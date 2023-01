„Spionul lui Putin”, primul interviu după ce a fost eliberat într-un schimb de prizonieri cu Ucraina: „M-am îndoit până la capăt”

Viktor Medvedciuk, supranumit „Prințul întunericului”, care a fost arestat în Ucraina pentru spionaj în favoarea Rusiei și eliberat ulterior într-un schimb de prizonieri cu Ucraina, a vorbit într-un interviu pentru un post rusesc despre eliberarea sa. El a spus că s-a îndoit până în ultima clipă că va fi pus în libertate.

„Pe de o parte, voiam să cred și credeam că schimbul (de prizonieri - n.r.) va avea loc. Pe de altă parte, m-am îndoit până la capăt că se va întâmpla. Iar apoi am aflat că acest schimb va avea loc a doua zi și pe 21 septembrie am fost transferat cu un avion în Polonia; am stat între 12 și 14 ore în avion. Am văzut că încă se duc negocieri”, a declarat Viktor Medvedciuk într-un interviu, potrivit TASS.

El a mai spus că a fost însoțit de membri ai serviciilor speciale ucrainene, care au purtat în continuu negocieri. Din discuțiile lor, a tras concluzia că nu totul decurgea în favoarea schimbului.

„Aceste temeri s-au dovedit în van, ulterior. Am înțeles clar că schimbul va avea loc când am fost dus cu avionul din Polonia la Ankara (în Turcia - n.r.)”, a mai spus el.

Viktor Medvedciuk, politician pro-rus aflat în strânse legături cu Vladimir Putin, a fost arestat în Ucraina în aprilie 2022, în urma unei acțiuni a serviciilor secrete ucrainene.

Medvedciuk, supranumit „Prințul întunericului”, fugise din arestul la domiciliu cu câteva zile înainte de invazia Rusiei în Ucraina. El fusese acuzat de înaltă trădare și transmitere de informații secrete către Rusia.

Ulterior, a fost eliberat într-un schimb de prizonieri cu Ucraina, Rusia punând în libertate mai mulți luptători ucraineni de la combinatul Azovstal din Mariupol.

Viktor Medvedciuk, al cărui partid politic pro-Rusia este al doilea ca mărime în parlamentul de la Kiev, este cetăţean ucrainean, dar are legături strânse cu preşedintele rus Vladimir Putin, cu care obișnuia să își petreacă vacanțele la Marea Neagră. Liderul de la Kremlin este, de altfel, naşul fiicei sale. Tocmai de aceea, de la începutul crizei din Ucraina, numele lui a fost vehiculat ca fiind un potențial înlocuitor al președintelui Volodimir Zelenski preferat de Moscova.

„Relația noastră s-a dezvoltat de-a lungul a 20 de ani”, mărturisea Medvedciuk într-un interviu acordat anul trecut revistei Time. „Nu vreau să spun că exploatez această relație, dar se poate spune că a făcut parte din arsenalul meu politic”, declara el despre legăturile cu Vladimir Putin.

Acuzat de „înaltă trădare” pentru desfăşurarea de afaceri ilicite în peninsula Crimeea anexată de Rusia, dezvăluirea de secrete de stat şi activităţi în favoarea Rusiei, Viktor Medvedciuk fusese plasat în arest la domiciliu din luna mai a anului trecut, într-un dosar pe care-l consideră motivat politic.

