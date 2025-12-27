Live TV

Sprijinul populației pentru intrarea Serbiei în UE scade. Câți sârbi ar vota pentru aderare dacă ar avea loc un referendum

Data publicării:
steagul ue si al serbiei
Strădaniile Serbiei în vederea aderării la UE. Foto: Profimedia

Sprijinul populaţiei Serbiei pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană este în scădere, doar puţin peste o treime dintre sârbi susţinând intrarea ţării lor în blocul comunitar, indică un sondaj recent prezentat sâmbătă de Tanjug, citat de Agerpres. 

Sondajul, realizat de portalul Suvremena politika, arată că 35,8% dintre sârbi ar vota pentru aderarea la UE dacă săptămâna viitoare ar avea loc un referendum, în timp ce 33% ar vota împotrivă.

Sprijinul este mai ridicat în rândul electoratului tânăr, în timp ce 22,4% din sârbi sunt indecişi.

În urmă cu 15 ani, aproximativ 70% dintre sârbi sprijineau aderarea ţării lor la UE, proporţia rămânând peste 50% timp de mulţi ani.

Ea era de 57% în august 2022 şi a scăzut la 43% în decembrie acelaşi an.

Sondajul de opinie, realizat în perioada 3-11 decembrie pe un eşantion reprezentativ de 1.000 de persoane, arată că opoziţia cea mai redusă faţă de aderarea la UE (18,7%) este în rândul categoriei de vârstă 18-29 de ani, iar dintre persoanele cu vârste peste 70 de ani doar 20% sprijină intrarea ţării lor în Uniunea Europeană.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
castelul corvinilor
2
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
4
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
Mîrnohrad
5
Ucraina trimite forțe armate suplimentare pentru apărarea orașului Mîrnohrad...
”Începe să-mi fie teamă”. I-a fost frică să nu fie furat de un român, dar nu știa lângă cine stă
Digi Sport
”Începe să-mi fie teamă”. I-a fost frică să nu fie furat de un român, dar nu știa lângă cine stă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
relatie relatii ue europa sua america
Atitudinile antieuropene ale SUA se concentrează pe percepția unei slăbiciuni militare și declinul populației de pe bătrânul continent
Relațiile SUA-UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Trump crede că vrea o Europă fără Uniunea Europeană. N-ar trebui s-o vrea, crede POLITICO
Acoperișul exterior al gării din Novi Sad s-a prăbușit / Sursă foto: Profimedia
Fostul ministru sârb al Construcțiilor a scăpat de procedura juridică împotriva lui în cazul tragediei de la gara din Novi Sad
Ursula von der Leyen.
Reacția dură a Ursulei von der Leyen, după ce administrația Trump a interzis vizele de SUA pentru cinci personalităţi europene
Crossed arms Spanish soldier with national waving flag on background - Spain Military theme.
4.000 de militari spanioli rămân în misiuni externe anul viitor, inclusiv în România. Misiunile au trei mari obiective strategice
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski
„Liniile roșii” trasate de Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump...
oameni cu umbrele pe lapovita
Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul...
nicusor dan si mirabela grdinaru foto fb
Nicușor Dan, despre interviul cu Mirabela Grădinaru, difuzat de...
oana toiu
Oana Țoiu: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru...
Ultimele știri
Radu Miruță vrea ca România să cheltuiască 2,7% din PIB pentru Apărare în 2026: „Armata are nevoie de investiții”
Peste 220 de locuințe din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, din cauza unei defecţiuni
Ministrul britanic al apărării anunță o campanie pentru a recruta tineri în armată: „Este o nouă eră în apărare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut...
Fanatik.ro
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai luat un măgar şi un câine!”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a...
Adevărul
Războiul rece dintre Washington și Bruxelles se încinge. Mesajul dur transmis de americani UE prin...
Playtech
Câte calorii are cozonacul cu nucă, mac sau rahat. Diferențe importante
Digi FM
O lume întreagă o adoră. Prințesa Charlotte, lăudată pe rețelele sociale. „Atât de politicoasă, de elegantă...
Digi Sport
S-a aflat abia acum: din octombrie 2024 are o relație cu un bărbat de 22 de ani
Pro FM
Regina Crăciunului, strălucitoare alături de gemenii ei adolescenți. Mariah Carey, într-o rochie roșie și...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Alimentul tradițional de pe masa de Crăciun care stimulează creierul. Explicațiile neurochirurgului Vlad...
Newsweek
La ce sume a înghețat Guvernul pensiile contributive, pensiile de invaliditate și de urmaș? Neschimbate 2 ani
Digi FM
Meteorologii au actualizat prognoza. Aproape toată ţara intră sub avertizări de vremea rea până luni dimineaţă
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...