Spionii și puterea politică: viitorul schimbului de informații dintre serviciile secrete americane și cele europene în epoca Trump

Amenințările repetate cu anexarea Groenlandei, declarațiile diplomatice controversate și, în general, atitudinea ostilă a executivului american față de europeni indică un climat de neîncredere fără precedent între aliații transatlantici, despre care cel mai recent forum de la Davos a oferit un exemplu revelator. Dar cum stau lucrurile cu alianțele dintre serviciile de informații? - se întreabă The Conversation.

Adesea percepute ca instrumente interne ale puterii politice, serviciile de informații sunt, de fapt, extrem de internaționalizate și se bucură de o autonomie semnificativă în relațiile cu omologii străini, deși aceasta poate fi uneori perturbată de interferențe politice.

O istorie a colaborărilor de lungă durată

Cooperarea dintre serviciile de informații nu este ceva nou. Unele parteneriate datează cel puțin din Primul Război Mondial și sunt adesea rezultatul unor acorduri între servicii, mai degrabă decât al unor decizii formale ale guvernelor. Fie ele bilaterale sau multilaterale, aceste alianțe stau la baza unei game largi de activități: ofițeri de legătură detașați în străinătate, stații de ascultare, participarea la conferințe internaționale și schimburi de informații de rutină.

Cooperarea internațională construită pe un teren comun și pe încredere

Cercetările din domeniul științelor sociale au arătat cum, de-a lungul timpului, s-a dezvoltat o rețea densă de relații în jurul unor interese comune. Combaterea terorismului, neproliferarea nucleară și alte amenințări percepute ca iminente au oferit o justificare puternică pentru cooperare, inclusiv schimbul de date privind persoane, organizații sau state considerate „periculoase”. Convingerea larg răspândită că schimbul de informații ajută la prevenirea atacurilor a încurajat, de asemenea, extinderea mecanismelor de supraveghere – adesea în detrimentul unui control democratic robust.

Un exemplu îl constituie numeroasele parteneriate dintre Agenția Națională de Securitate (NSA) din SUA și mai multe omoloage europene. Aceste colaborări au permis punerea în comun a tehnologiilor avansate – precum inteligența artificială și analiza algoritmică – pentru a colecta și prelucra volume mari de comunicații private. Această activitate depinde, de asemenea, de alianțe explicite între agențiile de informații și marile companii de tehnologie, care au devenit intermediari-cheie care, de bunăvoie sau nu, pun datele utilizatorilor lor la dispoziția serviciilor de informații.

Solidaritatea și încrederea afișate nu ar trebui să ascundă faptul că cooperarea internațională rămâne un spațiu marcat de rivalități puternice. Serviciile concurează pentru a accesa informații, a stabili priorități și a-și asigura o poziție avantajoasă în relații în care resursele – financiare, umane sau tehnice – sunt distribuite inegal. În acest context, spionajul între servicii și alte practici neloiale fac, de asemenea, parte din joc.

Aceste dinamici sugerează că alianțele de informații urmează o logică proprie, mai degrabă decât o loialitate neclintită față de autoritatea politică. În acest context, serviciul de informații militare danez a monitorizat comunicațiile mai multor lideri politici europeni în numele NSA. Mai presus de toate, deoarece dețin o cunoaștere aprofundată a amenințărilor cu care se confruntă lumea, serviciile de informații sunt capabile să se poziționeze în centrul procesului decizional în materie de securitate, făcând liderii politici dependenți de expertiza lor.

Continuitate în ciuda interferențelor politice

Cu toate acestea, aceste alianțe nu sunt imune la presiunile politice. Disputele dintre serviciile de informații și liderii politici au existat întotdeauna, dar atitudinea deschis ostilă a „internaționalei reacționare” întruchipată de administrația Trump și susținătorii săi MAGA a ridicat îngrijorări cu privire la o posibilă ruptură – sau cel puțin o slăbire semnificativă a cooperării.

Confruntați cu un context politic nefavorabil, aceștia sunt adesea capabili să se adapteze și chiar să întoarcă situația în avantajul lor.

Mai multe servicii de informații europene și-au consolidat astfel cooperarea, ridicând chiar posibilitatea creării unui „Five Eyes” european – cu referire la alianța de informații a Anglosferei care leagă Australia, Canada, Noua Zeelandă, Regatul Unit și Statele Unite de țări din Europa și Asia.

Alții au creat unități specializate pentru a anticipa mai bine imprevizibilitatea executivului american, cu efecte concrete: personalul din cadrul unității care se ocupă de Statele Unite în cadrul DGSE din Franța a crescut, iar bugetele mai multor servicii de informații europene urmează să crească, beneficiind de creșteri mai ample ale cheltuielilor de apărare.

În general, istoria arată că legăturile dintre servicii rămân puternice chiar și atunci când guvernele au poziții divergente.

La începutul anilor 2000, schimburile dintre DGSE și CIA au continuat în ciuda dezacordurilor privind războiul din Irak dintre Paris și Washington.

Un exemplu mai recent este Brexit-ul, care nu a dus la nicio ruptură majoră în relațiile dintre poliția britanică și omologii săi europeni, care continuă să faciliteze fluxul de informații.

Ca în orice relație, pot apărea semne de prudență, neîncredere sau chiar ambivalență. De exemplu, serviciile de informații britanice și daneze au indicat că își limitează – dar nu opresc complet – schimburile cu omologii lor americani, îngrijorate de implicațiile juridice și, în sens mai larg, de politizarea serviciilor de informații americane. Iritat de provocările repetate privind Groenlanda, serviciul de informații militare danez a mers până la a desemna Statele Unite ca o amenințare la adresa securității naționale, alături de China și Rusia.

Cu toate acestea, ar fi incorect să se presupună că, în circumstanțe mai normale, schimbul de informații ar avea loc fără nicio restricție. Serviciile nu își împărtășesc toate secretele, tot timpul, cu toată lumea. Dimpotrivă, reținerea manifestată de unele dintre ele reflectă o asimetrie de rutină în schimburi care persistă și poate fi chiar accentuată în perioadele de turbulență.

Semnele de continuitate sunt evidente, subliniind o realitate esențială: informațiile țin în primul rând de competența profesioniștilor de carieră, nu a politicienilor. La începutul acestui an, forumul de la Davos a găzduit șefii serviciilor de informații europene și anglo-americane, inclusiv CIA, într-o întâlnire cheie pentru menținerea legăturilor cu „Vechiul Continent”.

Trump și „statul profund”: o relație de dragoste-ură

Preocupările serviciilor europene sunt parțial legate de dorința declarată a lui Donald Trump de a desființa „statul profund”. Deși și-a pus în aplicare unele amenințări prin concedierea personalului din cadrul agențiilor de informații, aceste instituții nu au dispărut și nici nu și-au încetat activitatea. În practică, puterea executivă rămâne dependentă de ele.

Numirea unor figuri controversate la conducerea mai multor agenții, în locul funcționarilor de carieră, reflectă un efort de a alinia conducerea mai strâns cu prioritățile politice și ideologice. Evoluțiile internaționale actuale arată că serviciile de informații rămân esențiale pentru punerea în aplicare a politicii externe. Mult timp criticată, CIA pare acum să fi revenit în grațiile Casei Albe, profitând de oportunitățile oferite de lupta împotriva traficului de droguri și de conflictul din Iran pentru a-și reafirma relevanța și legitimitatea față de puterea politică.

Luate împreună, aceste evoluții evidențiază complexitatea relației dintre serviciile de informații și puterea politică – o relație modelată atât de distanță, cât și de proximitate.

Editor : B.E.