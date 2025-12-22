Direcţia Generală de Informaţii (GUR) a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) a informat luni că două avioane de vânătoare ruseşti Su-30 şi Su-27 au fost avariate în noaptea de sâmbătă spre duminică ca urmare a unui incendiu la un aerodrom militar din apropierea oraşului rus Lipeţk în cadrul unei operaţiuni a serviciilor de informaţii ucrainene, transmite Agerpres.

„Ca urmare a operaţiunii GUR a Ministerului Apărării al Ucrainei, desfăşurată direct de un reprezentant al mişcării de rezistenţă împotriva regimului criminal rus, ambele avioane militare ale agresorului au devenit nefuncţionale”, precizează serviciul de informaţii ucrainean într-un comunicat.

Textul menţionează că valoarea totală aproximativă a celor două avioane avariate, utilizate de Rusia în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, poate ajunge la 100 de milioane de dolari.

„Su-27 şi Su-30 cu numerele de înmatriculare «12» şi «82» au putut fi distruse datorită unei pregătiri minuţioase, cu sânge rece şi profesionalism”, se adaugă în comunicat.

Planificarea operaţiunii speciale pe aerodromul de lângă Lipeţk a durat două săptămâni.

Potrivit GUR, studiul traseului de patrulare şi a programului de schimburi a permis infiltrarea discretă în instalaţiile militare ruse, atacarea avioanelor de luptă direct în hangarul de protecţie şi, ulterior, părăsirea aerodromului fără obstacole.

Zeci de drone doborâte în noaptea de duminică spre luni

Tot luni, forţele aeriene ucrainene au informat că au reuşit să doboare sau să neutralizeze 58 din cele 86 de aparate aeriene fără pilot lansate în timpul nopţii precedente împotriva teritoriului său de către Rusia.

Ele au raportat 26 de impacturi în 12 locaţii şi căderea de fragmente doborâte într-una dintre acestea.

Comunicatul publicat pe Telegram precizează că forţele ruse au lansat, începând cu duminică, ora 19:00 şi pe durata nopţii, 86 de drone de atac Shahed, Gerbera şi de alt tip din direcţiile ruseşti Oriol, Milerovo şi Primorsko-Ahtarsk, de pe teritoriul ucrainean din Doneţk ocupat de Rusia şi din Ciauda, în peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Dintre dronele lansate de Rusia, peste 50 erau drone Shahed.

Până luni la ora 08:30, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 58 de aparate fără pilot de tip Shahed, Gerbera şi altele în nordul, sudul şi estul Ucrainei.

Atacul aerian a fost respins de aviaţie, unităţile de rachete antiaeriene, mijloacele de război electronic şi sisteme fără pilot, precum şi de grupurile de foc mobile ale forţelor de apărare ale Ucrainei.

Editor : B.E.