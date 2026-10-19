„Spune asta familiilor”: Ministrul polonez de Externe îi bate obrazul lui Hegseth în legătură cu declarațiile privind Afganistanul

Secretarul american al Apărării a pus sub semnul întrebării contribuția aliaților NATO în conflictul din Afganistan. În replică, șeful diplomației poloneze i-a bătut obrazul, amintindu-i de victimele în rândul militarilor proveniți din țările aliate, în misiunile din această țară, relatează TVPWorld.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, l-a mustrat pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, pentru că a minimizat rolul aliaților NATO în Afganistan.

Sâmbătă, în fața noilor recruți de la Universitatea din Tennessee, Hegseth și-a amintit de perioada în care a servit drept căpitan în Afganistan și a pus la îndoială faptul că aliații NATO ar fi participat în mod semnificativ la operațiunile de luptă.

Descriind misiunea Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (ISAF) a alianței, Hegseth a afirmat că, deși zeci de țări și-au arborat steagurile la sediul central din Kabul, doar câteva au contribuit efectiv la luptă.

„Insigna ISAF, glumeam noi, însemna «I Saw Americans Fighting» (Am văzut americani luptând)”, a spus el.

Sikorski a răspuns reamintindu-i oficialului american de numeroasele victime poloneze din timpul misiunii.

„Spuneți asta, domnule @SecWar, familiilor celor 44 de soldați polonezi care au murit asigurând securitatea în provincia dificilă Ghazni”, a scris Sikorski duminică pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nu este prima dată când SUA afirmă acest lucru

Declarațiile lui Hegseth fac ecou comentariilor președintelui american Donald Trump de la începutul acestui an, când acesta a pus la îndoială fiabilitatea NATO și a sugerat că trupele aliate desfășurate în Afganistan s-au ținut departe de linia frontului.

Comentariile lui Trump au stârnit critici pe scară largă în toată Europa, oficialii polonezi apărând contribuțiile trupelor lor și condamnând ceea ce au considerat a fi o lipsă de respect față de militarii căzuți la datorie.

Sikorski a scris pe X la acea vreme: „Nimeni nu are dreptul să-și bată joc de serviciul soldaților noștri.”

Președintele Karol Nawrocki, un aliat politic al lui Trump, a apărat, de asemenea, armata poloneză, scriind pe X că soldații polonezi erau eroi care meritau respect și recunoștință.

„Patruzeci și patru de polonezi curajoși au căzut în Afganistan: 43 de soldați și un civil. Ei vor rămâne pentru totdeauna în memoria noastră!”, a declarat el la acea vreme.

Peste 33.000 de soldați polonezi și membri ai personalului Ministerului Apărării au servit în Afganistan pe parcursul a aproape două decenii. Între 2008 și 2013, forțele poloneze au fost responsabile de securitatea din provincia Ghazni, una dintre cele mai periculoase regiuni din această țară.

De la revenirea la putere în ianuarie 2025, Trump a criticat în repetate rânduri aliații europeni, acuzându-i că nu contribuie suficient la apărarea colectivă a NATO.

Editor : M.C