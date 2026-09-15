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Spirală de represalii în războiul comercial SUA-Canada. Trump impune o nouă taxă vamală unor produse canadiene

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donald trump cu steagul sua in spate
Președintele american Donald Trump. Sursa: Profimedia
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Statele Unite au crescut, marţi, taxele vamale pentru o serie de produse importate din Canada, la o săptămână după ce Ottawa a activat tarife vamale de retorsiune asupra unor importuri din SUA în urma unor alte taxe vamale impuse de Washington, o spirală de represalii în războiul comercial dintre cele două ţări vecine, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a decis astfel ca unele brânzeturi, blănuri de animale, bărci cu motor şi produse din hârtie şi oţel importate din Canada să fie supuse de acum înainte unei taxe vamale de 50% la intrarea în SUA.

În schimb, produse care fuseseră anterior supuse unei suprataxe similare la importul în SUA sunt acum scutite, printre acestea regăsindu-se hârtia igienică, cimentul, precum şi whisky-ul în recipiente cu un volum de peste patru litri.

Aceste noi bariere comerciale au fost anunţate de SUA după ce Canada a activat marţea trecută taxele vamale de retorsiune asupra unor importuri din SUA în valoare de 27,6 miliarde de dolari canadieni (aproximativ 20 de miliarde de dolari americani). Aceste taxe vamale impuse de Canada variază între 15% la 50% şi privesc sute de produse, de la oţel şi aluminiu până la electrocasnice, mobilă, produse lactate, maşini-unelte, produse cosmetice şi electronice.

Măsurile reprezintă răspunsul „dolar pentru dolar” promis de premierul canadian Mark Carney faţă de taxele vamale de 50% pe care preşedintele american Donald Trump le-a impus pe 22 august asupra unor produse canadiene de valoare similară, în urma eşecului negocierilor comerciale dintre cele două ţări vecine.

Înfuriat de represaliile din partea Canadei, preşedintele american intenţionează în plus să interzică importul anumitor produse canadiene începând cu 29 septembrie, printre acestea regăsindu-se unele băuturi alcoolice, un produs lactat şi motocicletele de mare putere.

Având la graniţa sa cea mai mare piaţă din lume, economia Canadei a dezvoltat o dependenţă semnificativă faţă de Statele Unite, ţară spre care se îndreaptă aproape trei sferturi din exporturile canadiene.

În acest timp, nu sunt semne ale vreunei reluări în curând a negocierilor pentru a opri acest război comercial, după ce discuţiile au fost suspendate pe 21 august. Premierul canadian a spus că este pregătit să reia negocierile atunci când Washingtonul va adopta o atitudine „serioasă” şi când Trump va înceta atacurile şi declaraţiile batjocoritoare la adresa Canadei.

Editor : C.L.B.

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