Spitale avariate, risc de epidemii: OMS trage un semnal de alarmă în privința sistemului medical din Venezuela, afectat de cutremur

Sistemul de sănătate din Venezuela se află sub o presiune considerabilă, a declarat marți Organizația Mondială a Sănătății, unele spitale fiind avariate, iar altele confruntându-se cu lipsa personalului medical în urma celor două cutremure mortale de săptămâna trecută, scrie Reuters.

Peste 1.700 de persoane au murit și 5.000 au fost rănite după ce sute de clădiri au fost distruse sau avariate de cele două cutremure consecutive, cu magnitudinea de 7,2 și, respectiv, 7,5

Cel puțin trei centre medicale sunt grav avariate, iar alte șase sunt avariate sau funcționează doar parțial, a declarat purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier, în cadrul unei conferințe de presă la Geneva.

„Restul rămân operaționale (dar) se află sub o presiune semnificativă”, a spus el, referindu-se la un studiu realizat asupra a 21 de unități medicale.

„Constatările preliminare relevă o prestare haotică a serviciilor și un flux haotic al pacienților, marcate de supraaglomerare și de acumularea tot mai mare a intervențiilor chirurgicale restante”, a adăugat el.

Mai mulți lucrători medicali specializați în îngrijirea maternității din La Guaira sunt în continuare dispăruți, a spus el, creând ceea ce a numit o lacună critică în îngrijirea obstetrică.

Mii de persoane strămutate de cutremure sunt, de asemenea, expuse riscului de epidemii precum febra galbenă și dengue, mai ales având în vedere acoperirea vaccinală relativ scăzută, a spus el.

Morgile sunt supraîncărcate

Între gestionarea cadavrelor şi căutarea unor eventuali supravieţuitori, aproximativ 30 de ţări au continuat să încerce marţi să ajute Venezuela să se redreseze după cele două seisme care au lovit ţara în urmă cu o săptămână, soldate cu zeci de mii de dispăruţi şi, oficial, peste 1.700 de morţi, transmite AFP.



Agenţia spaţială americană, NASA, a estimat, pe baza imaginilor satelitare, că aproximativ 58.870 de clădiri au fost avariate sau distruse în întreaga zonă afectată.



Luni, armata americană a redeschis portul La Guaira, permiţând debarcarea ajutorului umanitar. Nava USS Fort Lauderdale, o navă amfibie pentru transportul trupelor şi echipamentelor, a ancorat în apele acestui oraş costier, unde majoritatea reşedinţelor cu piscină s-au prăbuşit ca nişte castele din cărţi de joc.



În ianuarie, aceeaşi armată americană a venit să-l captureze pe preşedintele Nicolas Maduro, urmărit penal pentru presupus trafic de droguri. De atunci, Washingtonul şi Caracasul s-au apropiat, iar Donald Trump o susţine pe Delcy Rodriguez, preşedintele interimar, preluând în acelaşi timp controlul asupra sectoarelor miniere şi hidrocarburilor din ţară.



SUA şi-au dublat valoarea ajutorului bilateral acordat după cutremur, ajungând la un total de 300 de milioane de dolari direcţionaţi către ONG-uri şi agenţii ale ONU.



Aproximativ 50.000 de persoane sunt în continuare date dispărute, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care estimează că dezastrul a generat aproximativ 1,2 milioane de tone de moloz în statul La Guaira (nord), regiunea cea mai afectată.



Pe cheiurile din oraş a fost amenajată o morgă improvizată. Încă din primele zile, răniţii şi cadavrele au fost transportate către spitalele din regiune, însă morgile sunt supraîncărcate.



Situaţia nu este cu mult mai bună la Caracas. Sute de cadavre se află în morgi improvizate amenajate în interiorul depozitelor portuare, la 40 de kilometri de centrul oraşului, după cum a constatat luni o jurnalistă a AFP.



Între 60 şi 70 de servicii funerare sunt efectuate în fiecare zi, potrivit angajaţilor cărora li s-a cerut să pregătească "între 100 şi 200 de morminte".



Incinerările se succed, angajaţii curăţând în grabă camerele de ardere. O angajată a declarat că în weekend a lucrat până la miezul nopţii. "Iar acesta este doar începutul", a declarat Freddy Rey, un alt angajat al cimitirului.



Peste tot în ţară, familiile victimelor şi voluntarii denunţă lipsa de personal necesar pentru a face faţă urgenţei.

Editor : M.C