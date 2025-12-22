Live TV

Video Spionii Kievului se laudă cu distrugerea a doua avioane rusești, Su-27 și Su-30, într-un incendiu provocat sâmbătă noapte la Lipețk

Data publicării:
su
Avionul SU-30 distrus de ucraineni Foto X.com / Euromaidan Press
Din articol
Zeci de drone doborâte în noaptea de duminică spre luni

Direcţia Generală de Informaţii (GUR) a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) a informat luni că două avioane de vânătoare ruseşti Su-30 şi Su-27 au fost avariate în noaptea de sâmbătă spre duminică ca urmare a unui incendiu la un aerodrom militar din apropierea oraşului rus Lipeţk în cadrul unei operaţiuni a serviciilor de informaţii ucrainene, transmite Agerpres.

„Ca urmare a operaţiunii GUR a Ministerului Apărării al Ucrainei, desfăşurată direct de un reprezentant al mişcării de rezistenţă împotriva regimului criminal rus, ambele avioane militare ale agresorului au devenit nefuncţionale”, precizează serviciul de informaţii ucrainean într-un comunicat.

Textul menţionează că valoarea totală aproximativă a celor două avioane avariate, utilizate de Rusia în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, poate ajunge la 100 de milioane de dolari.

„Su-27 şi Su-30 cu numerele de înmatriculare «12» şi «82» au putut fi distruse datorită unei pregătiri minuţioase, cu sânge rece şi profesionalism”, se adaugă în comunicat.

Planificarea operaţiunii speciale pe aerodromul de lângă Lipeţk a durat două săptămâni.

Potrivit GUR, studiul traseului de patrulare şi a programului de schimburi a permis infiltrarea discretă în instalaţiile militare ruse, atacarea avioanelor de luptă direct în hangarul de protecţie şi, ulterior, părăsirea aerodromului fără obstacole.

Zeci de drone doborâte în noaptea de duminică spre luni

Tot luni, forţele aeriene ucrainene au informat că au reuşit să doboare sau să neutralizeze 58 din cele 86 de aparate aeriene fără pilot lansate în timpul nopţii precedente împotriva teritoriului său de către Rusia.

Ele au raportat 26 de impacturi în 12 locaţii şi căderea de fragmente doborâte într-una dintre acestea.

Comunicatul publicat pe Telegram precizează că forţele ruse au lansat, începând cu duminică, ora 19:00 şi pe durata nopţii, 86 de drone de atac Shahed, Gerbera şi de alt tip din direcţiile ruseşti Oriol, Milerovo şi Primorsko-Ahtarsk, de pe teritoriul ucrainean din Doneţk ocupat de Rusia şi din Ciauda, în peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Dintre dronele lansate de Rusia, peste 50 erau drone Shahed.

Până luni la ora 08:30, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 58 de aparate fără pilot de tip Shahed, Gerbera şi altele în nordul, sudul şi estul Ucrainei.

Atacul aerian a fost respins de aviaţie, unităţile de rachete antiaeriene, mijloacele de război electronic şi sisteme fără pilot, precum şi de grupurile de foc mobile ale forţelor de apărare ale Ucrainei.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Viktor Orban
3
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
4
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
Digi Sport
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim acest lucru
steaguri rusia si romania
Sondaj. Aproape jumătate dintre români nu sunt îngrijorați de o vecinătate cu Rusia. Ce spun despre trimiterea de trupe în Ucraina
Steve Witkoff
Anunțul făcut de trimisul lui Trump după discuțiile cu rușii din Florida. Witkoff susține că Moscova vrea „pace”
profimedia-1055665466
Negocierile pentru pace de la Miami: SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive”
Cazaci
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan Bruxelles
„Lumea s-a schimbat”. Nicușor Dan, interviu în Politico: Interesele...
Screenshot 2025-12-22 at 10.13.10
Nicușor Dan a terminat prima rundă de dezbateri cu magistrații și a...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
Procurorii din CSM, replică pentru Nicușor Dan după anunțul...
atac cibenetic
Atac cibernetic de tip ransomware la Apele Române. Instituția spune...
Ultimele știri
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe supraaglomerate. Ce arată datele Eurostat
USR propune interzicerea organizațiilor și simbolurilor comuniste. Pedepse cu închisoarea pentru propaganda comunistă
Crăciun cu frig, ninsori și ploi: prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea de Revelion
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Fanatik.ro
A venit de nicăieri anunțul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Gigi Becali: „Mi-a zis, e clar!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Gigi Becali, discurs uluitor după FCSB – Rapid 2-1: „Am distrus toată șandramaua giuleșteană! I-am spulberat...
Adevărul
Mii de bucureșteni așteaptă de ani recunoașterea unui drept garantat prin lege. Puțini știu că îl pot obține...
Playtech
Programul Poștei Române de Crăciun și Revelion 2026. Până la ce dată se mai livrează coletele
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Pro FM
La aproape 20 de ani de la divorț, Madonna și Guy Ritchie au îngropat securea războiului. Cum au apărut cei...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cum va arăta 2026, potrivit astrologiei indiene. Rodica Purniche explică ce urmează
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 50% a punctajelor la pensie. Decizie definitivă. Cum a argumentat instanța
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...