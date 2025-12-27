Sprijinul populației pentru intrarea Serbiei în UE scade. Câți sârbi ar vota pentru aderare dacă ar avea loc un referendum

Sprijinul populaţiei Serbiei pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană este în scădere, doar puţin peste o treime dintre sârbi susţinând intrarea ţării lor în blocul comunitar, indică un sondaj recent prezentat sâmbătă de Tanjug, citat de Agerpres.

Sondajul, realizat de portalul Suvremena politika, arată că 35,8% dintre sârbi ar vota pentru aderarea la UE dacă săptămâna viitoare ar avea loc un referendum, în timp ce 33% ar vota împotrivă.

Sprijinul este mai ridicat în rândul electoratului tânăr, în timp ce 22,4% din sârbi sunt indecişi.

În urmă cu 15 ani, aproximativ 70% dintre sârbi sprijineau aderarea ţării lor la UE, proporţia rămânând peste 50% timp de mulţi ani.

Ea era de 57% în august 2022 şi a scăzut la 43% în decembrie acelaşi an.

Sondajul de opinie, realizat în perioada 3-11 decembrie pe un eşantion reprezentativ de 1.000 de persoane, arată că opoziţia cea mai redusă faţă de aderarea la UE (18,7%) este în rândul categoriei de vârstă 18-29 de ani, iar dintre persoanele cu vârste peste 70 de ani doar 20% sprijină intrarea ţării lor în Uniunea Europeană.

