran şi ţările occidentale, care acuză Republica islamică de intenţia de a se dota cu arma nucleară, ceea ce Iranul dezminte.

Fost apropiat al premierului israelian Benjamin Netanyahu, Yossi Cohen a jucat un rol important în timpul mandatului său la încheierea acordurilor Abraham care au dus la normalizarea relaţiilor între Israel şi trei ţări arabe, Emiratele Arabe Unite, Bahrein şi Maroc.

Sudanul aderase de asemenea la acorduri, dar cuprins de război nu a ratificat niciodată acordul şi nici nu l-a aplicat.

Numele lui Yossi Cohen a fost asociat asasinării în 2020 a savantului iranian în domeniul nuclear Mohsen Fakhrizadeh, deşi Israelul nu a comentat niciodată oficial această operaţiune.

De la sfârşitul mandatului său la conducerea agenţiei, fostul şef al Mossad rămâne foarte prezent în spaţiul public. El acordă frecvent interviuri presei israeliene şi a lăsat să se înţeleagă în mai multe rânduri că ar putea să se lanseze în politică, ceea ce însă nu s-a întâmplat totuşi până acum.

Editor : C.L.B.