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Spionii chinezi vizează funcționari occidentali pe site-urile de anunțuri de angajare

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Chinese hacking, conceptual illustration
Spionaj chinez. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Militarii staționați în regiunea Indo-Pacific pot fi vizați

Spionii chinezi vizează, pe site-urile de oferte de locuri de muncă, funcționari publici, militari și orice persoană care are acces la informații clasificate sau confidențiale, avertizează alianța serviciilor de informații „Five Eyes”, care include, printre altele, Regatul Unit, Statele Unite și Canada. Acești agenți ai serviciilor de informații chineze, care se dau drept angajați ai unor firme private de consultanță, grupuri de reflecție sau agenții de recrutare, utilizează „o strategie agresivă de recrutare online”, a avertizat „Five Eyes” într-un comunicat publicat miercuri, scrie Le Figaro.

Ei propun oferte pentru posturi de analiști în domeniul politicii externe sau al apărării, pe site-uri precum LinkedIn. Obiectivul Beijingului este de a obține „informații militare, politice și economice confidențiale care ar putea conferi Chinei un avantaj strategic și tactic asupra țărilor din grupul Five Eyes”. „Five Eyes” este o alianță de schimb de informații între Australia, Canada, Statele Unite, Noua Zeelandă și Regatul Unit.

În Regatul Unit, guvernul laburist venit la putere în 2024 se străduiește să îmbunătățească relațiile bilaterale cu Beijingul, după ani de tensiuni, dar afirmă că China rămâne o „amenințare” pentru securitatea națională a țării. Ministrul de Externe 

Militarii staționați în regiunea Indo-Pacific pot fi vizați

Londra acuză în mod regulat Beijingul de spionaj și de ingerință politică. În noiembrie 2025, serviciul de informații interne (MI5) a alertat parlamentarii cu privire la încercările de spionaj ale Chinei împotriva lor. Potrivit comunicatului „Five Eyes”, militarii staționați în regiunea indo-pacifică, academicienii și jurnaliștii, în special, pot fi vizați.

Alianța detaliază procesul de recrutare: candidații pot fi supuși unui test preliminar care constă în redactarea unui raport pe o temă precum relațiile bilaterale ale Chinei, apoi recruții sunt informați că clientul are nevoie de informații mai sensibile. Agenții solicită apoi transferarea conversației către mesagerii criptate. Recruții primesc între câteva sute și câteva mii de dolari pe raport.

Recruții „nu au adesea acces direct la informații clasificate”, explică „Five Eyes”. Dar chiar și informațiile neclasificate privind politica guvernamentală sau strategia militară „pot fi colectate și combinate cu informații mai sensibile pentru a forma o imagine completă”, avertizează alianța.

Editor : M.C

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