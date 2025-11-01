Spitale devenite „abatoare umane”: Sute de civili au fost uciși de rebeli în Sudan, după căderea ultimului bastion al armatei în Darfur

Forțele de Sprijin Rapid (RSF), care au cucerit recent orașul El Fasher după lupte intense contra armatei din Sudan, au masacrat sute de pacienți și membri ai personalului medical dintr-un spital de copii și o maternitate, transformându-le în „abatoare umane”, potrivit unor organizații umanitare și oficiali locali.

Secretarul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus într-o postare pe X că este „îngrozit și profund șocat” de rapoartele conform cărora peste 460 de persoane au fost ucise la o maternitate din El Fasher.

„Forțele de Sprijin Rapid i-au ucis cu sânge rece pe toți cei pe care i-au găsit în interiorul spitalului saudit”, a transmis și Rețeaua Doctorilor din Sudan, pe Facebook.

Imaginile din satelit indică și comiterea unor „crime în masă” la un fost spital de copii din estul orașului El Fasher, pe care RSF l-a transformat într-un centru de detenție, potrivit unui raport al Laboratorului de Cercetare Umanitară de la Yale.

Războiul dintre RSF și armata sudaneză a început în aprilie 2023, atunci când o luptă pentru putere între membrii regimului militar care conduce țara a dat naștere unui conflict în toată regula în capitala Khartoum, răspândindu-se apoi în restul țării.

Liderul RSF, generalul Mohamed Hamdan Dagalo, cunoscut drept Hemedti, a recunoscut că au existat „abuzuri” comise de trupele sale. Foto: Profimedia Images

Rebelii din Sudan controlează acum toate cele cinci capitale regionale din Darfur

Armata Sudanului controlează cea mai mare parte din teritoriile din nordul și estul țării, după ce au recucerit Khartoum în luna martie a acestui an. RSF controlează teritorii din vest și sud-vest.

Armata a abandonat orașul El Fasher, ceea ce înseamnă că RSF controlează acum toate cele cinci capitale regionale din Darfur. Luptele continuă în regiunea sudică Kordofan, potrivit The Guardian.

El Fasher a fost cândva un oraș cu o populație de 1 milion de oameni, înainte de a fi asediat de RSF începând din mai 2024. În tabăra de refugiați Zamzam din sudul orașului, unde oamenii sufereau deja din cauza foametei, RSF a ucis în luna aprilie până la 2.000 de persoane dintr-un total de jumătate de milion.

Experții au avertizat că dacă RSF cucerește El Fasher, se va repeta situația din 2023, atunci când rebelii au ocupat capitala Darfurului de Ves, Geneina. Grupul a ucis atunci în jur de 15.000 de civili, majoritatea provenind din grupuri non-arabe.

El Fasher era ultimul bastion din regiunea Darfur al armatei sudaneze conduse de generalul al-Burhan, care a reușit totuși să îi alunge pe rebeli din capitala Khartoum. Foto: Profimedia Images

„Era ca un câmp al morții. Cadavre peste tot și oameni care sângerau”

Guvernul SUA a declarat în ianuarie că gruparea RSF a comis un genocid în Sudan. Forțe aliate cu armata sudaneză au spus marți că RSF a executat peste 2.000 de civili neînarmați de când au cucerit El Fasher.

Liderul RSF, generalul Mohamed Hamdan Dagalo, cunoscut drept Hemedti, a recunoscut că au existat „abuzuri” comise de trupele sale, în primul său comentariu postat pe Telegram după cucerirea orașului El Fasher. Dagalo a spus că aceste cazuri sunt investigate, fără să ofere alte detalii.

Civilii care au reușit să fugă din El Fasher au spus că au fost jefuiți și ținuți prizonieri de luptătorii RSF pentru a fi răscumpărați, multe dintre femei fiind agresate sexual.

Mulți civili au murit cel mai probabil în deșert încercând să ajungă în taberele de refugiați, însă numărul real al celor care și-au pierdut viața s-ar putea să nu se mai afle niciodată, potrivit lui Caitilin Howarth, directorul departamentului de analiză a conflictelor din cadrul laboratorului din Yale.

„Era ca un câmp al morții. Cadavre peste tot și oameni care sângerau și nu era nimeni care să îi ajute”, a povestit unul dintre civilii care au scăpat din infernul din El Fasher, reușind să ajungă într-o tabără cu peste 650.000 de refugiați aflată la 60 de kilometri la vest de El Fasher.

Editor : Raul Nețoiu