Sprijinul pentru aderarea rapidă a Ucrainei, în scădere în toată UE. Românii şi germanii sunt cei mai sceptici (sondaj)

Sprijinul pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în anii următori a scăzut în întregul bloc comunitar, chiar dacă majoritatea ucrainenilor continuă să susţină o aderare rapidă, relevă un sondaj realizat de Fundaţia germană Bertelsmann.

În timp ce 83% dintre ucraineni vor ca ţara lor să se alăture UE în următorii ani, doar 47% dintre cetăţenii UE susţin o aderare rapidă. În schimb, restul de 53% dintre cetăţenii UE se opun unei aderări rapide a Ucrainei, arat[ sondajul Bertelsmann, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Germania, ţara care acordă Ucrainei mai mult sprijin militar şi financiar decât oricare alta din UE, se află şi printre cele mai sceptice dintre cele mai mari state ale UE. Numai 41% dintre germani susţin ideea unei aderări rapide a Ucrainei la blocul comunitar, un procent mai scăzut, 40%, fiind consemnat doar în România.

La polul opus, cel mai ridicat nivel de susţinere printre aceste zece state UE se înregistrează în Suedia, 69%.

La începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022, 60% dintre germani susţineau o aderare rapidă a Ucrainei la UE.

Sprijin în scădere

Fundaţia Bertelsmann a efectuat cu regularitate sondaje pe această temă, rezultatele arătând o scădere între timp a sprijinului atât la nivelul ţărilor individuale, cât şi al UE în ansamblul său.

Aderarea Ucrainei rămâne un obiectiv oficial al UE şi este considerată o piatră de temelie a viitoarei ordini de securitate europene. Reducerea discrepanţei dintre acest obiectiv şi opinia publică va necesita un dialog mai aprofundat între liderii politici şi cetăţeni, afirmă Fundaţia Bertelsmann, adăugând că importanţa strategică a integrării Ucrainei trebuie comunicată într-o manieră mai convingătoare.

Fundaţia a comandat un sondaj reprezentativ pe 16.795 de persoane la nivelul tuturor statelor membre UE în iunie, realizat cu ajutorul instrumentului său Eupenios de măsurare a opiniei publice.

Editor : B.P.