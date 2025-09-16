Live TV

Sprijin pentru România după incursiunea dronei rusești: Franța condamnă Moscova și trimite avioane Rafale pe flancul estic al NATO

Data publicării:
Ministerul de Externe al Franței și-a reafirmat marți sprijinul pentru România și solidaritatea deplină, după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian românesc. Parisul condamnă „atitudinea iresponsabilă și inadmisibilă” a Moscovei și anunță că trimite trei avioane Rafale pentru misiuni de supraveghere pe flancul estic al NATO, potrivit Agerpres.

„Incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian românesc sâmbătă, 13 septembrie, este o nouă dovadă a atitudinii iresponsabile și inadmisibile a Rusiei în desfășurarea războiului său de agresiune împotriva Ucrainei. Acest incident nu este izolat de la începutul războiului din Ucraina și intervine după incursiunile în spațiul aerian polonez din 10 septembrie”, arată comunicatul Ministerului francez de Externe.

„Franța își reafirmă sprijinul pentru România și îi exprimă întreaga solidaritate. Ea contribuie activ la securitatea sa, în calitate de națiune-cadru a batalionului multinațional al NATO în România”, continuă documentul.

Ministerul subliniază că, „în fața acestei atitudini inacceptabile din partea Rusiei, aliații continuă să își întărească apărarea antiaeriană”. O nouă misiune de supraveghere și apărare aeriană pe flancul estic al NATO a fost lansată vineri, 12 septembrie.

Franța participă „pe deplin” la acest efort și a anunțat trimiterea a trei avioane de vânătoare Rafale, care vor contribui la întărirea flancului estic al Alianței.

