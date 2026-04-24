Sri Lanka investighează un furt de 2,5 milioane de dolari din conturile Ministerului de Finanţe, bani datorați Australiei

Guvernul din Sri Lanka a lansat o anchetă după ce un grup de presupuşi hackeri a furat cel puţin 2,5 milioane de dolari din conturile Ministerului de Finanţe srilankez, bani destinaţi plăţii datoriei către Australia, informează vineri EFE.

"În ianuarie 2026, am aflat că un grup de hackeri a încercat să acceseze Departamentul de Resurse Externe (...), au interceptat e-mailuri legate de tranzacţii de datorie între guvern şi Australia (...) şi au reuşit să deturneze în mod fraudulos aproape 2,5 milioane de dolari americani care trebuiau plătiţi", a declarat joi ministrul de finanţe Harshana Suriyapperuma, citat de Agerpres.

Suriyapperuma a explicat că, deşi guvernul a creat o comisie pentru a investiga ceea ce s-a întâmplat, furtul nu a fost făcut public până joi pentru a nu facilita fuga infractorilor.

Atacul cibernetic survine în momentul în care Sri Lanka încearcă să îşi revină după puternica criză economică din 2022, când ţara a fost forţată să declare neplata datoriei sale externe. Situaţia a provocat o penurie generalizată de alimente, medicamente şi combustibil timp de luni de zile.

La sfârşitul anului 2025, Sri Lanka a convenit o restructurare a datoriei sale cu guvernul Australiei, care i-a permis să modifice termenele de plată în valoare de aproximativ 39 de milioane de dolari americani.

Ambasada Australiei în Sri Lanka a afirmat că este la curent cu "neregulile în plăţile" destinate ţării oceanice.

"Autorităţile din Sri Lanka investighează problema şi colaborează cu oficialii australieni care sprijină ancheta. Australia îşi menţine angajamentul de a susţine revenirea Sri Lankăi la sustenabilitatea datoriei", a declarat pe X ambasadorul Matthew Duckworth.

Ministerul de Finanţe a afirmat că intenţia de a plăti datoria era evidentă. "Totuşi, actori infracţionali au intervenit în proces şi au deturnat plăţile în mod ilegal în loc să permită ca banii să ajungă la destinatarul prevăzut", şi-a exprimat regretul ministerul srilankez.

În aprilie, Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi guvernul de la Colombo au ajuns la un acord la nivel tehnic pentru deblocarea a aproximativ 700 de milioane de dolari.

În 2023, FMI a convenit cu Sri Lanka un program de salvare de trei miliarde de dolari.

INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
putin si peskov
2
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala...
Peter Magyar
3
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
ilie bolojan
4
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
nicusor dan face declaratii
5
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva...
Te-ar putea interesa și:
Fregate clasa Mogami
Acord de 7 miliarde de dolari pentru livrarea de nave de război între Australia și Japonia. Lista de cumpărături a Marinei australiene
fire at the Viva Oil Refinery in Geelong, australia
Incendiu violent la una dintre cele două rafinării din Australia. Flăcările au atins 60 de metri înălţime
Gina Rinehart
Cea mai bogată persoană din Australia trebuie să-și împartă averea de miliarde. Cine va primi banii
profimedia-1047062190
Cântăreața Katy Perry, acuzată de agresiune sexuală: poliția investighează fapte din urmă cu 16 ani. Cine este presupusa victimă
photo-collage.png - 2026-04-07T103250.580
Cum a ajuns cel mai decorat soldat al Australiei să fie inculpat pentru crime de război
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan respinge varianta unui Guvern minoritar cu susținerea...
masura-nato
Cum răspunde NATO la scenariul Pentagonului privind suspendarea sau...
rogobete 3
Rogobete lansează acuzații grave: Chimioterapice furate de la...
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Avionul militar Spartan folosit de Nicușor Dan pentru deplasări...
