Video Spionul moldovean Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciilor de Informații și Securitate din Moldova, va fi extrădat mâine

alexandru balan
Alexandru Bălan. Foto: Facebook

Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații din Moldova, spionul moldovean acuzat că furniza secrete de stat către KGB, va fi extrădat din România în Republica Moldova. Bălan a fost condamnat de Judecătoria Chişinău la un an şi şase luni de închisoare. Bălan se află în arest, după ce Curtea de Apel Bucureşti a dispus arestarea sa pentru 30 de zile, în vederea predării.

Alexandru Bălan, va fi scos din arestul capitalei mâine și va fi predat autorităților din Republica Moldova, acolo acolo unde trebuie să își mai ispășească o pedeapsă de un an și cinci luni de închisoare pentru că a divulgat secrete de stat.

Acesta va fi luat vineri dimineaţă din arestul central şi va fi dus sub escortă la Albiţa, de unde va fi preluat de autorităţile judiciare moldovene.

Alexandru Bălan a fost capturat de polițiștii români în toamna anului trecut. El a fost găsit în București și arestat preventiv. Este vorba despre o operațiune în care au lucrat împreună procurorii DIICOT, dar și ofițeri din Republica Moldova.

Între timp, Republica Moldova a cerut extrădarea, iar Curtea de Apel București a validat această solicitare acum 2 zile.

Alexandru Bălan este acuzat că a furnizat informații secrete unui ofițer KGB din Belarus. Funcția pe care a avut-o îi permitea să aibă acces la informații secrete, deoarece el a fost directorul adjunct al Serviciului de Informații din Republica Moldova.

CAB a aprobat extrădarea fostului director al Serviciului de Informaţii din R. Moldova Alexandru Bălan. Un dosar care duce către KGB


