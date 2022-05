Sri Lanka a rămas și fără medicamente, iar medicii au ajuns să trieze pacienții: "În cele din urmă, oamenii vor muri cu siguranță"

Criza economică majoră nu mai este singura problemă pentru Sri Lanka. Oamenii se confruntă acum și cu o criză sanitară, în condițiile în care, rămasă fără fonduri, Sri Lanka nu a mai putut importa medicamente, scrie The Guardian. Pacienții și medicii nu găsesc variante pentru a rezolva această situație dramatică și se tem că mulți dintre bolnavi vor muri.

The Guardian a relatat cazul unui pensionar, Chandrapala Weerasuriya, care se teme că va rămâne paralizat deoarece nu mai găsește medicamentul esențial pentru problema lui de sănătate. Are o afecțiune neurologică ereditară și nu are nicio soluție pentru a găsi tratamentul de care are nevoie.

"Mi-e teamă că aș putea să rămân paralizat. Mi-e teamă că nu are cine să aibă grijă de noi. Eu și soția mea facem totul singuri. Împărțim treburile casnice și ne ajutăm între noi. Soția mea are o problemă la genunchi și abia poate merge", povestește bărbatul.

Sri Lanka se confruntă cu o criză financiară majoră, săptămâna trecută țara fiind nevoită să ramburseze împrumuturile internaționale, pentru prima oară în istorie.

În Sri Lanka nu se mai găsesc nici alimente, nici combustibil, nici medicamente

Sri Lanka importă mai mult de 80% din produsele medicale necesare. În prezent, aproape 200 de astfel de produse lipsesc, inclusiv 76 de medicamente esențiale, care salvează vieți, necesare pentru tratamentul pacienților cu boli de inimă, cu afecțiuni oncologice sau vasculare.

Toate intervențiile chirurgicale de rutină au fost suspendate. Unele spitale primesc doar pacienți care necesită intervenție de urgență.

"În cele din urmă, oamenii vor muri cu siguranță", a spus un medic din Colombo. Medicul a spus că în spital erau atât de puține medicamente, încât medicii le-au spus rudelor să caute singure medicamentele la farmacii.

"Au fost situații în care membrii familiei au căutat medicamente și, până când s-au întors cu ele, a fost prea târziu și pacientul a murit", a povestit medicul, care și-a exprimat îngrijorarea pentru mamele însărcinate, deoarece nu se știe dacă în vor mai fi produse medicale necesare pentru operațiile de cezariană.

Nici medicamentele pentru bolnavii de cancer nu se mai găsesc, iar medicii au fost nevoiți să caute soluții pentru a face rost de ele. Au făcut apel pentru a fi ajutați prin donații și au transmis scrisori către ONG-uri și asociații pentru ca aceste tratamente să fie furnizate la timp.

Buddhika Somawardana, medic oncolog la cel mai mare spital oncologic din Colombo, a vorbit despre "stresul major" în care au stat el și colegii lui atunci când medicamentele au dispărut în urmă cu o lună.

"Unul dintre medicamentele pe care le dăm pacienților care fac chimioterapie, care îi ferește de infecții grave, nu mai este disponibil. Până acum, am reușit să obținem 80.000 de fiole din donații. Dar asta nu va dura prea mult. Datorită donațiilor, ne-am descurcat în mare parte. Dar a trebuit să amânăm niște ședințe de chimioterapie, iar asta ar putea avea efecte dăunătoare asupra rezultatului", a declarat medicul.

Medic: Vor muri mai mulți oameni, ceea ce este inacceptabil

Medicamentele pentru tratarea cancerului erau gratuite sau aveau prețuri accesibile înainte, dar acum achiziționarea lor a devenit o "povara financiară și psihologică" uriașă asupra pacienților, potrivit medicului.

Ruvaiz Haniffa, un medic din Colombo, și-a exprimat nemulțumirea pentru faptul că, deși medicii au atras atenția încă din ianuarie cu privire la acest pericol, autoritățile n-au făcut rezerve de medicamente.

"Ne confruntăm cu mari dileme etice ca medici. Altădată aveam un sistem de sănătate foarte eficient. Dar în acest moment, a devenit ineficient. Vor muri mai mulți oameni, ceea ce este inacceptabil", a spus Haniffa.

Haniffa a adăugat că, în aceste condiții, impactul pe termen lung asupra speranței de viață a locuitorilor din Sri Lanka va fi puternic. "O boală de rinichi, diabetul, hipertensiunea care nu sunt tratate acum provoacă daune pe termen lung. Așadar, în cinci ani, vom vedea creșterea accidentelor vasculare cerebrale, a atacurilor de cord, a problemelor neurologice și a cazurilor de cancer", a avertizat medicul.

Duminică, India a trimis în Sri Lanka 25 de tone de consumabile medicale, în timp ce Franța a donat echipamente esențiale. Cei care lucrează în sistemul de sănătate spun însă că Sri Lanka nu se poate baza pe donații la nesfârșit.

Editor : G.M.