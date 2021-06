Agențiile de spionaj din Rusia și Belarus au anunțat joi că și-au unit forțele pentru a ține piept activităților occidentale „distructive”, demers care intervine după sancțiunile care au fost luate de Uniunea Europeană împotriva regimului de la Minsk, în urma deturnării unui avion în scopul arestării jurnalistului disident Roman Protasevici, aflat la bord.

Guvernele occidentale și-au exprimat indignarea și au descris acțiunea Minskului drept „act de piraterie aeriană” și „terorism de stat”, iar companiilor aeriene din Uniunea Europeană li s-a cerut să evite spațiul aerian al Belarusului. Rusia, în schimb, a fost alături de aliatul său de la Minsk.

Serghei Narîșkin, șeful SVR, serviciul de informații externe al Federației Ruse, s-a întâlnit cu omologul său din KGB (serviciul de informații al Belarusului), Ivan Tertel, și au convenit, „în spiritul tradiționalelor relații frățești”, să conclucreze pentru a contracara activitățile distructive ale Occidentului, care vizează „destabilizarea situației politice și socio-economice din Uniunea Statală”, precizează SVR într-un comunicat transmis joi. Uniunea Statală se referă la tratatul bilateral de integrare pe care cele două țări l-au semnat din 1999.

În ultimii ani, Moscova face presiuni pentru accelerarea integrării Belarusului, confruntându-se periodic cu reticențe din partea Minskului, în contextul unor temeri publice privind pierderea suveranității, menționează The Moscow Times.

Întâlnirea celor doi șefi ai serviciilor de spionaj a avut loc în orașul Vitebsk, din Belarus, lângă granița rusă, și s-a concentrat pe cooperare „în contextul politicilor agresive din partea SUA și a țărilor occidentale îndreptate împotriva Rusiei și Belarusului. În timpul întâlnirii s-a menționat importanța consolidării eforturilor ce vizează consolidarea potențialului Moscovei și Minskului în contracararea provocărilor globale și a noilor amenințări la adresa securității Uniunii Statale”, arată comunicatul.

Roman Protasevici spune că un coleg i-a întins o capcană

Întâlnirea dintre Narîșkin și Ivan Tertel a avut loc la mai puțin de 24 de ore după ce televiziunea de stat din Belarus a transmis un material documentar despre interogarea jurnalistului disident arestat, Roman Protasevici. Este a doua înregistrare video în care apare tânărul de 26 de ani.

În prima înregistrare, având pe față urme de contuzii, Roman Protasevici spunea, la o zi de la arestare, că este bine tratat în închisoare și promitea să coopereze cu autoritățile.

Acum, Roman Protasevici spune că un coleg de serviciu, cu care avea un conflict personal, i-a întins o cursă. În plus, disidentul pare să cheme la schimbarea strategiei opoziției și cere ca pentru moment protestele să înceteze. Cel puțin asta reiese din fragmentele difuzate din interogatoriul său. Sunt imagini din timpul unei discuții cu anchetatorii din Minsk, iar televiziunea de stat ONT a difuzat și imagini din momentul arestării jurnalistului, pe aeroportul din capitala țării.

„În momentul în care avionul a început să aterizeze, mi-am dat seama că nu mai are rost să mă panichez. În ultimele zile (dinaintea arestării, n.red.) am avut un conflict cu o singură persoană, o discuție destul de tensionată. Singura dată când am scris când și ce cursă aeriană voi folosi a fost cu 40 de minute înainte de zbor, pe grupul de muncă, acolo unde este și persoana respectivă. Și imediat cum am scris asta, am și ajuns la Minsk. Am discutat cu colegii mei, trebuie să abandonăm acele scheme, acele mișcări de stradă de dinainte. Trebuie să așteptăm ca situația economică să se înrăutățească, să așteptăm momentul în care oamenii nu vor mai manifesta pentru noi alegeri sau împotriva violenței poliției, ci când vor ieși în stradă pentru un bol cu supă”, spune jurnalistul arestat la Minsk.

